İnternette büyük tehlike! Çocuklu aileler bunlara dikkat

Sıklıkla sosyal medya ve internetin yanlış kullanımının getirdiği üzücü senaryolarla karşılaşıyoruz. Güney Amerika’da yaşanan 12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü de bunlardan biri. Bilinçli kullanımı geliştirici ve faydalı olabildiği gibi, kontrolsüz kullanıldığında zararları büyük olan internetin güvenli hale getirilmesi anne-baba ve tüm bakım veren yetişkinlerin elindedir.

Güvenli internet kullanımı için neler yapılabilir?