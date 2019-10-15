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GeriDoç. Dr. Güliz Onat Memeyi sıkınca süt gelmiyorsa sütüm bitmiş mi demektir?
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Haberler>Yazarlar>Doç. Dr. Güliz Onat>Memeyi sıkınca süt gelmiyorsa sütüm bitmiş mi demektir?
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15.10.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Memeyi sıkınca süt gelmiyorsa sütüm bitmiş mi demektir?

Doç. Dr. Güliz Onat
Doç. Dr. Güliz Onat
Uluslararası Emzirme Danışmanı Hamile&Cinsel Sağlık&Pilates Eğitmeni
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Doç. Dr. Güliz Onat
Doç. Dr. Güliz Onat
gulizonat@hotmail.com
Memeyi sıkınca süt gelmiyorsa sütüm bitmiş mi demektir?
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Emziren annelerin en büyük korkularından biri sütünün kesilmesidir. Memeden süt gelmediği zaman anne sütünün kesildiği endişesi ile korkuya kapılırlar. Peki, memeden süt gelmemesi sütün kesildiği anlamına mı gelir? Memeden süt gelip gelmediği nasıl anlaşılır? memelerdeki süt neden biter?

Memeyi sıkınca sütün gelmesi ya da gelmemesi; o anki meme doluluğu hakkında bilgi vermez sevgili anneler

Süt gelme/gelmeme durumu tamamen tesadüfi bir sonuçtur. Meme doluluğu hakkında bilgi vermez, bu sizi yanıltmasın. 

Memenin dolu ya da boş olduğunu anlamak için bu meme ucunu sıkma olayını genelde kullanmamalı, çünkü bu uygun bir yöntem değildir.

Memeyi sıkınca süt gelmiyorsa sütüm bitmiş mi demektir

MEMEDEN SÜT GELİP GELMEDİĞİ NASIL ANLAŞILIR? 

Meme dolu/boş olduğunu anlamanın tek yolu; memeleri avuçlayarak, ne kadar dolu olduğunu hissetmeye çalışmaktır. Mesela emzirme /pompa öncesi dokunun ve doluluğuna 1-10 arası puan verin. Emzirme/pompa sonrası yine dokunun ve öncesine kıyasla bir puan daha verin, bir azaltma olmuş mu, farketmeye çalışın. Bunu pratik ettikçe zaman içinde doluluğunu daha iyi anlar duruma geliceksiniz.

MEMEDE SÜT BİTER Mİ?

Aslında memede süt hiç bitmez, çünkü boşaltılmaya başladığı andan itibaren, süt yapımı yeniden başlar. Yani memeyi sıkınca süt geldiyse (tamamen tesadüf eseri çünkü süt hiç bitmez) ama yumuşak hissediyorsan, bu dolu olduğu anlamına da gelmez.

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Doç. Dr. Güliz Onat
Doç. Dr. Güliz Onat
Uluslararası Emzirme Danışmanı Hamile&Cinsel Sağlık&Pilates Eğitmeni
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