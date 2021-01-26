Lazer epilasyon tipleri ve dikkat edilmesi gerekenler

Bunun haricinde Diod lazer ve Nd:YAG lazer de kullanılmaktadır. Diod ve Nd:YAG lazerler tüm uygulamalarda tercih edilmemesine rağmen bazı durumlarda daha etkili olduğu yerler bulunmaktadır. Alexandrite 755nm gibi bir dalga boyuna sahipken diod lazer 810nm dalga boyuna, Nd:Yag lazer 1064nm boyuna sahiptir. Bu bize özellikle faklı derinliklerdeki kıl köklerine ulaşma şansı verir. Ayrıca koyu tenli kişilerdeki ince yüz tüyleri gibi bazı özel durumlarda diod lazerin çok daha etkili olduğu alanlar mevcuttur. Ek olarak geniş dalga boyu ile atış yapan IPL yYoğun atımlı ışık) uygulaması da epilasyon amaçlı kullanılan cihazlardandır. Daha iyi sonuçlar almak için farklı dalga boylarında lazerler kullanmak gerekebilmektedir. Hangi lazerin size uygun olduğunu anlamak için cilt tipi ve kıl tipini görerek değerlendirmek, gerekirse kombine tedaviler yapmak en doğrusudur.

Lazer epilasyonun çalışma prensibi, kıl köklerine ısı ileterek bu alanlarda kalıcı bir tahribat yaratmaktır. Kıllara rengini veren melanin, ısıyı emer ve kıl köklerine iletir. Böylece kıl kökü artık işlevini yerine getiremez hale gelmiş olur. Zerre atışlar sayesinde cilde ulaşan lazer ışığı, kıl köküne yoğunlaşarak saniyelik süreler içinde, kılda çok büyük bir ısı oluşturur. Bu sırada, etrafındaki dokulara zarar vermeden sadece kıl kökünü ve kıl kökünü besleyen damarları ve uykuda bekleyip, yakın zamanda tekrar çıkacak olan kıl köklerini de tahrip eder. Bu şekilde art arda yapılan seanslar sonrasında lazer epilasyon yapılan bölge tüylerden arındırılmış olur.

Dikkat edilmesi gerekenler

Alexandrite lazer uygulamalarında enerji kıl kökünde ısıya dönüştüğü için biraz acı hissedilmektedir. Bu nedenle uygulama yapılan lazer başlıklarına soğutucu bir aparat daha ilave edilmektedir. Bu soğutucu başlıkla birlikte hissedilen acı düzeyi önemli ölçüde azalmaktadır. Seans sayısı kişiden kişiye ve uygulanan bölgeye göre değişmektedir. Tedaviden önceki hafta içinde ağda, sir ağda ve cımbız gibi yöntemler kullanmayın. Çünkü lazerin etkileyip yok edeceği kıl kökünü koparmış olursunuz. Bu da lazerin etkisini azaltır. Tedaviden bir veya iki hafta önce güneşlenmeyi azaltın. Bronz ten lazerin etkinliğini azaltır. Lütfen tedaviden bir gün önce veya tedavi sabahı tıraş olun veya tüyleri kesin. Bu yol deriyi daha az hassas kılar. Deri üzerindeki uzun kıllar lazer enerjisini emer ve enerjiyi israf ederek kıl köküne gitmesi gereken enerjiyi azaltır. Ayrıca bu kıllar yanık ve deri tahrişi olasılığını artırır.

Lazer sonrası kızarıklık, eve ulaştığınızda gerilemiş olacaktır. Bazı ciltler hassastır ve işlem sonrası kuruluk hissedilebilir. Bu durumda nemlendirici kullanılabilir. Tedaviden sonra bir veya iki hafta kadar güneşlenmemelisiniz. Lekelenmeler olabilir. En az 30 faktör içeren güneşten koruyucu kullanmalısınız.