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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yay Burcu - Aylık

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"Yay Burcu - Aylık"

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, Jüpiter’e ev sahipliği yapmaya devam ettiğiniz bu ay artık rahat nefes almaya başlayabilirsiniz. Geçmişte yaşanan ve yıl içinde tekrar gündeme gelen sorunlar karşısında, bilgeliğinizi konuşturarak hareket etmenizde fayda var. Kariyerinizle ilgili beklenmedik sürpriz ve şanslı gelişmeler söz konusu olabilir. Ne yapmanız gerektiğine doğru kararlar vermelisiniz. Üstlerinizle aranızdaki iletişim sağlamlaşabilir ancak özellikle ayın ilk günlerinde yaptığınız görüşmelere ve seçtiğiniz kelimelere dikkat etmelisiniz. Maddi konularda yakın geçmişte aldığınız bir hasar varsa Eylül ayı size bunu telafi edeceğiniz fırsatlar ve kazançlar getirebilir.

14 Eylül’de balık burcunda gerçekleşecek olan dolunay ile çözmekte zorlandığınız ya da geleceğinize dair merak ettiğiniz konularla ilgili, yeni bir dönemece girebilir ve belirsizlikleri yok edebilirsiniz. Yeni bir ilişki başlatabilirsiniz. Bu ilişki ile aranızda bazı mesafeler olabilir. Kurduğunuz ilişkiler gerçeklik ifade etmiyorsa bu konuda sağlam durmalısınız. Yeniliklere yelken açabilirsiniz. Evli bir Yay burcuysanız, eşiniz veya ailenizle ilgili sorun yaşadığınız konuda artık bu ay nokta koyuyorsunuz ve sonuçlandırıyorsunuz. Vereceğiniz kararın sizin için faydalı olacağını aklınızdan çıkarmamalısınız. Aydınlanmalar yaşayacağınız, planları gerçekleştirebileceğiniz bir dönemde olduğunuz için buna odaklanmalısınız. Konumunuzu ya da yaşamınızı çekemeyen ve size zarar vermek isteyenlerle karşılaşabilirsiniz. Bu kişiler aynı ortamda bulunduğunuz kişiler de olabilir, adımınızı attığınız yerlere dikkat etmelisiniz. Tartışmalara ve söz kavgalarınıza girmemeniz bu süreçte işlerinizi kolaylaştıracaktır. Yepyeni ve keyifli yollarda yürüyeceğiniz güzel bir ay dileriz.

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