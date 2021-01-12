Vajinismus egzersizleri nasıl yapılır?

Vajinismus egzersizleri, davranışsal bir cinsel tedavi yöntemidir. Bu yöntem ile kadının, genital bölgesini yani vajinasını tanımasını, cinsel ilişki sırasında rahatlaması ve pelvik taban kaslarını yönetebilmesi amaçlanmaktadır. Birtakım egzersizler yapılarak vajinismus problemini ortadan kaldırmak ve amaçlanan hedefe ulaşmak asıl hedeftir.

Vajinismus egzersizlerinin amaçları

Vajinismus egzersizleri ile kişinin kendi genital bölgesini tanıması, cinsel organını keşfetmesi, pelvik taban kaslarını kontrol etmesi ve çalıştırabilmesi amaçlanmaktadır. Kişinin kendi cinsel organlarını tanımaması, vajinusmus sorununa yol açmaktadır. Bu nedenle egzersizlerin asıl amacı; kişinin önce kendi genital organlarını tanımasına yöneliktir.

Tek başına vajinismus tedavisi

Vajinusmus rahatsızlığından muzdarip olan kişiler, evde kendi başlarına birtakım egzersizler deneyerek ve yaparak bu sorunu kendi başlarına da halletmeye çalışırlar. Fakat vajinismus aynı zamanda psikolojik bir rahatsızlık olduğu için, tedavisi için mutlaka profesyonel bir yardım alınması önerilir.

Vajinusmus egzersizleri çeşitleri

Vajinusmus egzersizlerinin neredeyse hepsi, kişiye öğretildiği takdirde yalnız başına yapabileceği egzersizlerden oluşmaktadır. Bu anlamda kişinin kendini rahat hissetmesi ön plandadır. Bu egzersiz yöntemleri arasında yaygın olarak; ayna ile genital bölgeyi incelemek ve varlığının farkına varmak, kegel egzersizleri, nefes egzersizleri, masaj yapma ve dokunma, parmak egzersizleri yer almaktadır.

Sık önerilen vajinusmus egzersizleri hangileridir?

Kişinin evde kendi kendine uygulayabileceği egzersizlerden oluşan liste aşağıda açıklamaları ile birlikte verilmiştir. Bunlar doktor kontrolünde uygulanmalıdır.

Ayna egzersizleri: Vajinusmus problemi olan kadınların en büyük sorunu cinsel organlarını tanımamaktır. Bu anlamda kişiye ayna yolu ile kendi organlarını görmesi ve tanıması önerilir. Ayna egzersizi, bu sorunu yenebilmek için ilk adımdır. Kadın, genital organını ayna yolu ile incelemeli ve tanımaya çalışmalıdır. İnsan, görmediği ve hiç bilmediği bir şeyden korkar. Bu nedenle, kişi önce kendi vücudunu tanımaya çalışmalıdır.

Masaj ve dokunma egzersizleri: Genital bölgeye dokunmak, dokunarak tanımaya çalışmak, rahatlatmak için masaj yapmak ve haz noktalarını öğrenmek hastanın, vajinusmus problemini yenmesi için yarar sağlar. Kadının dış genital bölgesine yani vulva adı verilen bölgeye masaj yapması ile psikolojik rahatlama yaşaması amaçlanır. Bu egzersizi yapmak zamanla rutin haline gelir ve kişinin korkularını gidermesinde; özellikle cinsel ilişki korkusunu gidermesinde yardımcı olur. Kişinin kendine dokunurken haz bölgelerinin farkına varması özgüveni de beraberinde getirmektedir.

Vajinal dilatör egzersizleri: Vajina içine pamuklu çubuk, buji, dilatör, tüp gibi cisimlerin yerleştirilmesi ile yapılan bir tedavi çeşididir. Bu anlamda kişinin vajinasını genişletmek için bu tedaviyi kendi başına uygulaması risklidir. Çünkü dönüşü olmayan zararlara neden olabilir. Bu yüzden mutlaka profesyonel bir tedavi merkezinde, alanında uzman bir doktor tarafından yapılarak doğru uygulama şekli hastaya öğretilmelidir.

Kegel egzersizleri: Kegel egzersizleri; vajina girişindeki pelvik taban kaslarının kişinin kontrolünde olması için yapılan bir vajinusmus egzersiz çeşididir. Kegel egzersizi, orgazm ve cinsel isteksizlik sorunu yaşayan kadınlarda da etkili olabilmektedir. Ancak diğer egzersizler ile birlikte yapıldığında etkisi görülebilmektedir. Kegel egzersizleri tek başına yapıldığında kişinin cinsel sorunlarını çözmesinde yeterli bir etki gösterememektedir.

Parmak egzersizleri: Çoğu terapist tarafından önerilen bir egzersiz çeşidi olan parmak egzersizleri, kişinin serçe parmağı ile birlikte işaret parmağına kadar vajina içine sokulması egzersizidir. Bu egzersizin asıl amacı, sorun yaşayan kişinin vajinadaki kaslarını rahatlatması ve gevşetebilmesidir.

Verilen egzersizler doktor kontrolünde düzenli olarak uygulandığı takdirde ve çiftin de bu sorunu yenmek için istekli olması durumunda, vajinusmus rahatsızlığı birkaç seansta kolayca atlatılabilmektedir. Bu anlamda kişinin kendini tanıması, rahatsızlıktan kurtulmanın en önemli adımıdır.