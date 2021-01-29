Kolposkopi nedir, nasıl yapılır?

Rahim ağzının daha yakından ve detaylı incelenmesini sağlayan uygulamaya kolposkopi denilmektedir. Kolposkopi esnasında kolposkop isimli cihazın büyütme özelliği kullanılarak rahim ağzı daha kolay ve ayrıntılı bir şekilde görüntülenebilmektedir. Bu sayede rahim ağzı kanseri öncüsü olan lezyonların erken tespit edilerek önlem alınması sağlanmaktadır. Kolposkopi eşliğinde yapılan muayene, rahim ağzındaki tehlikeli hastalıkların görülmesinde çok etkilidir. Şüpheli olan durumlarda kolposkopi esnasında biyopsi alınmaktadır.

Kolposkopi için en uygun zaman nedir?

Kolposkopi işlemi adet dışında herhangi bir zaman yapılabilir. Enfeksiyonu olan hastalarda tedavi sonrası yapılması daha uygun olacaktır. Gereken hastalarda rutin bir kontrol olarak jinekolojik muayene esnasında da yapılabilir. Bu durum hem hastaya hem de doktora kolaylık sağlar. Özellikle smear testinde anormallik olan veya HPV 16-18 gibi yüksek riskli HPV taşıyan hastalar için kolposkopi ile rahim ağzının değerlendirilmesi çok önemlidir.

Kolposkopi hangi hastalıklara yapılır?

Kolposkopi, klinik belirtileri olmayan rahim ağzı hastalıklarının saptanmasında en başta gelen uygulama arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra başka hastalıkların saptanmasında da çok etkilidir.

Bu hastalıklar, şu şekilde sıralanmaktadır;

Vulvada bulunan şüpheli lezyon değerlendirmelerinde,

Rahim ağzı kanseri ve kanser öncüsü lezyonların teşhislerinde,

Vaginal kanserlerin ve kanser öncüsü lezyonların teşhisinde

Gebelik döneminde de gerekli durumlarda kolposkopi yapılabilmektedir. Prekanseröz, kanser öncüsü lezyonların tespit edilmesi erken tedaviyi ve yüzde 100 iyileşmeyi sağlar. Özellikle rahim ağzı kanserinin erken lezyonlarının tespit edilmesi kolposkopi ile mümkündür.

Kolposkopi işlemi acı verir mi?

Kolposkopi işlemi yapılırken vaginaya spekulum dediğimiz, normal jinekolojik muayene esnasında rahim ağzını görüntülemek için kullandığımız alet takılır. Bu alete bağlı hafif baskı hissi olabilir. Rahim ağzı silinir ve özel boyalar uygulanarak, anormal boyanan alanalar kontrol edilir. Bu solüsyon hafif asidiktir, bu nedenle hafif yanma ya da batma hissine neden olabilir.

Rahim ağzı sinir bakımından çok zengin bir bölge değildir. Bu da acı hissedilmemesinde en büyük etkenlerdendir. Bazı durumlarda biyopsi gerekebilir. Rahim ağzından biyopsi alınırsa bu hafif kramp, kasık ağrısına neden olabilir. Böyle durumlarda lokal anestezi de uygulanabilir.

Kolposkopi kim tarafından yapılmalıdır?

Kolposkopi sadece uzman doktorlar tarafından yapılır. Adet dönemi esnasında yapılmaz. Bu uygulamayı yaptıracak olan kişiler, ilaç kullanıyorsa, özellikle kan sulandırıcı türünden ilaçlar, öncesinden doktora bilgi vermelidirler. Yine hamilelik gibi bir durumun olması ya da şüphesi doktorlara mutlaka bildirilmelidir. Vajinal enfeksiyon mevcutsa işlemden önce ilk olarak bunlar tedavi edilmelidir.

Kolposkopi sonrası nelere dikkat edilmelidir?

Kolposkopi işlemi sonunda biyopsi uygulanmadığı sürece, hastanın günlük hayatında bir değişiklik olmaz. 5 ya da 10 dakika süren bu işlem sonrasında hastada çok hafif akıntı ya da leke şeklinde kanama olabilir. Biyopsi işlemi yapıldıysa, lekelenme 1-2 hafta devam edebilir. Bu nedenle bir süre cinsel ilişkiden uzak durulması gerekebilir.

Biyopsi işlemi uygulanmadığı sürece cinsel ilişki sorun oluşturmaz. Hamile kalmak isteyenler için kolposkopi herhangi bir problem teşkil etmez. Bu konulara dikkat edildiği sürece hasta süreci kolayca atlatabilir. Biyopsi alınan hastalarda patoloji sonucu genelde 1-2 haftada çıkar. Bundan sonraki sürecin belirlenmesi tamamen patoloji sonucuna bağlıdır.