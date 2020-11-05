İnternette büyük tehlike! Çocuklu aileler bunlara dikkat
İnternet çağındayız. Her şey günden güne hızlı bir değişime uğruyor. Değişmeyecek ancak hayatımıza etkileri gün geçtikçe daha da artacak olan tek şey ‘internet’. Hem biz yetişkinlerin hem de her yaş grubu çocuğun vazgeçilmez bir yaşam parçası artık. Özellikle pandemi süreci ve getirdiği mecburu kısıtlamalar çocuklar için internet kullanım süresini çokça uzattı. Süre uzadıkça çocukların bağımlılığı artıyor, ebeveynlerin çocuklar üzerindeki kontrolü ne yazıkki zayıflıyor.
Sıklıkla sosyal medya ve internetin yanlış kullanımının getirdiği üzücü senaryolarla karşılaşıyoruz. Güney Amerika’da yaşanan 12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü de bunlardan biri. Bilinçli kullanımı geliştirici ve faydalı olabildiği gibi, kontrolsüz kullanıldığında zararları büyük olan internetin güvenli hale getirilmesi anne-baba ve tüm bakım veren yetişkinlerin elindedir.
Güvenli internet kullanımı için neler yapılabilir?
- Çocuğunuz sizden farklı bir dünyaya doğdu. Sevdiği birçok şey sizin çocukluğunuzdakilerden oldukça farklı. Ebeveynlere düşen ilk görev çocukların gözünden dünyaya bakmaya çalışmak ve yeni neslin internet kullanımına dair detayları öğrenmek olmalıdır.
- Fikrinizin olmadığı bir konu hakkında bir başkasına eğitim veremezsiniz elbette. Bu yüzden internet ve çocuğunuzun internet kullanım şekline dair detayları öğrenmelisiniz. Hangi bilgisayar oyunlarını oynuyor, bu oyun yaşına ve gelimine uygun mu, hangi uygulamalarda uzun süreli vakit geçiriyor, geçirdiği vakitte neler yapıyor, internet arkadaşları kimler? Bu soruları sorarak bir inceleme yapmalısınız.
- Çocuğunuzla yaşı düzeyinde güvenli internet kullanımı hakkında konuşmalısınız. Nelere dikkat etmesi gerektiğini, bir olumsuzlukla karşılaştığında ilk önce siz ebeveynleriyle paylaşması gerektiğini açıklamalısınız. Ebeveyn-çocuk iletişiminiz ne kadar açık ve dürüst olursa yaşanabilecek bir problemi çözme süreciniz de o kadar kolay olacaktır. Sevgi, saygı ve güven temelinde bir ilişkiniz mutlaka olmalıdır.
- Ev içi internet kullanımına dair ailecek uyulacak kurallar belirlemelisiniz. Kullanım süresi, kullanım yeri ve içeriği hakkında detaylıca konuşmalısınız. Her ne kadar artık evlerde herkese ait bir teknolojik alet olsa da, mümkün olduğunca çocuğunuzun internet başında uzun süre tek başına kalmasına izin vermeyip, gözlemci olmalısınız.
- İnternet kullanımı sırasında hiç kimseye ve hiçbir siteye kişisel bilgilerini, fotoğraflarını vermemesini eğer gerekli olursa mutlaka size danışması gerektiğini, o kişilerle iletişiminde karşılaşabileceği zararlı tekliflere hayır diyebilmeyi öğretmelisiniz. İnterneti kötü amaçlarla kullanan kişilerin, ondan edindiği bilgileri yine kötü amaçlarla kullanabileceğini ve ondan yapmasını istediği şeylerin ona zarar verebileceğini açıklamalısınız. Hayır diyebilmeyi, kişisel sınırlarını korumayı ve mahremiyet bilinci oluşturmayı önceliğiniz yapmalısınız.
- Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi internet ortamında da tanımadığı kişilerle iletişim kurmaması, görüntüsünü paylaşmaması gerektiğini belirtmelisiniz. Arkadaşlarıyla, büyükleriyle, çevresindeki herkesle iletişiminde nelere dikkat etmesi gerekiyorsa internet ortamında da aynı özeni göstermesi gerektiğini açıklamalısınız.
- İnternette karşılaşacağı her bilginin doğru olmayacağına dair öğretici olmalısınız. En doğru bilgiye farklı kanallardan araştırma yaparak, kitap okuyarak, güvendiği kişilere sorarak ulaşabileceği konusunda bilinçlendirmelisiniz.
- İnternetteki gizlilik ayarlarını, aile ve çocuk filtrelerini, antivirüs programlarını mutlaka kullanmalısınız. Yasal olmayan ya da çocuğunuz için uygunsuz olan içeriklere erişimi kontrolünüz altına almalısınız..