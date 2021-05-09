Egzama belirtileri nelerdir?

Kaşıntı, kuruluk ve kızarıklık egzama habercisi olabilir



Egzama hastalığı birçok etkenin tetiklemesi ile oluşan kronik cilt hastalıklarından biridir. Vücudun çeşitli bölgelerinde görülen egzama artan kolonya ve dezenfektan kullanımı sebebiyle günümüzde sıklıkla el bölgesinde görülmektedir.

Egzama sıklıkla kendini kuruluk, kaşıntı ve kabarcıklar ile belli eder. Kuruma sonrası oluşan pullanma tedavinin ertelenmesiyle çatlamaya yol açabilir. Çatlama yaşanması ise enfeksiyon hastalıklarının görülmesini kolaylaştırır.

Genellikle erken çocukluk döneminde görülen egzama her yaşın hastalığıdır. Görüldüğü yerler ise; yüz, saç, bacak, dirsek, kalça ve ellerdir. Egzamanın birçok nedeni olabilir. En sık karşılaşılan neden stres, alerji ve dolaşım bozukluğudur.

Herkeste aynı belirtiler görülebilir

Günümüzde oldukça yaygın bir hale gelen egzama hastalığı farklı nedenlerden oluşsa bile belirtileri aynıdır. Bu belirtiler;

- Egzama görülen yerde kuruluk,

- Kaşıntı,

- Cilt üzerinde kabarcıklanma,

- Pullanma, döküntü,

- Kızarıklık,

- İltihaplı şişlikler,

- Kepeklenme,

- Deride çatlama.

Egzamanın birden fazla çeşidi var. Bu çeşitleri hastalığın kaynağına bağlı olarak oluşur.

El egzaması; el ile temas eden maddeler nedeniyle oluşur. Temizlik malzemelerini sıklıkla kullanan ya da kimyasal malzemeleri kullanan kişilerde görülür.

Atopik egzama ise alerjik hastalıkları olan kişilerde karşılaşılır. Bunun sebebi ise alerjik yatkınlıktır. Zaman zaman geçse bile çevresel faktörler ile atak zamanları yaşanabilir.

Seboreik egzamanın nedeni ise tam bilinmez. Cildin özellikle yağlı olduğu bölgelerde kızarıklık şeklinde oluşur ve mevsim geçişlerinde alevlenir.

Kontakt egzama; cildi tahriş eden iritan maddelerin tetiklemesi ile oluşur. Akut ya da kronik olarak görülebilir.

Numuler egzama el, kol ve bacaklarda ortaya çıkar. Erişkinlik dönemlerde sıklıkla karşılaşılır ve kroniktir.

Asteatotik egzama ise cilt yüzeyinin yağ tabakasının azalması sebebiyle oluşur. Sık duş alan ve yaşlılık asteatotik egzamaya zemin hazırlar.

Stres egzaması ise stres sonucu oluşur ve psikolojik kaynakladır.

Tedavi süreci kişiye özel olmalıdır

Kronik olan egzama hastalığının kesin nedeni bilinmemektedir. Uygulanan tedavi yöntemi ise egzamanın yol açtığı semptomların şiddetini azaltmak için uygulanır.

Yapılacak ilk adım ise egzamayı tetikleyicisini kişinin hayatından çıkartmasıdır. Bu sayede yaşanan semptomların ateşi azalacaktır. Kaşıntı ve kuruluğun için genellikle lokal krem uygulaması tercih edilir. Bunların haricinde yapılabilecekler ise beslenme düzenin dengeli bir hale getirmek ve kuruluğun azaltmak için su tüketimini arttırmaktır.