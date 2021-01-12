Bebeklerde yoğurt alerjisi ve beslenme tedavisi

IgE aracılı ve IgE aracılı olmayan iki tip inek sütüne bağlı yoğurt alerjisi vardır. IgE aracılı yoğurt alerjisinde reaksiyon genellikle proteine maruz kaldıktan sonraki 2 saat içerisinde, IgE aracılı olmayan yoğurt alerjisinde ise maruziyetten sonra 48 saat ile 1 hafta içerisinde ortaya çıkabilir. Belirtiler alerji şekline göre değişiklik gösterir. En sık görülen belirtilerden bazıları şunlardır;

Kakada mukus

Kakada kan

İnatçı pişik

Kabızlık

Huzursuzluk

Egzama

Kaşıntı

Karın ağrısı

Kusma

Büyümede duraksama gibi.

Bazı alerjiler, anafilaksi adı verilen ve yaşamı tehdit eden bir reaksiyona neden olabilir. Anafilaksi riski olan bir alerjiye sahip olmanız durumunda yanınızda mutlaka adrenalin oto-enjektörü taşımanız önerilir.

Yoğurda ve inek sütü proteinine karşı şüpheli bir duyarlılık olduğunda emzirmeyi bırakmanız gerekmez. Bebeğinizin belirtileri geçene kadar diyetinizden tüm süt ve ürünlerini çıkarmanız gerekir. Bu yiyecekleri diyetten uzaklaştırdığınızda, birkaç gün gibi kısa bir sürede iyileşme görebilirsiniz. Ancak sonuçları görmek iki ile üç hafta sürebilir.

Sütsüz diyet sırasındaki aşağıdaki ürünlerden uzak durmanız önerilir;

İnek sütü, keçi sütü, manda sütü ve diğer hayvanların sütleri ,

Tam yağlı süt, yarım yağlı ve yağsız süt, süt tozu,

Normal mamalar (aminoasit bazlı mamalar hariç) ,

Yoğurt, yoğurt çeşitleri, ayran, tüm peynir çeşitleri, peynir altı suyu, kefir, kremalar,

Boza, kefir, ayran, sahlep,

Tereyağ, margarin, hayvansal yağ, ghee yağı (arındırılmış tereyağı), mayonez, mayonezli salatalar, soslar, beşamel sos,

Krakerler, bisküviler, gofretler, kekler, hazır pastane ve market ürünleri, poğaça, tostlar, simit, erişte (süt içeren),

Kremalı çorbalar, yoğurtlu çorbalar, tarhana çorbası, sütlü çorbalar, tüm hazır çorbalar, süt veya süt ürünü içeren çorbalar ve

İçeriğinde kazein, kazeinat, kazein hidrolizat, whey proteini, laktalbumin, laktalbumin fosfat, laktoglobulin, laktalbumin fosfat, laktoz, galaktoz, laktulaz, laktitol monohidrat, laktoferrin, diasetil, rekaldent, rennet kazein, tagatoz içeren gıdalar gibi.

Alternatifler

Yoğurt, inek sütü ve süt ürünlerinin birçok ikamesi mevcuttur. Yoğurt ve ürünleri alternatifleri günümüzde çoğu markette yaygındır. Yoğurt içeren ürünlerle çapraz kontaminasyon meydana gelmediği sürece, vegan tereyağı, bitki bazlı sütler ve yoğurtlar ve vegan peynirler, hayvansal kaynaklı yoğurt alerjisi olanlar için iyi bir seçenektir.

Bebeğinizde yoğurt alerjisi olabileceğini düşünüyorsanız, teşhis için mutlaka çocuk alerji doktoruna gitmeniz gerekir. Belirtiler devam ederse ve tedavi edilmezse, özellikle nefes darlığı gibi anafilaksiye benzeyen belirtiler ortaya çıkabilir.