Adet sancısı nasıl geçer?

Adet sancısı genelde kasıklarda hissedilir, kişide halsizlik durumu ortaya çıkar, beraberinde baş ağrısı, mide bulantısı, bacaklarda ağrı ve uyuşma, bele ve sırta vuran ağrılar ve vücutta kramplar olabilir. Bazen o kadar şiddetli olur ki apandisit, kist patlaması gibi karın içi cerrahi sorunlarla karıştırılabilir.

Şiddetli adet sancısı önemli bir hastalığın belirtisi olabilir

Adet sancısı bazı kadınlarda hiç olmaz. Ama çoğu kadında adet zamanında hafif kasık ağrısı tarzında ağrılar olabilir. Bu ağrılar rahmin kasılmasıyla ilgilidir ve normaldir. Adetin hafif ağrılı olması kadında normal yumurtlama olduğunun da göstergesidir. Ancak şiddetli, kişiyi işinden-gücünden alıkoyacak kadar fazla ağrı varsa bu durum genelde altta yatan başka bir sorunun belirtisidir, bu şekilde ağrılı adet gören kadınlarda nedenine yönelik araştırma yapılması gerekir. Genelde şiddetli adet sancısı olan kadınlarda endometriozis, adenomyozis, kronik enfeksiyon, myom, polip, rahim ağzında darlık gibi bir sorun bulunur.

Adet sancısına ne iyi gelir?

Basit adet sancılarında vücudu sıcak tutmak, kasıklara ve karna sıcak su torbası koymak genelde rahatlama sağlar. Sağlıklı ve hafif yemekler yemek, bulantı yoksa bol su içmek ve dinlenmek ağrıyı hafifletecektir. Bazı yiyecek ve içeceklerin düzenli tüketilmesi adet sancısına iyi gelebilir. Süt ve süt ürünleri, balık, ceviz, fındık, yağlı tohum ürünleri, yeşil-kırmızı sebzeler, kırmızı-mor renkli meyveler, rezene, kekik ve papatya çayı gibi bitki çayları, muz, maydanoz gibi yiyecek ve içecekler bunlardandır. Düzenli egzersiz yapanlarda adet sancısı daha az olur. Bu nedenle adet sancısı çeken kadınlar düzenli spor yapmalıdır. Sigara içenlerde de adet sancısı normalden fazla olabilir. Sigarayı bırakmak bu anlamda işe yarayabilir.

Basit önlemlerle adet sancısı geçmeyen hastalarda ilaç tedavileri uygulanır. İlaç tedavisi gerektiren durumlarda doktor önerisiyle uygun ilacı almak gerekir. Bu ilaç tedavileri genelde ağrı kesici özelliği olan ilaçlardır. Bunlar hap, dilaltı hapı, fitil, iğne şeklinde olabilir. Ağrı kesici ilaçların yeterli olmadığı durumlarda hormon dengeleyici ilaçlar, doğum kontrol hapları, hormon iğneleri, uygun hastalarda da hormonlu spiraller kullanılır. Ancak bu kadar fazla adet sancısı olan kadınlarda genelde altta yatan başka bir sorun vardır. Öncelikle o sorunun bulunup tedavi edilmesi gerekir. Bu nedenle adet sancısı olan her kadın, özellikle şiddetliyse mutlaka bir jinekoloğa muayene olmalıdır.