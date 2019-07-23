Yay Burcu - Aylık
"Yay Burcu - Aylık"
Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, Jüpiter’e ev sahipliği yapmaya devam ettiğiniz bu ay artık rahat nefes almaya başlayabilirsiniz. Geçmişte yaşanan ve yıl içinde tekrar gündeme gelen sorunlar karşısında, bilgeliğinizi konuşturarak hareket etmenizde fayda var. Kariyerinizle ilgili beklenmedik sürpriz ve şanslı gelişmeler söz konusu olabilir. Ne yapmanız gerektiğine doğru kararlar vermelisiniz. Üstlerinizle aranızdaki iletişim sağlamlaşabilir ancak özellikle ayın ilk günlerinde yaptığınız görüşmelere ve seçtiğiniz kelimelere dikkat etmelisiniz. Maddi konularda yakın geçmişte aldığınız bir hasar varsa Eylül ayı size bunu telafi edeceğiniz fırsatlar ve kazançlar getirebilir.
14 Eylül’de balık burcunda gerçekleşecek olan dolunay ile çözmekte zorlandığınız ya da geleceğinize dair merak ettiğiniz konularla ilgili, yeni bir dönemece girebilir ve belirsizlikleri yok edebilirsiniz. Yeni bir ilişki başlatabilirsiniz. Bu ilişki ile aranızda bazı mesafeler olabilir. Kurduğunuz ilişkiler gerçeklik ifade etmiyorsa bu konuda sağlam durmalısınız. Yeniliklere yelken açabilirsiniz. Evli bir Yay burcuysanız, eşiniz veya ailenizle ilgili sorun yaşadığınız konuda artık bu ay nokta koyuyorsunuz ve sonuçlandırıyorsunuz. Vereceğiniz kararın sizin için faydalı olacağını aklınızdan çıkarmamalısınız. Aydınlanmalar yaşayacağınız, planları gerçekleştirebileceğiniz bir dönemde olduğunuz için buna odaklanmalısınız. Konumunuzu ya da yaşamınızı çekemeyen ve size zarar vermek isteyenlerle karşılaşabilirsiniz. Bu kişiler aynı ortamda bulunduğunuz kişiler de olabilir, adımınızı attığınız yerlere dikkat etmelisiniz. Tartışmalara ve söz kavgalarınıza girmemeniz bu süreçte işlerinizi kolaylaştıracaktır. Yepyeni ve keyifli yollarda yürüyeceğiniz güzel bir ay dileriz.