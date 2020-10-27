Antidepresanlar cinsel hayatı olumsuz şekilde etkiliyor

Cinsel sağlık sorunları, antidepresan kullanan kişilerin en sık yakındıkları şikayetler arasında. Her nasıl depresyon cinsiyet ayırmaksızın ortaya çıkabilen bir durumsa, antidepresanların cinsel yan etkileri de hem erkekleri hem de kadınları etkileyebiliyor. Günümüzde yaygın olarak kullanılan selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) grubu antidepresanların, merkezi sinir sistemindeki serotonin aktivitesini arttırarak depresyonu iyileştirdiği biliniyor. Ancak artan serotonin seviyeleri insanları sakinleştirerek cinsel istekte azalmaya neden olabiliyor. Bununla birlikte antidepresan alan birçok kişide sertleşme bozukluğu (erektil disfonksiyon) ve vajinal kuruluk gibi uyarılma zorlukları veya orgazm bozuklukları gibi cinsel yan etkiler ortaya çıkabiliyor. Bu yan etkiler zaman zaman hastanın ilacı bırakmasına ve tedavinin aksamasına yol açabiliyor. Altta yatan başka bir hastalık nedenli değilse, antidepresanlara bağlı bu yan etkileri yönetmenin birkaç yolu mevcut

1. İlaç dozunu yeniden ayarlamak

Antidepresanların cinsel yan etkileri hemen her dozda görülebilir. Bununla birlikte, daha yüksek dozlarda cinsel yan etki riskinin artması doğaldır. Antidepresan kullanımından sonra cinsel yan etkiler belirgin hale gelmişse, tedaviyi düzenleyen doktor ilacın dozunu azaltabilir. Birçok hastada bu basit önlem bile, can sıkıcı hale gelen cinsel yan etkilerin önüne geçmek için kâfidir.

2. İlacı değiştirmek

İlacın dozajını değiştirmek, cinsel problemleri çözmede başarısız olursa, cinsel yan etkilere neden olma ihtimali daha düşük bir antidepresan ilaç ile tedaviye devam edilebilir.

3. İlaca zaman tanımak

Cinsel işlev bozukluğunun en basit çözümlerinden biri beklemektir. Genel bir kural olarak, antidepresanlara alışmak zaman alabilir ve bu yan etkilerin ortadan kalkması da haftalar sürebilir. Yeni kullanmaya başlanılan ilaca biraz zaman vermek mantıklıdır. Bazı yan etkiler bir süre sonra kaybolabilir.

4. Ek ilaca başlamak

Eğer yukarıda sıralanan önlemlerden hiçbiri cinsel yan etkilerinin önüne geçemediyse, mevcut antidepresan tedavinin yanına ek olarak yeni bir ilaç eklenebilir. Cinsel istekte azalmanın önüne geçebilmek için testosteron tedavisi verilebileceği gibi, sertleşme sorunu yaşayan erkeklerde penise kan akımını arttıran ilaçlar kullanılabilir.

Hem hastalar hem de ruh sağlığıyla uğraşan hekimler depresyonun ve cinsel sağlık sorunlarının bir arada olabileceğini hatırda tutmalı, bu tarz sorunların ortaya çıkması halinde gerekli önlemleri almalıdır.

Referanslar