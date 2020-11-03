Fizik dersi öğreniminde yaşanan güçlüklerin sebepleri ve çözüm önerileri

Fen derslerinin diğer dalları olan biyoloji ve kimya derslerinin netleri de aşağı yukarı aynı olsa da öğrencilerin her zaman fizik dersinin ne kadar zor olduğundan yakındığı dikkatimi çekmiştir.

Konuyu, değerli Fizik Öğretmeni Gülçin Aydın’la konuştuk.

Fizik dersi gerçekten zor bir ders mi, yoksa bu dersi zor hale getiren sebepler var mı?

Fizik dersinin zorlaştıran ilk ve en önemli sebep aslında öğrencilerin bu derse ön yargılı yaklaşmaları, “Fizik zor bir ders zaten, çalışsam da yapamam” deyip başlamadan pes etmeleridir. Diğer bir sebep de ortaokulda kazanılması gereken temel düzey becerilerinin yetersiz kalmasıdır. Sarmal sistemin doğru uygulanamaması, öğrencinin her sene aynı konuyu görse de aradaki bağlantıyı kuramadığı için öğrenme süreci tekrar başa dönmekte ve önceki yılı hatırlamaya çalışırken o yıl öğrenmesi gereken bilgileri tam öğrenememekte ve bu bir kısır döngüye dönüşüp öğrencinin dersten uzaklaşmasına sebep olmaktadır. Öğrencilerin fizik dersinde başarılı olmasını engelleyen bir diğer etmen de temel matematik becerilerine sahip olmamasıdır. En çok karşılaştığım sorunlardan biri öğrencilerin fizik dersinde ezberlenecek çok formül olmasından yakınmasıdır. Aslında çok formül yok, konunun temeli biliniyorsa az sayıda formülle matematiksel denklemleri kullanarak hepsine ulaşabilirler. Bu da öğrencilerin matematiksel denklem becerisini gerektiriyor.

Fizik dersinde başarılı olabilmek için öğrencilere ne önerirsiniz? Özellikle YKS’ye hazırlanan öğrenciler fizik dersine nasıl çalışsın ve ne tip kaynaklar kullansın?

Düzenli çalışmak, her dersin olduğu gibi fizik dersinin de ilk kuralıdır. Fizikte hiçbir şeyi sadece ezberlemeye çalışmayın, öğrenilenleri mutlaka sorgulayıp birbirleriyle birleştirmeye çalışın. Karşınıza çıkan bir problemden “Ya şöyle olsaydı?” diye düşünerek farklı sorular türetip o sorulara cevap aramak fiziği gerçekten öğrenmeye başladığınızı gösterir. Bu sebeple mutlaka sorulara alternatif bakış açısıyla yaklaşın.

Lise düzeyi fizik dersinde fiziğin birçok alt dalından bahsetsek de genelde mekaniğin çalışma prensiplerini anlayan öğrencilerin fizik dersini sevdiğini ve diğer fizik konularında da başarılı olduğunu görüyorum. Bunun nedeni olarak da bu öğrencilerin, fiziği günlük hayatla bağlantı kurarak öğrenmeleri ve neden sonuç ilişkisi üzerinde çok durmaları olarak gözlemledim.

Fizik dersinde başarılı olmak için öğrencilere son olarak şunları söylemek isterim: MANTIĞINI KAVRA, İHTİMALLERİ SORGULA, BOL SORU ÇÖZ. Fizik sorusu çözerken öncelikle SORUYU OKUYUN! Soruyu açıklayan metin, sorunun çözümü için gerekli olan bütün bilgileri barındırır. Fizik soruları sadece şekil ve formül bilgisiyle çözülemez. Öğrencinin soruyu dikkatli okuması ve soru metnindeki önemli detayları yakalayıp bunları öğrendikleri bilgilerle kullanması gerekir. Sınava hazırlanan öğrencilerimiz için ise özellikle yeni nesil sorular çözmelerini ve bol soru çözerek konuları pekiştirmelerini öneririm.