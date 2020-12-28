Yılbaşı sonrası detoksla yenilenin

Pandemi nedeniyle 2020 yılı tüm dünya için çok zorlu geçti. Hastalanma korkusu, sokağa çıkma yasakları ve saat sınırlamaları derken bir yılı daha geride bırakıyoruz. Bu sene salgın nedeniyle geçtiğimiz yıllardaki gibi otellerde ve restaurantlarda yılbaşı programları olmayacak. Ancak, evlerde de olsak sevdiklerinizle birlikte kurulacak sofralarda, sınırsızca sağlıksız yiyecekler tüketilecek. Tüketilen bu besinler ise yeni yılın ilk gününde birçok kişide pişmanlık yaratacak. Ancak, böyle bir pişmanlık yaşamadan bu özel gecenin tadına varmak da mümkün. Dilediğini yiyip içerek yeni yılı karşılayanlar, yapacakları detoks uygulamaları ile bir önceki gecenin kaçamaklarını telafi edebilir, aldıkları toksinlerden arınabilirler.

Pişman olmamak için detoks yapın

Yılbaşı sofralarında yemekler, gece geç saatlere kadar tüketilmeye devam eder. Bu durumdan ise vücudumuz olumsuz etkilenir. Yılın son gecesi diyerek, alacağınız fazla kaloriler ve tüketeceğiniz alkollü içecekler, maalesef ki vücudunuzda yağ olarak depolanacaktır. Eğer bu yağları ertesi gün yapacağınız detokslarla dışarı atamazsanız kalıcı olma ihtimaliyle karşı karşıya kalacaksınız demektir. Bu nedenle yeni yıla sağlıklı bir şekilde girebilmek ve bir önceki gün tüketilen besinlerden pişman olmamak için, yeni yılın ilk gününde yapacağınız arınma detoksu sağlığınız açısından faydalı olacaktır.

Yeni yıl sofrasında porsiyonlara dikkat!



-Akşam çok yemek yiyeceğinizi düşünerek, gün içerisinde aç kalmayın. Bu durum metabolizmanızın yavaşlamasına neden olacaktır. Bu nedenle günlük yemek düzeninizi bozmayın.



-Yılbaşı gecesi sofralarda daha uzun oturulacağı için tabağınıza az porsiyonda yiyecek alın ve yavaş tüketmeye özen gösterin.



-Ana yemek olarak kızarmış yağlı yiyecekler tercih etmeyin. Bunun yerine ızgara, fırın, haşlanmış veya buğulanmış yiyecekler tüketmeniz daha sağlıklı olacaktır.



-Kuruyemiş tüketiminde ise porsiyon kontrolüne çok dikkat edilmelidir. Kuruyemişler, besleyici atıştırmalıklar olmalarına rağmen yüksek yağ içeriğine de sahiptir. Bu nedenle dikkatli tüketmek gerekir.



-Tatlı olarak ise sütlü tatlı veya az şekerle tatlandırılan kabak tatlısı seçilebilir.

Yeni yılın ilk gününde bunları yapın



-Sabah kahvaltısında mümkünse bir demet maydanoz tüketin.



-Bütün gün en az 3 litre olmak üzere bol su içmeye özen gösterin. Eczaneden alkali damla alın ve her bir bardak suya 4-6 damla koyarak, suyunuzu için.



-Ayrıca 1 litre suyun içine 1 adet limonu parmak şeklinde doğrayın. Karışımın içine 1 kabuk tarçın ve 8 karanfil atıp, 1 tatlı kaşığı da karbonat ekleyin. Bu su karışımını da gün içinde içebilirsiniz.



-Deve dikeni ve enginar ekstreleri tüketebilirsiniz. Ancak elinizdeki besin takviyesinin miligramına göre ne kadar alacağınızı bir uzmana danışmanız daha yararlı olacaktır.

-Hızlı toparlayalım diyorsanız size glutatyonu da öneririm.



Çorbayla midenizi rahatlatın



Bir önceki gece alkol ve sağlıksız yiyecekleri çok fazla abarttıysanız eğer, sabah kalktığınızda su içmek dışında bir şey yemeğin. Öğlen saatinde ıspanak ve pazı gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerle birlikte hazırlayacağınız kemik suyuna çorba, size çok iyi gelecektir. Çorbanızın içine limon da sıkmayı ihmal etmeyin. Bu çorbayı, öğlen bir kase ve akşam bir kase olmak üzere tüketebilirsiniz. Böylelikle sağlıklı bir yiyecek detoksu yapmış olacaksınız.



Detoks çayı tarifi



Gün içinde hazırlayacağınız detoks çayı da bir önceki gece aldığınız toksinlerden kurtulmanıza fayda sağlayabilir. 1 tutam mate yaprağı, 1 yeşil elmanın kabuğu, 1 tutam ıhlamur, 2 adet tarçın ile çayınızı hazırlayabilirsiniz. Tüm bu karışımı sıcak suda kaynatın. Kaynadıktan sonra 10 dakika demlenmesini bekleyin. Daha sonra karışımı süzün. Çayınız içmeye hazır olacaktır. Çayınızın içinde kullandığınız tarçın, gaz ve şişkinliğinizi almaya yardımcı olurken, mate yaprağı ödem atmanızı kolaylaştıracaktır. Ihlamur ise ağrıların giderilmesinde etki ederken aynı zamanda toksinlerin atılmasına destek sağlayacaktır.