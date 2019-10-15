Memeyi sıkınca süt gelmiyorsa sütüm bitmiş mi demektir?

Memeyi sıkınca sütün gelmesi ya da gelmemesi; o anki meme doluluğu hakkında bilgi vermez sevgili anneler

Süt gelme/gelmeme durumu tamamen tesadüfi bir sonuçtur. Meme doluluğu hakkında bilgi vermez, bu sizi yanıltmasın.

Memenin dolu ya da boş olduğunu anlamak için bu meme ucunu sıkma olayını genelde kullanmamalı, çünkü bu uygun bir yöntem değildir.

MEMEDEN SÜT GELİP GELMEDİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Meme dolu/boş olduğunu anlamanın tek yolu; memeleri avuçlayarak, ne kadar dolu olduğunu hissetmeye çalışmaktır. Mesela emzirme /pompa öncesi dokunun ve doluluğuna 1-10 arası puan verin. Emzirme/pompa sonrası yine dokunun ve öncesine kıyasla bir puan daha verin, bir azaltma olmuş mu, farketmeye çalışın. Bunu pratik ettikçe zaman içinde doluluğunu daha iyi anlar duruma geliceksiniz.

MEMEDE SÜT BİTER Mİ?

Aslında memede süt hiç bitmez, çünkü boşaltılmaya başladığı andan itibaren, süt yapımı yeniden başlar. Yani memeyi sıkınca süt geldiyse (tamamen tesadüf eseri çünkü süt hiç bitmez) ama yumuşak hissediyorsan, bu dolu olduğu anlamına da gelmez.