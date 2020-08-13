Okullar ne zaman açılacak?

Yüz yüze öğretimin başlayacağı 21 Eylül tarihi yaklaştığında Covid-19 salgınının o günkü durumuna göre ortaya çıkacak şartlar, bu tarihin daha da ileri ötelenmesine sebep olabilir.

Tüm dünyayı etkileyen böyle ciddi bir salgın ortamında oluşan belirsizlikler düşünüldüğünde okulların yüz yüze öğretime geçmesi için kesin bir tarih verilmesi de beklenemez. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı açıklamalardan, öğrencilerin sağlığını riske atmadan eğitim öğretim faaliyetlerine başlayabilmek için çok yoğun önlemler alınmaya çalışıldığını anlıyoruz. Fakat Bakan Selçuk’un açıklamalarına rağmen hala birçok belirsizlik söz konusu.

Bilindiği gibi Covid-19 salgını ülkemizde ilk ortaya çıktığı andan itibaren her kademedeki okullar tatil edilmiş; ilk, orta ve lise düzeyindeki öğrenciler ilk dönem aldıkları notlarla sınıflarını geçmişti. Buna ilaveten 8. ve 12. sınıfta olup da merkezi sınavlara girecek öğrenciler sadece ilk dönem konularından sorumlu olarak LGS ve YKS’ye girmişlerdi. Bakan Selçuk, seyreltilmiş eğitim uygulanıp müfredattaki bazı konuların öncelikli kısımlarının yüz yüze anlatılmasının planlandığını, eksiklerin EBA ve öğretmenlerin yapacağı canlı dersler vasıtasıyla uzaktan öğretimle tamamlanacağını ifade ederken LGS ve YKS müfredatlarıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.

LGS ve YKS öğrenciler üzerinde oldukça stres yaratan ve öğrencilerin aylar öncesinden hazırlanmaya başladığı sınavlardır. Sınav tarihi ya da sınavın kapsamıyla ilgili sonradan yapılan değişikliklerin öğrencilerin psikolojisini olumsuz yönde etkilediğini salgın döneminde LGS ve YKS’ye katılan öğrencilerde gördük. Girecekleri sınavlarda hangi konulardan sorumlu olduklarını bilmemek hem öğrenciler hem onları sınava hazırlayan öğretmenler hem de veliler için ayrı bir stres yaratacaktır. Bu konuyla ilgili çalışmaların bir an evvel tamamlanıp okulların yüz yüze hiç açılmaması ya da olası senaryolar düşünülerek farklı birkaç zamanda (örneğin 21 Eylül, Ocak ya da Mart ayında) açılması durumunda öğrencilerin LGS ve YKS’de hangi konulardan sorumlu olacağı bir an evvel paylaşılmalıdır.