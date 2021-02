Ders çalışma programı neden önemlidir? Nasıl hazırlanmalıdır?

Planlı çalışmak, özellikle merkezi sınavlar için daha büyük bir ihtiyaçtır. Nasılsa sınava daha zaman var diyerek yapılan ertelemeler, ders çalışırken sevilen derslere ağırlık verip sevilmeyen dersleri çalışmayı ertelemek öğrencilerin en çok yaptığı hatalardır. Bununla baş etmenin en iyi yollarından biri planlı çalışmaktır.



Ders çalışma programlarıyla ilgili doğru olduğuna inanılan yanlışlar



Sınavlar yaklaştıkça, öğrencilerin rehber öğretmenlerden ders çalışma programı istediklerine ya da hazırlanan standart ders programlarını uygulamayı denediklerine daha çok tanık oluyorum. Fakat herkesin eksiklerinin farklı olduğunu düşündüğüm için ders çalışma programının bireysel olarak hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca kişinin eksiklerini yine en iyi kendisi bileceği için en verimli programı kendisinin hazırlayacağı en azından bir öğretmeninin rehberliğinde öğrencinin de kendi programını hazırlama sürecine katılması gerektiği kanısındayım.



Öğrencilerin en çok sorduğu sorulardan biri günde kaç soru çözmeleri gerektiğidir. Bu soruya standart bir cevap vermek doğru bir yaklaşım değildir. Öğrencilerin çalışmaya başladığı ilk zamanlar konu eksikleri daha fazladır. Konu eksikliklerini tamamladıkça günlük çözdükleri soru sayılarını da artırmaları beklenir. Ayrıca burada oldukça önemli olan bir diğer nokta da çözülen soruların niteliğidir. Öğrenciler günlük çözecekleri soru sayısını fazla tutmaya odaklanınca bazen çözemedikleri soruların cevapları öğrenmeyi ihmal edebiliyor. Bu hataya düşen öğrenciler hep çözebildiklerini çözmeye devam ederken çözemedikleri konusunda kendilerini geliştiremeyeceklerdir. Asıl yapılması gereken öğrencilerin testlerde çözemedikleri soruların çözümlerini öğrenmesi ve belli aralıklarla (örneğin 2 haftada bir) birkaç kez tekrar yaparak önceden çözemedikleri ve çözümünü öğrendikleri soruları şimdi çözüp çözemediklerini görmeleridir.



İyi bir programda olması gerekenler

• Zamanı en verimli şekilde değerlendirecek biçimde hazırlanmalıdır.



• Öğrencinin uyku, yeme içme, dinlenme gibi temel ihtiyaçlarına ayıracağı zorunlu saatleri kullanmamalıdır.



• Sınavın bir bütün olduğu göz önünde bulundurularak öğrencinin sorumlu olduğu tüm dersleri kapsayacak nitelikte olmalıdır. Fakat, örneğin matematiği zayıf olan bir eşit ağırlık öğrencisinin matematikte çok eksiği varken ve sınavda zaten süreyi yetiştiremiyorken gidip programına fizik dersi eklemesi beklenen bir durum değildir.



• Gün içinde öğrenilen konuların tekrarı mutlaka programda yer almalıdır.



• Programlarda sadece soru çözümüne yer verilmemeli. Aynı zamanda eksik konuların tamamlanması için konu çalışmaya da zaman ayrılmalıdır. Bununla birlikte konu anlatımı çalışmak için standart bir süreden bahsetmek doğru değildir. Bu konunun uzunluğuna ve zorluğuna göre değişecektir.



• Günlük tekrarların dışında her programda mutlaka geçmişte öğrenilen konuların tekrarına yer verilmelidir. Zaman ilerledikçe öğrenilen konular biriktiği için her konuyu her hafta tekrar etmek olanaksızdır. Bunun yerine konuları dönüşümlü olarak 2-3 haftada bir olacak şekilde tekrar edip bu konularla ilgili soru çözmek, hatta daha önce çözülemeyip de çözümü öğrenilen sorulara geri dönmek oldukça verimli bir yöntem olacaktır.



• İyi bir program kişinin hobilerine zaman ayırmasına da olanak sağlamalıdır.

Yukarıda yazılanlara şunu ekleyebiliriz: Öğrenci hazır olmadıkça hiçbir program etkili olmayacaktır. Programın başarılı olması için kişinin programı uygulamaya istekli ve hazır olması gerekir. Ayrıca süreç içinde programda aksayan ya da değiştirilmesi gereken yerler güncellenerek program kullanılmaya devam edilmelidir.