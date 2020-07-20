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Haberler>Yazarlar>Deniz Berksoy>Gut diyeti nasıl olmalıdır?
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Fotoğraf: iStock
20.07.2020 - 15:33, Son Güncelleme:

Gut diyeti nasıl olmalıdır?

Deniz Berksoy
Deniz Berksoy
Uzman Diyetisyen
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Deniz Berksoy
Deniz Berksoy
info@denizdiyet.com
Gut diyeti nasıl olmalıdır?
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Gut hastalığı; proteinin yapısında bulunan pürinin metabolizmasının bozukluğu nedeniyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu hastalıkla pürinin vücutta kullanılması sonucu oluşan ürik asit eklemlerde birikerek şiddetli ağrılara neden olur.

Gut daha çok 40 yaş üstündeki erişkinlerde; daha çok şişman erkeklerde ve alkolü fazla tüketen bireylerde görülür. İlaç tedavisi ağrıların giderilmesi ve ürik asit atımını artırmak için yararlı olur. İlaç tedavisinin yanında beslenmenizde ürik asidi oluşturan pürinden zengin yiyeceklerden sakınmanız gerekir. Bu besinler miktarları ile birlikte aşağıdaki tabloda yer alıyor. Ayrıca, ürik asitin atımını sağlamak için bol su tüketimi önemlidir.

Protein içeriklerine göre kısıtlı tüketilmesi gereken besinler

(Bu besinlerden günde yalnızca 1 porsiyon tüketilmelidir.)

                                                       Ortalama ölçü                        Miktar (gr)
                                                            (pişmiş)                              (çiğ)

Dana, sığır, kuzu (yağsız)            2 köfte kadar                             60 gr
Tavuk                                           2 köfte kadar                             60 gr
Hindi                                            2 köfte kadar                             60 gr
Balık                                            2 köfte kadar                             60 gr
Nohut                                          8 yemek kaşığı                          60 gr
Kuru fasulye                                8 yemek kaşığı                          60 gr
Bezelye                                       8 yemek kaşığı                          60 gr
Mercimek                                    8 yemek kaşığı                          60 gr
Bulgur                                         8 yemek kaşığı                          60 gr
Karnabahar                                 5 yemek kaşığı                          200 gr
Ispanak                                       5 yemek kaşığı                          200 gr
Mantar                                        2 yemek kaşığı                          50 gr

Gut diyeti nasıl olmalıdır


Serbest besinler

- Süt ve ürünleri

Süt (az yağlı veya yağsız)
Yoğurt (az yağlı veya yağsız)
Peynir (az yağlı veya yağsız)

-Tahıllar

Beyaz ekmek, mısır ekmeği, buğday unu, tarhana, şehriye, pirinç, makarna, mısır, erişte, kuskus, leblebi, kestane

-Sebzeler

Sınırlı önerilen sebzelerin dışındaki tüm sebzeler.

-İçecekler

Meşrubatlar, çay, kahve

-Tat vericiler

Tuz, karabiber, sirke ve tüm baharatlar

-Yağlar

1 yemek kaşığı bitkisel sıvı yağı (ayçiçeği, soya, mısır özü yağı, fındık yağı vb.)
1 yemek kaşığı zeytinyağı veya 10 adet zeytin.

Yasak olan yiyecek ve içecekler

• Tam yağlı süt, peynir, yağlı et suları ve et suyu ile yapılmış çorbalar
• Alkollü içecekler, boza,
• Sakatatlar (karaciğer, beyin, böbrek, dil, dalak, işkembe, kokoreç vb.)
• Av etleri (ördek, kaz, bıldırcın)
• Sucuk, pastırma, salam, sosis vb.
• Kabuklu deniz hayvanları (kalamar, karides vb.)
• Yağda kızartmalar (et, sebze, hamur işi kızartmaları)
• Çok yağlı yiyecekler (kaymak, krema, mayonez, çikolata, pasta vb.)
• Katı yağlar (tereyağı, margarin, iç yağı, kuyruk yağı)
• İçeriği bilinmeyen hazır gıdalar (hazır çorbalar vs.)

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Deniz Berksoy
Deniz Berksoy
Uzman Diyetisyen
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