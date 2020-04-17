Cinsel birliktelik doğum sancılarını tetikler mi?

Gerçekten meninin içerisinde rahim kasılmalarına neden olabilen prostoglandin adlı kimyasal maddeler mevcuttur ve cinsel ilişki sonrası bu maddeler rahim ağzına ulaşarak erken doğumu tetikleyebilecek kasılmalara yol açabilir. Cinsel ilişki sırasında meme başlarının uyarılmasının da, oksitosin adlı maddenin salınımına neden olabileceği ve bu kimyasalın rahim ağzını genişleterek erken doğuma sebep olabileceği bildirilmiştir. Cinsel ilişki sırasında penisin mekanik olarak rahim ağzını uyarması da rahim duvarında kasılma ile sonuçlanabilir. Cinsel birliktelik sonrasında yaşanan orgazm da rahimde kasılmalar ile kendini belli eder. Cinsel birlikteliğin kadın bedenindeki bu etkileri nedeniyle kimi kadın doğum uzmanları doğum zamanı gelen gebelerin eşleriyle birlikte olmasını önerir.

Geçtiğimiz aylarda Cinsel Sağlık Dergisinde (the Journal of Sexual Medicine) yayınlanan ilginç bir çalışmanın bulguları, gebelik sırasındaki cinsel ilişkilerin doğum kasılmalarına neden olmadığını ortaya koymuştur. Düşük riskli gebeliği olan 1483 kadına ait sağlık verilerini inceleyen uzmanlar, cinsel birlikteliğin rahim ağzında herhangi bir açılmaya neden olmadığını ve doğumu tetiklemediğini kaydetmişlerdir.

Her ne kadar çalışmanın sonuçları gebelerin cinsel ilişki yaşamasında herhangi bir sakınca olmadığını gösterse de, “yüksek riskli” gebeliği olan kadınlar için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Cinsel ilişki sıklığı, ilişki sırasındaki pozisyonlar, kondom kullanımı ve boşalan semen hacmi gibi birçok faktörün de incelenmesi gerektiğini belirten uzmanlar, cinsel hayatlarına devam etmek isteyen gebelerin mutlaka hekimlerine danışmaları gerektiğini vurgulamaktadırlar.

Referanslar



Carbone, Luigi, MD, et al. Sexual Intercourse for Induction of Spontaneous Onset of Labor: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Sex Med. 2019 Nov;16(11):1787-1795.