Maydanoz detoksu nasıl yapılır?

Maydanozu yemeklerde ve salatalarda kullanmak dışında maydanoz suyu ve maydanoz kürü şeklinde de kullanabilirsiniz.

Maydanoz detoksunun faydaları

Maydanoz son yıllarda zayıflamada büyük ölçüde kullanılan ve detoks içecekleri arasında aranan bir besin olmuştur. Özellikle zayıflama döneminde ödem atmak için en önemli noktalardan biridir. Vücutta biriken fazla miktardaki su, vücudun metabolik hızını yavaşlatabileceğinden kilo verme döneminde yavaş yol almanıza sebep olabilir. Maydanoz kürü ise ödemin hızla atılmasını sağlar. Bu sayede daha hızlı kilo vermeyi kolaylaştırır.

İçerisinde çokça kalsiyum ve fosfor bulunan maydanoz, kemik sağlığına oldukça destektir. Bunun dışında demir eksikliği ve astım tedavisinde etkisi oldukça kanıtlanan maydanoz yemeklerde ve salatalarda tercih sebebidir.

Maydanoz detoksu zararı var mı, kimler yapmamalı?

Maydanoz kürü yaparken bazı durumlara dikkat etmek gerekir. Maydanoz kürü zararları arasında alerjik cilt reaksiyonları bulunur. Çok miktarda tüketildiğinde anemi (kansızlık), karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına neden olabilir. Maydanoz kan pıhtılaşmasını yavaşlatabilir. Kanama bozukluğu olan kişilerde ise kanama riskini artırabilir.

Hamile kadınlarda ise fazla tüketildiğinde kanama ve düşüğe neden olabilir. Bu yüzden hamileliğin ilk 3 ayına kadar doktor gözetiminde tüketilmelidir. Her şey kararında ve doğru tüketildiğinde fayda sağlar.

Maydanoz detoksu süresi ne kadar olmalı?

Maydanoz detoksu tarifi oldukça kolay olması sebebiyle sıklıkla tercih edilir. Ancak bu kürü 15 gün ara vermeden içmek ve 15 günün ardından 10 gün ara vermek gerekir. Bu aranın ardından detoksa yeniden başlanabilir.

Maydanoz detoksu hızlı zayıflatır mı?

Vücuttaki fazla miktardaki ödemin atılmasına ve buna bağlı vücut metabolik hızının artmasına yardımcı olan maydanoz detoksu, kilo vermek isteyen bireyler tarafından tercih edilebilir. Sağlıklı beslenme programı ve aktif yaşam şartları içinde maydanoz detoksu planlanırsa, 1 hafta içinde ortalama 3 kilo vermeniz mümkündür (Bünyeden bünyeye farklılık gösterebilir).

Maydanoz detoksu nasıl hazırlanır?

Bir demet temiz ve taze maydanozu, bir fincan limon suyu ve bir bardak su ile robottan geçirin. Pürüzsüz kıvam alana kadar robot içinde malzemeleri ezin. Yaklaşık bir iki dakika sonra maydanoz ve limon pürüzsüz hale gelerek hazır olacaktır.

MAYDANOZ DETOKSU ÖRNEK LİSTE

Sabah

1 bardak taze hazırlanmış maydanoz suyu sabah aç karnına içilsin.

Kahvaltı

4 yemek kaşığı kadar yoğurt

2 yemek kaşığı kadar yemek kaşığı kadar yulaf

12 adet kiraz

10 tane çiğ badem/ fındık

1 çay kaşığı çörekotu

Kuşluk

1 fincan kiraz sapı bitki çayı

Öğle

200 gr kadar ton balıklı bol yeşillikli mevsim salata (nar ekşisi ve mısır yok)

1 bardak maden suyu

İkindi

1 bardak taze hazırlanmış maydanoz suyu

Akşam

Yoğurtlu fırınlanmış kabak veya yoğurtlu semizotu

Bol yeşillikli çiğ ıspanak, roka ve maydanozdan zengin 3 adet tam cevizli mevsim salata (Nar ekşisi ve mısır yok. Zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı kadar elma sirkesi konarak içilsin.)

Gece