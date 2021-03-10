Adet gecikmesi neden olur?

Adet gecikmesi belirtileri

Çoğu kadın adet gecikmesi sorununu arada bir, en az bir kez olsun yaşar. Bu gecikme durumu özellikle gebelik endişesi taşıyan kadınlarda stres, sıkıntı oluşturabilir, psikolojik ve fiziksel olarak rahatsız edici olabilir. Her adet gecikmesinde acaba hamile miyim diyerek gereğinden fazla strese girmek gecikme durumunu ilerletebilir. Fiziksel anlamda da karın-kasık ağrıları, mide bulantısı, baş ağrısı, gerginlik gibi sıkıntılara yol açabilir. Bu belirtiler herkeste meydana gelmez. Bazı kadınlarda adetin gecikmesine rağmen hiçbir rahatsızlık olmaz.

Adet neden gecikir?

Adet dönemi birçok sebepten dolayı gecikebilir. Bunların en başında geleni ve en bilineni gebelik durumudur. Gebelik durumu aslında bir adet gecikmesi sayılmaz, gebelik olduktan sonra artık doğuma kadar adet görülmez. Bu yüzden gebelik şüphesi olanların adet gecikmesi halinde ilk yapması gereken test gebelik testidir. Öte yandan stres, yoğun egzersiz, kronik hastalıklar, yumurtlama bozuklukları, hormon bozuklukları (polikistik over sendromu gibi), ilaçlar, bitkisel tedaviler, hızlı kilo değişiklikleri, yaşlanma ve menopoza yaklaşma gibi pek çok nedenden kaynaklanan adet gecikmeleri olabilir.

Adet gecikmesinin sebebinin belirlenmesi

Adet gecikmesi durumunda evli kadınlarda ilk yapılacak şey gebelik testidir. Kişi gebelikten korunsa bile cinsel olarak aktifse gebelik şüphesi her zaman vardır ve test yapılmalıdır. Bu test evde idrar testi şeklinde olan kitlerle yapılabilir. Ancak bazen idrar testleri hassas olmadığından yanlış negatif sonuç verir. Bu nedenle bir sağlık kuruluşuna başvurarak kanda gebelik testi baktırmak daha güvenilir olur. Gebelik durumu mevcutsa gebeliğin başından itibaren bir doktorun kontrolüne girmek gerekir.

Adet gecikmesi gebelik dışı bir nedenden kaynaklanıyorsa bunun araştırılması lazımdır. Bununla ilgili detaylar yani adetin kaç günde bir olduğu, kaç gün sürdüğü, ayın kaçında olduğu, kaç gün geciktiği ve bu gecikmelerin sürekli olup olmadığı, cinsel aktivite durumu, kullanılan korunma yöntemleri, ilaçlar, bitkisel tedaviler, beraberinde başka sorunların olup olmadığı gibi sorular sorulur. Ultrason yapılarak adet gecikmesine neden olabilecek kist vb bir sorun olup olmadığı kontrol edilir. Uygun hastalardan kan ve hormon testleri istenir.

Adet gecikmesin bitkisel tedavisi var mıdır?

Adet gecikmesinde tedavi, hastanın yaşına, adet gecikmesinin nedenine, çiftlerin gebelik isteğinin olup olmamasına göre değişir. Genelde adet düzenleyici ilaçlar kullanılır. Adet düzenleyici ilaçlar hormonal dengeyi düzenlemek, yumurtlamaya benzer şekilde rahimde değişiklikleri sağlamak amacıyla birkaç ay kullandırılır. Sistem normal şekilde çalışmaya başladığında tedavi kesilir.

Adet düzenleyici ilaçların bir kısmı doğum kontrol hapları türünden ilaçlardır. Bunlar gebelik istemeyen çiftlerde kadının aynı zamanda gebelikten de korur. Gebelik isteyen kadınlar için ise yumurtlamayı bozmayan, gebeliğe engel olmayan ilaçlardan verilir.

Adet gecikmesi için kullanılan halk arasında popüler olan bitkiler ve bitki çayları da vardır. Dereotu, maydanoz, soğan, biberiye çayı, civanperçemi çayı, adaçayı, zencefil çayı, kantaron çayı, kekik çayı gibi bitkiler adet gecikmelerinde kullanılmaktadır. Ancak bu tip uygulamaların hem etkileri belirsizdir hem de suni bir kanama sağlayarak gerçek hastalığı maskelemekte, erkenden fark edilmesini engellemektedir. Bu tip tedaviler uygun olmayan şekilde ve uygun olmayan hastalar tarafından kullanıldığında tedavisi güç olumsuz yan etkilere de neden olmaktadır. Bu nedenle sınırlı sayıda jinekolojik problem dışında tedavi amaçlı kullanılmaları önerilmez.