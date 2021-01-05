Kadınların korkulu rüyası: Vajinismus

Genelde vajinismus ve cinsel isteksizlik karıştırılır, ancak bunlar birbirinden farklı cinsel sorunlardır. Vajinismus olanlarda genellikle cinsel isteksizlik yoktur. Cinsel haz ve vajinal kayganlaşma ile ilgili problemleri olmaz. Problem vajinal penetrasyon esnasında başlamaktadır. Bu noktada hasta kendini tamamen geri çeker ve kilitlenir. Panik atak benzeri bir durum yaşanır. Vajinal kaslardaki kasılmanın yanında tüm vücut kaslarında kasılmalar başlar. Vajinal ıslaklık sona erer, kalp atışları ve nefes alışverişleri artar ve bacaklarını kapatıp eşlerini iterek ilişkiyi sonlandırır. İlişkiye girme korkusu ve baskısı zamanla cinsel isteksizliğe neden olabilir. Bu çiftlerde zaman içerisinde depresyon, sosyal fobiler (toplumdan uzaklaşmalar) gibi psikolojik rahatsızlıklar da ek olarak görülebilir. Bazı kişilerde sigara ve alkol gibi madde bağımlılıkları da gelişebilir.

Vajinismus belirtileri daha çok eğitimli kadınlarda görülmektedir

Eğitimli insanlar genelde her sorunu kendileri halletmişlerdir. Kendilerine güven duyguları yüksektir ancak vajinismus hastalığı belirtileri ortaya çıkınca bu kişilerde bir güven kaybı ve yetersizlik duygusu oluşur. Eşler çaresizlik içerisinde bocalarken, tedavi görmeyen kadınlarda korkular katlanarak artar. Bu nedenle vajinismus belirtileri görüldüğü anda vajinismus tedavisi için zaman kaybetmeden, ertelemeden bir kadın doğum doktoruna başvurulmalıdır.

Vajinismus nasıl anlaşılır?

Yukarıda bahsettiğimiz sorunları olan kadınlarda yapılacak basit bir jinekolojik muayene ile vajinismus durumu anlaşılır. Sonrasında belirtilerin sıklığı ve şiddetine göre vajinismus hastalığının derecesi belirlenir ve buna göre tedavi planlanır.

Vajinismus kendiliğinden düzelir mi?

Vajinismus kendi kendini devam ettiren kısır bir döngüdür. İlişkide ağrı olacağını düşünme korku ve gerginliğe, bu da her ilişki denemesinde istemsiz vajinal kasılmaya neden olur. Her ilişki denemesinde ağrının olması refleks kasılmaları artırır. Bu da cinsel istekte azalmaya ve kaçınmaya neden olur. Kısır döngü bu şekilde devam eder. Vajinismus istemsiz bir kısır döngü olduğu için, tedavi edilmedikçe kendiliğinden düzelmez.

Vajinismus tedavisinden sonra tekrarlar mı?

Vajinismus tedavisi ömür boyu kalıcıdır. Tedavi esnasında öğretilenler, vajinismus egzersizleri kalıcı etki bırakır, bu da durumun tekrarlanmasını engeller. Vajinimusun üstesinden gelirken hayat boyu devam edecek bu problemle baş edilebilecek beceriler elde edilir. Bu da kalıcı ağrısız bir çözüm sunar. Vücuttaki istemsiz vajinal kasılmanın üstesinden gelmeyi hasta öğrendiği için, sorunun tekrarlama durumunda hasta tarafından kolayca çözümlenir.

Uzun süredir vajinismusu olanlarda tedavi başarılı olur mu?

Vajinismusun tedavi başarısında vajinismusun süresinin bir önemi yoktur. Pek çok kadın uzun yıllar boyunca uğraştığı vajinismustan inanılmayacak kadar kısa sürede kurtulabilmektedir. Tedavi aşamaları açısından 1 yıldır sorunu olan hastayla 40 yıldır sorunu olan hasta arasında bir fark yoktur. Sadece yaşa bağlı değişikliklerden kaynaklanan farklılıklar olabilir.

Vajinismus tedaviis ne kadar sürer?

Vajinismus tedavisinde tam olarak düzelme ve ağrısız cinsel ilişkinin sağlanması için geçen süre hastalığın şiddetine göre ve eşlerin tedaviye uyumuna göre değişir. Vajinismus tedavisi süresini etkileyen en önemli faktör çiftlerin motivasyonu ve sorunu çözme konusunda gösterdikleri istek ve çabadır. Motivasyonu iyi, tedavi sürecinde uyumlu, beraberine ciddi komplikasyon olmayan hastalarda ortalama 2-6 hafta içinde tam düzelme olmaktadır.

Hastanın fiziksel durumu, genel sağlığı, çalışma koşulları, ev-iş-kariyer hayatı, duygusal durumu, eş ve ailenin desteği de tedavi süresini etkiler. Bazı hastalarda süreç, bu nedenlerle biraz daha uzayabilir.

Vajinismusun şiddeti tedavi süresini etkiler mi?

Vajinismus tedavisinin süresi her zaman vajinismusun şiddetiyle orantılı değildir. Durumun şiddetli olması her zaman tedavinin daha zor olacağı veya daha uzun süreceği anlamına gelmez. Motivasyonu iyi olan çiftlerde yoğun tedaviyle bazen kısa sürede sonuç alınırken, vajinismusu hafif gibi görünen kadınlarda yeterli motivasyon yoksa, tedaviye uyum iyi değilse beklenilenden daha uzun sürede çözülme olabilir.

Vajinismusun ilaçla tedavisi var mı?

Vajinusmus tedavisi için kullanılan bir ilaç yoktur. Bu amaçla kullanılan kas gevşetici, vitamin, ağrı kesici, bitkisel ilaçlar vs faydası olmaz. Vajinismus vajinayı saran pelvik taban kaslarının istemsiz kasılmasından kaynaklandığından bu ilaçların tedaviye bir katkısı yoktur. Ancak bazen lokal anestezi içeren ilaçlar vajinismus tedavisinin bir parçası olarak verilebilir. Bunlar tek başına vajinismusu çözmez ama tedaviye destek sağlayabilir. Deneysel olarak kullanılan bazı ilaç tedavileri de vardır. Bunlardan biri de vajinal kas spazmının çözülmesi için yapılan botoks uygulamasıdır.

Vajinismusun cerrahi tedavisi var mı?

Vajinismusun cerrahi tedavisi yoktur. Ancak bazı özel durumlarda, kızlık zarında anormallik veya beklenenden fazla kalınlık varsa, vajinada perde vb. durum varsa cerrahi olarak düzeltme yapılması gerekebilir.

Vajinismus tedavisi esnasında cinsel ilişki yasak mı?

Vajinismus tedavisi esnasında vajinal ilişkiye girmek yasaktır. Ama bunun dışındaki cinsel aktiviteler serbesttir. Tedavi tamamlanmadan vajinal ilişki için girişimde bulunmak, tekrar istem dışı kasılmalara, ağrıya neden olabilir, bu da eşlerde hayal kırıklığı, moral bozukluğu ve tedavi için çok önemli olan motivasyonda azalmaya neden olabilir. Bu nedenle vajinayı saran ve istem dışı kasılmaya neden olan pelvik taban kasları tam kontrol altına alınmadan vajinal ilişki denenmemelidir. Eşler diğer şekillerde birbirine yakınlaşabilirler, karşılıklı birbirlerinin hoşuna gidecek dokunma bölgelerini keşfedebilirler.

Erkekler vajinismuslu eşlerine tedavi sürecinde nasıl yardımcı olabilir?

Bazen erkekler vajinismusun kadından kaynaklanan bir sorun olduğunu, kendisinin bu konuyla ilgili yapabileceği bir şey olmadığını düşünür. Ancak vajinismus sadece kadının problemi değildir, çiftin beraber sorunudur.

Erkekler eşlerine tedavi süresince pek çok açıdan yardımcı olabilirler. Vajinismus hakkında bilgi sahibi olarak tedavi sürecinin yönetilmesinde hem fiziksel hem duygusal olarak eşlerine destek olabilirler. Eşlerini daha pozitif yönde etkileyerek tedavi sürecinin hızlanmasını ve sürenin kısalmasını sağlayabilirler. Zaten en önemli nokta tanı konulup tedavi başlanmasıdır, sonrasında sebat edildiğinde başarı ihtimali çok yüksektir.

Kadınlar tedavinin bazı basamaklarında yalnız olmak isteyebilirler, bazı durumlarda ise eşleriyle beraber programı uygulamak isteyebilirler. Erkek eşine hangi aşamada yanında olmasını istediğini, nasıl yardımcı olabileceğini sormalıdır, onu cesaretlendirmelidir. Eşin desteği tedavinin başarısında çok önemlidir.

Tedavi basamakları aşıldıkça küçük hediyeler alınması, dışarda bir akşam yemeği, küçük bir kutlama bile pozitif motivasyon sağlayacak ve kadını cesaretlendirecektir. Eşlerin tedavi sürecinde pozitif olması ve sabırlı olması başarıyı artıracaktır.

Eşinde vajinismus olması nedeniyle aşırı pasif olma, erkeksi isteklerini gizleme uygun değildir. Erkekler cinsel istek ve arzularını eşlerine belli etmeli, onları beğendiklerini, istediklerini göstermelidirler. Birbirinin bedenlerini ve nelerden hoşlandıklarını öğrenmeye çalışmalıdırlar. Ancak yakınlaşma esnasında eşine vajinal ilişki için baskı yapmamalı, gerginliğe strese neden olmamalıdır.

Vajinismus tedavisi evde olur mu?

Vajinismus tedavisi evde olmaz. Kendi kendinize internet ortamından faydalanarak çözme ihtimaliniz oldukça zayıftır. Bu sizde moral bozukluğuna yol açacaktır. Vajinismusu kendi kendine yenenlerin sayısı oldukça düşüktür, bunların çoğunda da uzun dönemde düzeltilmesi güç cinsel sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Bu konu ile ilgili doktor kontrolünde vajinismus tedavisi görenlerden öneriler alabilirsiniz. Vajinismus tedavisi olanlar aslında bir uzman yardımıyla bu konuyu çok kısa sürede ve kolaylıkla aşabileceğinizi size söyleyecektir.