Sağlıklı uykunun kaynağı melisa çayı başka nelere faydalı?

İşte melisa çayının başlıca yararları…

-Melisa çayı stres etkilerini azaltıyor, sakinleştiriyor ve ruh halini iyileştiriyor. Melisa bitkisinin sakinleştirici etkilerine işaret eden pek çok bilimsel çalışma da mevcut.

-Bilişsel fonksiyonları geliştiriyor. Düzenli olarak melisa çayı içen kişilerde hafızayı, konsantrasyonu ve bilişsel başarıyı artırdığı gözleniyor. Melisa çayını yemeklerin yanında içmenin bitkideki faydalı maddelerin emilimini artırdığı yönünde de bulgular bulunuyor.

-Melisa çayı uyku sıkıntısı çekenler için de bilinen en etkili çözümlerden biri. Özellikle kedi otuyla birlikte tüketildiğinde melisa çayı uykusuzluğa iyi geliyor. Üstelik bu çay çocukların kullanımı için de uygun. Yatağa girmeden önce kedi otu ve melisa çayı içmek kesintisiz ve derin bir uyku çekmenize yardımcı olabilir.

-Sindirim bozukluğuna iyi geliyor. Eğer sık sık karın ağrısı ve rahatsızlık hissi yaşıyorsanız yemeklerle birlikte ya da yemekten sonra melisa çayı içmeniz sindirim sisteminizin daha düzgün çalışmasını sağlayacaktır. Bu yüzden ağır bir yemeğin üzerine melisa çayı içerek midenizi rahatlatabilirsiniz

-Regl döneminde kramp ve ağrıların şiddetini azaltıyor. Özellikle uzun süreli düzenli kullanımda krampları daha etkili şekilde azalttığı gözleniyor. Bunun için sadece ağrı hissettiğinizde değil, normal günlerde de düzenli şekilde melisa çayı tüketme alışkanlığı edinmenizde yarar var.

Alzheimer hastalığının belirtilerini hafifletir

Yapılan çalışmalara göre düzenli olarak günde 1 fincan melisa çayı içmek zihinsel fonksiyonları desteklemekte ve özellikle de yaşlanmayla birlikte azalan zihinsel işlevleri canlandırmaktadır. Bu bakımdan en sık yaşanan zihinsel sorulardan biri olan Alzheimer hastalığının belirtilerini hafifletmek için de melisa çayından faydalanılabilir.

Uçukların ve yaraların tedavisinde etkili

Melisa çayının cilde topikal olarak uygulanmasıyla cilt sağlığına katkıda bulunarak birtakım cilt sorunlarını tedavi ettiği yapılan çalışmalarla desteklenmektedir. Taze olarak demlenmiş melisa çayı ılık hale geldikten sonra bir pamuk yardımıyla soğuk yaralara ve uçukların üzerine uygulanabilir.

Bu konuda yapılan araştırmalar melisa bitkisinin uçuk virüsünü yok edebildiğini göstermiştir.

Yan etkileri

Oldukça etkili bir bitki olan melisayı kronik bir rahatsızlığınız varsa ve düzenli ilaç kullanıyorsanız doktorunuza danışarak tüketmenizde yarar var. Ciddi bir sağlık sorununuz yoksa bile günde 2-3 fincandan fazla içmeniz alerji, mide bulantısı ve tansiyon sorunlarına yol açabilir.

Melisa çayı nasıl yapılır?

2 çorba kaşığı melisa bitkisinden 4 bardak çay elde edebilirsiniz. Bitkinin üzerine kaynar su dökerek 20 dakika demleyin ve isteğinize göre sıcak ya da ılık şekilde için. Melisa çayını taze bitkilerden hazırlayabileceğiniz gibi kurutulmuş melisa çayı ya da poşet çay da kullanabilirsiniz. Taze bitki demleyecekseniz kullandığınız miktarı biraz daha artırabilirsiniz.