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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriAstro Gündem Aralık Ayı Burç Yorumlarınız! Astrolog Aygül Aydın Açıkladı...
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Aralık Ayı Burç Yorumlarınız! Astrolog Aygül Aydın Açıkladı...
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Aralık Ayı Burç Yorumlarınız! Astrolog Aygül Aydın Açıkladı...

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Aralık Ayı Burç Yorumlarınız! Astrolog Aygül Aydın Açıkladı...

"Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan, nam-ı diğer Astromatik'ten aralık ayı burç yorumunuzu okudunuz mu? Aralık ayı boyunca tüm burçlar için aylık burç yorumlarınızı sizin için derledik. Aslanlar güzel gelişmeler sizleri bekliyor... Akreplerin kariyer hayatlarında sürprizler söz konusu. Başaklar stresli dönemleriniz sona eriyor. Yengeçler hayatınızda önemli bir destek alacağınız dönem geliyor. İşte tüm burçların 2019 aralık ayı detaylı burç yorumları.."

KOÇ BURCU

Bu ay boyunca, zaman içinde bir yalan yakalayabilirsiniz veya kendinizi bir hatadan belki de size ihanet ettiğini düşündüğünüz bir akrabanızdan kurtulmak isteyebilirsiniz. Bu ay herhangi bir konudan ötürü bir avukat anlaşması yapmanız gerekebilir. Ya da kendinize bir konuda danışman tutmanız belki de eğitim almanız gerekli olabilir. Bazı beklenen veya beklenmeyen olayların gelişmesiyle Aralık, aşk hayatınız için önemli bir ay olabilir. Partneriniz ya da eşiniz ile ilgili hazır olmadığınız bir parasal konu yüzünden uzlaşmalar yapmanız gerekli olabilir ama bu konuda uzlaşmak zor da olabilir. Chiron’un koç burcunda ileri hareketine dönmesiyle aşk hayatınızda bazı olumlu gelişmelere şahitlik edebilirsiniz.

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BOĞA BURCU

Dostlarınıza ya da ailenize belki de partnerinize para konusunda bir destek vermeniz gerekebilir. Bu noktada empati yapın ve yardımcı olun. Tekrar ediyorum, eğer 2020 yılının daha huzurlu ve daha profesyonel geçmesini arzu ediyorsanız bu ay çalıştığınız insanlardan tutun, alışveriş yaptığınız yerlere kadar kendinizi iyi hissetmediğiniz her şeyi yenileme zamanı diyebiliriz. Artık kendinize daha fazla güven duyma zamanı geldi. Aile içinde bazı gerginlikler ya da problemler geçici bir süreçte sizi huzursuz ediyor olsa da bunları da muhteşem bir şekilde çözüme götüreceksiniz. Bu ay sağlığınıza özenmelisiniz ve yepyeni bir beslenme şekli belirlemelisiniz.2020 yılı kararlarınızı bu ay almalısınız. 

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İKİZLER BURCU

Bu ay boyunca, finansal istikrarı sağlama veya ihtiyaç duyduğunuz iyi geliri elde etme şansına sahip olacaksınız. Partnerinizden uzaklaşma ya da yeterli değeri görmediğinizi düşündüğünüz bir evre geçirebilirsiniz. Bu noktada gözünüz dönmüş bir şekilde hareket etmeyin. Herkesin hayatta birtakım sorunları ve problemleri olabilir. Biraz daha empati yapmalısınız. Ailenizin bazı sorumlulukları bu ay daha fazla üzerinizde olabilir. Hukuksal ya da yasal konularla ilgilenebilirsiniz. Bunları aşmak biraz zor olsa da başa çıkacaksınız. 13 Aralık tarihinde yapacağınız önemli bir konuşma olursa burada uzlaşmacı ve ciddi olmanızı önerebiliriz. Çünkü olumsuz hiçbir yaklaşımın size faydası olmayacaktır. Bu ay boyunca, bir şekilde ihtiyaç duymadığınız bazı mülkleri veya mülkleri satma veya bölme olanağına sahip olacaksınız. 

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YENGEÇ BURCU

Arkadaşlık ilişkilerinizde samimiyetsizliklere bir son vermek isteyebilirsiniz ama bunu yaparken lütfen kırıcı davranmayın. Tahammülünüz biraz azalıyor olabilir. Aracınız ile ilgili bir değişim ya da sigorta, vergi gibi ödemelerle uğraşmanız gerekebilir. Bu konularda belgelerinize çok dikkat etmelisiniz. Usulsüz hiçbir iş içinde olmamalısınız. Bir konuda özgürlük kazanabilirsiniz. Venüs-Plüton kavuşumu sizler için bu ay oldukça önemli. Bir kadının oldukça faydasını görebilirsiniz. Sizin hayat üzerinde bir şansınız olabilir.2005 Yıllarında yaşadığınız bazı sorunları olayların benzerlerini yaşıyor olabilirsiniz. Bazı konularda sahip çıkmayı ve pasif-agresif davranışlarda olmamayı anlamalısınız. Artık siz eski siz değilsiniz. 

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ASLAN BURCU

Bu ay bu çelişkiler yerini daha iyi başarılara bırakıyor olacaktır. Herhangi bir şekilde veya başka bir durumdan ötürü adli veya yasal bir davanın içerisine girmek durumunda kaldıysanız bu ay bununla ilgili bazı olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Ailenizden aldığınız baskı ve kendi sorumluluklarınızı yerine getirme dürtünüz doğru orantılı ilerleyebilir. Belki yeni bir iş kurma ya da yeni bir işe girme gibi durumlar ailenizin sizi baskılaması sayesinde gelişecektir. Yoksa sizler her şeyin en mükemmel olmasını beklerken zaman kaybediyor olabilirsiniz. Ya da ev ortamınızı paylaşmak durumunda kalabilirsiniz. Belki de yeni bir yaşam alanı arayışı içinde olabilirsiniz. Evinizle ya da ev sahibinizle yaşanabilecek problemlerde fevri olmayın. Daha sakin kalmayı deneyin. 

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BAŞAK BURCU

Kendinize bir rota çizin. Bu ay başarıya giden rotanızı bulacaksınız. Aşk hayatınızda ve evlilik ilişkinizde kıskançlıktan kaçının, bu da özellikle tatillerde istenmeyen gerginlik yaratabilir. Bu ay hukuksal işleriniz varsa çok fazla dava açmamanız ya da restleşmelere gitmemeniz önerilebilir.12-13-14 Aralık tarihlerinde zihinsel olarak çözülmemiş meselelerle ya da geçmiş ayların yerine getirilmeyen sözleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu sizi zaman zaman duygusal olarak dengesiz hale getirebilir. Bu durumu çözmek için daha fazla eksikliklerinizi görmenizi ve artık çözülmemiş mesele bırakmamanızı tavsiye ederiz.

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TERAZİ BURCU

Aralık ayında seyahatle ilgili bir sürprizle karşılaşacaksınız. Beklenmedik şekilde seyahat edebilir veya beklenmedik bir şekilde yeni yerlerde yeni projeler içine girebilirsiniz. Özellikle Venüs’ün kova burcuna geçiş yaptığı 20 Aralık tarihi sizler için bu bağlamda çok güçlü etkiler verecektir. İlişkileriniz yoluna giriyor ama asla restleşme noktasında olmamalısınız. Bu ay boyunca alacağınız hediyeler ya da ürünler konusunda biraz daha dikkatli olmalısınız. Bazı konularda yine hayal kırıklığı yaşar mıyım diye girişimde bulunmamayı seçmemelisiniz. Ciddi kararlar ayındasınız. Yakın bir arkadaşınızla olan dostluğunuz bir ilişkiye dönüşebilir. Bu durum size sürpriz olabilir. Eğer hassas bir ilişki içindeyseniz vereceğiniz kararlar oldukça önemli olacaktır. 

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AKREP BURCU

Bu ay boyunca, komşularınızın, arkadaşlarınızın veya yakınınızdaki insanların eylemlerinden veya sözlerinden hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Lütfen bazı sözlere gereğinden fazla inanmayın ve beklentilerinizi yüksek tutmayın. Parasal anlamda ekstra kazançlar elde edebileceğiniz bir dönemdesiniz. Bu ay boyunca arkadaşlarınız veya akrabalarınızla birçok konuda uzlaşmaya gidebileceksiniz. Ailenizde miras, hukuksal konular varsa burada haklılıklarının anlaşılacağı veya sizden destek görecekleri bir durum söz konusu olabilir. Duygusal olarak uzun zamandır zor bir dönemden geçiyordunuz ama artık aralık sonrası bu durumu toparlıyorsunuz. Belki hayatınızda sizi yoran ve asla bırakamayacağınızı düşündüğünüz şeylerden ayrılma kararı aldınız. 

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YAY BURCU

Aralık, ev işleri, yer değiştirme ve iyileştirmeler için iyi bir zaman olacak. Bu ay yeni ilginç insanlarla tanışabilir ve yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Önünüze gelen her fırsatı mutlaka değerlendirmeyi seçmelisiniz. Bu ay boyunca, evinizde banka, sigorta ve daha fazlası yoluyla maddi geliriniz olabilir. Kişisel yaşamınızdaki gerginlik, çözülmemiş duygusal sorunların ve yanlış anlamaların artık sonuna geliyorsunuz. Bu ay dinlenmek için kendinize biraz zaman ayırmayı ihmal etmeyin. 20 Aralık tarihinde herhangi bir gerilimli konu içine dahil olmamaya özen gösterin.Güzel bir ay dileriz.

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OĞLAK BURCU

Bu ay akrabalarınızla ya da kardeşlerinizle bir konuda çatışma yaşamamaya özen göstermelisiniz. Hukuksal konularınız varsa bunları yönetmek ya da buradan bir sonuç alabilirsiniz. Böyle bir olayın sizi nasıl etkileyeceğini belirlemek zordur. Genel itibariyle 12-13-14 aralık tarihleri kadınlarla olan iletişimlerinizde oldukça önemli olacaktır. Çocuğunuzla ilgili bazı endişeleriniz varsa bu ay bunları tamamlıyorsunuz. Evliliğinizde uzun süren aksilikleri artık devam ettirmek sizin seçiminiz noktasına gelmiştir. Bazı şeyler olmuyorsa olmuyordur. Daha fazla zorlayarak ne kendinizi nede karşı tarafı yormamalısınız.

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KOVA BURCU

Özellikle 13 Aralık tarihinde Venüs ve Plüton gezegenlerinin yakın temasından ötürü geçmişinizdeki birinin sizin için söylemiş olduğu bir eleştiriyi duyabilirsiniz. Geçmişinizden gelen bu etkiyi en mantıklı şekilde idare etmelisiniz. Asla duyduğunuz şeylere hızlı ve sert geri dönüşler yapmamalısınız. 12 Aralık sonrası sizler için oldukça keyifli bir süreci harekete geçirebilirsiniz. Bilgi sahibi olabileceğiniz şeyler, bazı planlarınızı veya beklentilerinizi değiştirecektir. Bu olayların sadece yaşamınızı değil ailenizin de yaşamlarını etkilemesi muhtemeldir. Çevrenizdeki insanların hayatlarını düzeltmek isterken onların karmaşaları arasında karışmamaya dikkat etmelisiniz. Sınırlarınızı doğru çizmeniz gereken bir ay içindesiniz. 26 Aralık güneş tutulması sizler için oldukça önemli bir etkiye sahiptir. 

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BALIK BURCU

Uzun zamandır ek bir kazanç elde etmek için ne iş yapacağınızı düşünüyorsanız bu ay harekete geçmek için harika olduğunu söyleyebiliriz.13 Aralık tarihi sizler içinde önemli bir tarih olabilir. İşinizde bir değişiklik yaşamanız ya da bir teklif almanız oldukça mümkün görülebilir. Tabi bu durum ve konular sizin hikayenize göre anlam kazanacaktır. Sağlığınıza ayrıca dikkat etmelisiniz. Ameliyatlarınız ya da tedavi şekillerinizde oldukça başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Bu ay boyunca aşk hayatınızda ciddiyet kazanabilirsiniz. İlişki durumunuzun ne olduğunu bilmediğiniz bir ilişki içindeyseniz bu alanda gerçekten artık tanımlayabileceğiniz bir durum içine girebilirsiniz. 

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