Labioplasti nedir, ameliyatı nasıl yapılır?

Estetik denince akla ilk gelen şey güzel bir görünüm, doğal ve sanatsal bir duruş akla geliyor. Günümüzde güzel görünme hem kadın hem de erkek için önemsenen konular arasında yer alıyor. Güzel görünme ve deformitelerin ortadan kaldırılması noktasında vücudu bir bütün olarak düşünürsek, genital bölgeyi dışarda tutamayız. Üstelik mahrem olması anlamında bu bölge özel bir öneme sahip.

Genelde doğumlara bağlı oluşan kusurlu bölgeler, estetik açıdan kötü bir görünüme yol açmakla kalmaz; kadında özgüvende azalma, yetersizlik hissi ya da utanma gibi sorunlara da neden olur. Pek çok kadın bu estetik sorunların farkında olmasına rağmen bunları rahatlıkla dile getiremez.

Labioplasti nedir?

Labioplasti adı verilen operasyonlar yukarıda anlatılan dış dudaklar veya iç dudaklar üzerinde çeşitli nedenlerle yapılan estetik operasyonlarıdır. Genital dudakların sarkması, kırışması, renk değişikliği olması, asimetrik veya olduğundan büyük olması gibi nedenlerle genital dudaklar üzerinde küçültme, büyütme, simetrik hale getirme gibi uygulamalar yapılarak güzel görünüme de kavuşması sağlanmaktadır.

Labioplasti neden yapılır?

Estetik operasyonları arasında yer alan bir ameliyat olsa da labioplasti sağlık sorunu nedeniyle de uygulanabilir. Bu anlamda işlevsel olarak önemli bir ameliyattır. Nasıl ki hem estetik amaçlı meme ameliyatı varsa, tedavi amaçlı meme ameliyatları da vardır. Özellikle meme küçültme ameliyatı genelde sağlık sorunları nedeniyle yapılır. Aynı şey labioplasti için de geçerlidir. Yani hem estetik hem de tedavi amaçlı uygulanmaktadır.

Labioplasti ameliyatının yapılmasının en sık nedenlerine baktığımızda labial hipertrofi yani dudakların aşırı büyümesi, dudakların yaş alma, doğum yapma gibi çeşitli sebeplerle sarkması bir dudağın diğerinden daha büyük olup asimetri görülmesi, iç dudak kenarlarındaki aşırı koyulaşma olmaktadır. Bahsettiğimiz bu durumlar kişiyi hem kozmetik olarak rahatsız edebilir, hem de birçok sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu sorunlar şöyle sıralanabilir:

Kişinin dar bir pantolon ve kıyafet giydiğinde oluşan sürtünme,

Cinsel ilişki sırasında gerilmeye bağlı oluşan acı ve ağrı,

Kronik lokal irritasyon,

Yürüme, oturup kalkma ya da bisiklete binme gibi aktiviteler sırasında oluşan rahatsızlık hissi,

Tuvalet ihtiyacındaki hijyen sorunları,

Adet döneminde görülen hijyen sorunları

Bunlara ek olarak hareket veya egzersiz sonrasında koku, terleme ve enfeksiyon sorunları gibi daha eklenebilecek bir sürü sağlık sorunu yaşanmaktadır. Yani bu operasyon estetik kaygının dışında bir sağlık sorununun olması durumunda da yapılmaktadır.

Labioplasti ameliyatını kimler yaptırabilir?

İç dudaklarda oluşan sarkma kozmetik olarak rahatsızlık oluşturuyorsa, kişinin sağlığını ve yaşam kalitesini etkiler duruma gelmişse yani bu operasyonu geçirmek artık gereklilik olmuşsa yapılabilir. Estetik amaçlı olduğu durumlarda hekim eğer bir engel görmüyorsa on sekiz yaşını doldurmuş her kadın yaptırabilir. Tedavi amaçlı yapılıyorsa yaşın bir önemi yoktur. Kişinin menopozda olması bu operasyon için engel teşkil etmemektedir.

Labioplasti ameliyatı genital bölgenin dış kısmıyla ilgili olduğu için, vajina girişinde bulunan kızlık zarına zarar gelmez. Bu nedenle bakire olmak operasyon için bir engel değildir.

Labioplasti nasıl yapılır?

Labioplasti ameliyatı genelde kısa sürer, yapılacak işleme göre yarım saat-1 saat sürmektedir. Genelde lokal anestezi tercih edilmekle beraber gerekli görülmesi halinde genel anestezi altında da yapılabilir. Ameliyatın ciddi bir riski yoktur veya nadirdir. Lokal anestezi yapılan hastalarda ameliyat sırasında hasta ile sohbet edilerek yapabilecek rahatlıktadır.

Operasyon sonrası kesi yerinin kuru ve temiz tutulmasını kolaylaştırmak adına ameliyat tarihi adetten hemen sonraya denk gelecek şekilde ayarlanır.

Labioplasti ameliyatı sonrasında nelere dikkat edilmeli?

Labium yani dudaklar kanlanmanın çok zengin olduğu bölgeler olduğundan yara iyileşmesi de genelde hızlı olmaktadır. Operasyon sonrasında hastalar günlük aktivitelerine hızlıca geri dönebilmektedir. Ancak ilk birkaç haftanın çok dikkatli geçirilmesi gerekir.

Labioplasti ameliyatına bağlı komplikasyonlar çok görülmemekle birlikte operasyon sonrası dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

Hızlı ve düzgün yara iyileşmesi bakımından oldukça önemli olan genital bölge temizliğidir. Temizlik çok dikkat edilmeli ve bölge kuru tutulmalıdır.

Doktorun önerdiği ilaçlar düzenli kullanılmalıdır, yara bakımı önerildiği şekilde yapılmalıdır.

Operasyon sonrası ilk 1 ay çok sert kumaşlı ve dar pantolonlar giyilmemelidir.

Tam iyileşme sağlanmadan, yaklaşık olarak 4-6 hafta kadar cinsel ilişkiye girilmemelidir.

Ayrıca epilasyon uygulamaları da tam iyileşme sağlanmadan yapılmamalıdır.

İlk birkaç hafta havuza, denize girilmesi önerilmez.

Bölgenin gerilmesine ya da baskıda kalmasına neden olacak hareket, egzersiz, sporlar yapılmamalıdır.

Labioplasti fiyatları nasıldır?

Labioplasti ameliyatının fiyatları ameliyatın yapılacağı merkeze, ameliyat şekline, tek veya çift taraflı olup olmamasına göre değişir. Özellikle estetik amaçlı yapılacaksa, beraberinde ek estetik operasyon olup olmaması, ne tür bir estetik değişiklik istendiği de fiyatı etkiler. Labioplasti fiyatları 2021 yılında çok fazla değişmemiştir. Ankara-İstanbul gibi büyük şehirlerde büyük hastanelerde yapılan ameliyatlar biraz daha maliyetli olabilmektedir. Ancak bu ameliyatlar küçük çaplı ise muayenehanede de yapılabilir. O zaman maliyeti daha düşük olur.