Uzaktan eğitimde başarılı olmanın yolları

Pandemi bitse bile eğitim hayatımızdan artık çıkmayacak olan uzaktan eğitim süreçlerinde ve yüz yüze eğitim sürecinde velilere destek olmak adına öğrenci başarısı için çok önemli olduğunu düşündüğüm bir beceriye değinmek istiyorum.

Çocuğum ekran başında eğitim almakta zorlanıyor

Velilerin bu süreçte en çok zorlandığı hususların başında çocukların ekran karşısına geçerek kendi öğrenme sorumluluklarını üzerlerine alamamaları geliyor. Böyle bir problem yaşıyorsanız çocuklarınıza kazandırmanız gereken becerilerin başında öz disiplin becerisi geliyor.

Öz disiplin iki kısımdan oluşur, yapmak istemediğiniz şeyleri kendinize yaptırmanız ve yapmak istediğiniz şeyi yapmaktan kendinizi alıkoymanız yani hazzı ertelemeniz. Bu her iki kısım da birer beceridir ve bir beceri olduğu için de herkes tarafından öğrenilebilir. Çocuğunuzun mutlu ve başarılı bireyler olarak yetişmesini istiyorsanız bir taraftan sınırsız ve koşulsuz sevgi verirken, bir taraftan da onların öz disiplin becerilerini geliştirmek için çaba sarf etmenizi öneririm. Çünkü kendi kendini disipline edemeyenler, yetenekleri ne kadar fazla olursa olsun amaçlarına ulaşmakta çok zorlanırlar.

Öz disiplin becerisi nasıl geliştirilir?

Öz disiplini geliştirmek için yapılması gereken en temel faaliyetlerin başında çocukların güzel alışkanlıklara sahip olmasını sağlamak gelir. Alışkanlık geliştirmeye dair çok beğendiğim Gandhi’ye ait olduğu söylenen bir sözü yeri gelmişken paylaşmak isterim.

"Hayallerinize dikkat edin; çünkü onlar düşünceye dönüşürler.

Düşüncelerinize dikkat edin; çünkü onlar davranışa dönüşürler.

Davranışlarınıza dikkat edin; çünkü onlar alışkanlığa dönüşürler.

Alışkanlıklarınıza dikkat edin; çünkü onlar kaderiniz olur."

Yapılan bir faaliyetin alışkanlığa dönüşmesi için o faaliyetin 21 gün ila 40 gün arasında gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İnsan bir alışkanlık geliştirmek istediği ilk günlerde istese de istemese de o faaliyeti yaptığında beyinde nöral otobanlar oluşturur ve o faaliyetin zahmeti git gide azalır. O yüzden geliştirmek istediğiniz bir alışkanlık olduğunda ilk günlerde zorlanabilirsiniz ancak ısrarla o faaliyeti yapmaya devam ederseniz 3 ila 4 hafta sonra rahatlıkla onu gerçekleştirdiğinizi görürsünüz.

En önemlisi okuma alışkanlığı

Bu noktada öğrencilerde geliştirilmesi gereken en önemli alışkanlıkların başında düzenli okuma alışkanlığı gelmektedir. Akademik başarıda özellikle son yıllarda ülkemizde gerçekleşen ulusal sınavlarda okuduğunu anlama becerisinin en temel beceri olduğu gerçeği de duruyorken çocuğunuzda okuma alışkanlığını geliştirmelisiniz. Öz disiplin geliştirmek için bir diğer tavsiyem günlük rutinler oluşturarak zamanı daha iyi yönetmeye çalışmanızdır. Zamanını yönetemeyen kişinin kendini yönetmesi çok zordur. Zaman yönetimi konusunda farkındalığınızı artırmak için Stephen Covey’in “Önemli İşlere Öncelik Ver” kitabını okumanız bu süreçte size çok fayda sağlayacaktır.

Spor yapmak hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı etkiliyor

Öz disiplini geliştirmek için yapılacak en güzel faaliyetlerden birisi de spor yapmaktır. Düzenli spor yapan öğrencilerin hem fiziksel sağlıkları hem de zihinsel olarak sağlıkları çok daha iyi olmaktadır. Bu noktada çocuğunuzun lisanslı bir sporcu olması için araştırma yaparak hem uzaktan eğitim sürecinde hareketsiz kalma süresini azaltabilir, hem öz disiplinini geliştirmesine katkı sağlayabilir hem de bağışıklığının güçlenerek daha sağlıklı bir birey olmasına vesile olabilirsiniz.

Öz disiplin becerisini geliştirmek sabır isteyen uzun bir süreçtir.