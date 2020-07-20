Gut diyeti nasıl olmalıdır?

Gut daha çok 40 yaş üstündeki erişkinlerde; daha çok şişman erkeklerde ve alkolü fazla tüketen bireylerde görülür. İlaç tedavisi ağrıların giderilmesi ve ürik asit atımını artırmak için yararlı olur. İlaç tedavisinin yanında beslenmenizde ürik asidi oluşturan pürinden zengin yiyeceklerden sakınmanız gerekir. Bu besinler miktarları ile birlikte aşağıdaki tabloda yer alıyor. Ayrıca, ürik asitin atımını sağlamak için bol su tüketimi önemlidir.



Protein içeriklerine göre kısıtlı tüketilmesi gereken besinler

(Bu besinlerden günde yalnızca 1 porsiyon tüketilmelidir.)



Ortalama ölçü Miktar (gr)

(pişmiş) (çiğ)



Dana, sığır, kuzu (yağsız) 2 köfte kadar 60 gr

Tavuk 2 köfte kadar 60 gr

Hindi 2 köfte kadar 60 gr

Balık 2 köfte kadar 60 gr

Nohut 8 yemek kaşığı 60 gr

Kuru fasulye 8 yemek kaşığı 60 gr

Bezelye 8 yemek kaşığı 60 gr

Mercimek 8 yemek kaşığı 60 gr

Bulgur 8 yemek kaşığı 60 gr

Karnabahar 5 yemek kaşığı 200 gr

Ispanak 5 yemek kaşığı 200 gr

Mantar 2 yemek kaşığı 50 gr







Serbest besinler



- Süt ve ürünleri



Süt (az yağlı veya yağsız)

Yoğurt (az yağlı veya yağsız)

Peynir (az yağlı veya yağsız)



-Tahıllar



Beyaz ekmek, mısır ekmeği, buğday unu, tarhana, şehriye, pirinç, makarna, mısır, erişte, kuskus, leblebi, kestane



-Sebzeler



Sınırlı önerilen sebzelerin dışındaki tüm sebzeler.



-İçecekler



Meşrubatlar, çay, kahve



-Tat vericiler