Göz altı dolgusu kimler için uygundur?

Göz altı morlukları ya da siyah halkalar toplumda oldukça yaygın bir problem olarak karşımıza çıkar. Tıbbi açıdan bir zararı olmasa da kişiyi olduğundan yaşlı ve yorgun göstererek estetik problem oluştururlar.



Gözaltı morluklarının sebepleri nelerdir?



Atopik dermatit ya da allerjik nezle (saman nezlesi) alerjik hastalıkları olanlarda görülebilir. Kaşıntılı deri hastaları kaşımaya bağlı olarak damar içindeki alyuvarların damar dışına çıkmasına ve bölgede hemosiderin denilen renk maddesinin birikimine sebep olurlar. Yine kronik sinüzit ve alerjik solunum yolu hastalıkları bölgedeki toplardamarlarda kan birikimine sebep olarak göz altı morluklarına sebep olabilirler.

Genetik yapı da etkili bir rol oynar. Bazı ailelerde gözaltı morluklarına daha sık rastlanabiliyor. Yaşam biçimi ve alışkanlıklar genel sağlık kadar fiziksel görünüm üzerinde oldukça etkilidir. Sigara, alkol ve kafein tüketimi, uykusuzluk gibi sebepler göz altı morluklarının artmasına yol açabilir.



Yaşlanmaya veya diğer sebeplere bağlı olarak derinin içindeki kolajen ve yağ kaybı sonucu kılcal damarların deri yüzeyine yaklaşarak daha görünür bir hale gelmesi göz altlarında koyuluk oluşmasına sebep olabilir. Güneş ışınları deride ana renk maddesi olan melanin üretimini arttırarak gözaltı morluklarına (koyu göz halkalarına) yol açabilir.



Nasıl tedavi edilebilir?



Göz altı morluklarının tedavisinde öncellikle eğer varsa altta yatan hastalıkların tedavisi sağlanır. Soğuk kompres uygulaması göz altı morlukları olan hastaları geçici olarak rahatlatabilir. Yine uykunun düzene sokulması ve yatarken ekstra bir yastık kullanılması göz altı toplardamarlarındaki dolgunluğu azaltarak etkili olabilir. Lokal etkili kremlerden E, C ve K vitamini içeren kremler göz altı koyuluklarını kısmen giderebilir.



Göz altı ışık dolgusu en sık uygulanan tedavi yöntemlerinin başında yer alır. Bu yöntemde hyalüronik asitten oluşan ve gözaltına uygun özel bir içerik morluk ve halkalanmanın olduğu bölgeye enjekte edilir. Uygulamanın etkisi anında görünür. 9-12 ay boyunca gözaltında daha aydınlık bir gürünüm sağlamaya yardımcı olur.