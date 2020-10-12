“Kız kısmı” ne isterse başarır

Kız kısmı otursun köşesinde çocuk baksın, yemek yapsın derlerse, izin verme kadın.

Kız kısmı erkek ne derse onu yapar derlerse, sakın göz yumma kadın.

Kız kısmının aklı ermez, sus derlerse, sakın susma kadın.

Elinin hamuru ile erkek işine karışma derlerse, sakın kabul etme kadın.

Erkeğin elinin kiridir, o yapar derlerse sakın görmezden gelme kadın.

Maddi, manevi, psikolojik olarak seni susturmaya, ezmeye ve kendini suçlu hissettirmeye uğraşırlarsa, sakın izin verme kadın.

Seni ailenden çevrenden uzaklaştırmaya ve sadece seni kendilerine bağlı bir köle haline getirmeye çalışırlarsa; bir an bile düşünmeden uzaklaş oradan kadın.

Seni aciz, beceriksiz, işe yaramaz birisi haline dönüştürme çabasına girerlerse, sakın boyun eğme kadın.

Kadın, sen okursan büyürsün, eğitim alırsan yücelirsin, öğrenirsen güçlenirsin.

Kadın, senin yaşın kaç olursa olsun, her nerde olursan ol mutlaka oku, kendini eğit, geliştir ve gücünü öyle bir eline al ki;

Kız kısmı için kim ne derse desin, seni görenler yolundan çekilsin.

Kız kısmı için kim ne derse desin, senin gücünü görenler önünde düğmesini iliklesin.

Kız kısmı için kim ne derse desin, senin yaptıklarına şahit olanlar “vay be neler başardı” desin.

Kadın sen kurban değilsin, kendine inanırsan her şeyi başarabilirsin biliyorsun değil mi?

Artık herkese kulaklarını tıka, başını dik tut ve kendin için, geleceğin için bir şey yap ve çık o gölgelerin altından.

Senin için küçücük bir adım, kim bilir gelecekteki kaç ”kız kısmının” hayatını değiştirir, kaç kız kısmına ilham olur, yol olur, ışık olur ama önce kendine olur…

Sen değişirsen, bugün değişir, yarın değişir, gelecek değişir, dünya değişir…

Arzu ben, “kız kısmının” dünyayı değiştirecek gücü olduğuna inanan ve inandığı doğrulardan hiç vazgeçmeyen bir kız evlat, bir kız kardeş, bir eş, bir anne olan “kız kısmı” …

“11 Ekim dünya kız çocukları günü kutlu olsun!”