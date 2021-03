Hayallerini yaşama yolculuğu

Güzel kadın, izin verirsen seninle biraz sohbet edebilir miyiz?

Diyelim ki bugün her şeyi, bütün yapmak zorunda olduklarını bir kenara koysan ve sadece bir günü kendine hediye etsen bu nasıl olurdu?

Sadece kendini düşünsen, biraz kendine zaman ayırsan hani o hep yapmayı çok istediğin şey vardı ve birçok sebepten yapamıyordun ya işte tam da onu yapmak için bir adım atmaya ne dersin?

Bu adımı atmak, o çok istediğin şeyi gerçekleştirmek sana kendini nasıl hissettirirdi hiç düşündün mü?

Güzel yürekli kadın, bir oyun kurgulamak için bana eşlik etmeni rica etsem, tek şartımız olumlu düşünerek hayal kurmak. Sadece ve sadece olumlu şeyler düşünerek hayal etmeni isteyebilir miyim izin verirsen?

Diyelim ki Alâaddin’in sihirli lambasını gördün ve eline alır almaz sana dediler ki; dünyada sadece sen ve isteklerinin gerçekleşeceği anlar var bugün. Bugünden geleceğe neler olsa sen “özündeki sen” olarak çok mutlu olurdun? Sen “sen” olarak var olurdun, sonsuz sınırsız bir hayal gücü ile düşünsen bunlar neler olur?

Bakışlarıyla, konuşmalarıyla, beden dili ile seni yargılayacak, seni eleştirecek, seni değersiz hissettirecek, seni yok sayacak hiç kimse ve hiçbir şey yok orada.

Kim ne der diye düşünmeden, sen olarak özgürce yaşadığın, kendine sevgi ile davrandığın yerdesin….

Haydi hayallerine yolculuğa çıkalım…

Belki en çok hayalini kurduğun topuklu, renkli ayakkabılarını ve her zaman giymeyi hayal ettiğin o uçuş uçuş elbiseyi giydin. Koluna çantanı aldın ve o çok istediğin yere doğru yollara çıktın. Senin için burası her neresi ise orayı yaşarken hayal et kendini. O hayalini yaşarken gördüğün seni bir süre yaşat bedeninde, kalbinde ve hangi güzel duyguları yaşadığını fark et ve o duygularda kalmak için kendine izin ver.

Neredesin? Neler yapıyorsun? Nerelerde geziyorsun? Nereleri görüyorsun? Kendine sevgi ile davranan seni, hepsini hisset ve hayal et. Bunları yaşamak sana hangi pozitif duyguları hissettiriyor fark eder misin? Orada sadece olmak istediğin sen ve yapmak istediklerin ve sana iyi gelen her şey var hatırla….

Belki ayağında bir spor ayakkabıyla, çok sevdiğin spor kıyafetlerinle yeşillikler içinde doğa anayı hissettiğin, kokusunu taa içine çektiğin, sevdiğin hayvanlarla beraber olduğun bir yerdesin ve özgürsün. Orayı doyasıya yaşamaya ve orada kalmaya izin ver kendine. Pozitif neler hissettiğine bir bak…

Belki de uzun zamandır hayalini kurduğun şey her ne ise senin için, cesurca adım atmayı başardığın ve o adım sayesinde hayatının değiştiğini gördüğün hatta belki de bütün dünyaya başarı hikayeni anlattığın yerdesin. Hayat et….

Güzel kadın, kendine sevgi ile davranan özündeki senle tüm o pozitif duyguları yaşamak nasıl geldi bedenine, kalbine? İşte bu duyguları hep hatırla. Seni küçümseyen, yok sayan, değersizleştiren, her türlü şiddeti sana yaşatmayı kendinde hak gören herkese inat, o hayal ettiğin her şeyi yapacak gücünü eline al, kendine inan, kendine güven ve o cesur adımı at. Haydi, şimdi.

Arzu ben, kendi gücünü keşfedip eline almanın hayattaki en güzel değer olduğuna tanıklık eden ve bu vesile ile tüm kadınların dünya kadınlar gününü kutlayan cesur yürekli bir kadın…