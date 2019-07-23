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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Terazi Burcu - Aylık

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"Terazi Burcu - Aylık"

Sevgili Terazileri ve yükselen burcu terazi olanlar; sizler işler yolunda gittiğinde gelişebilen insanlarsınız. Çatışmaları sevmiyorsunuz ve bu yüzden birçok kişi tarafından barış yapıcı olarak anılıyorsunuz. Tabi ayarınızın kaçtığı ve dengenizin bozulduğu hal ve durumlarda insanlar dönüp “sen misin dengeli” diye soruyor olabilir. Âmâ hiç bilmiyorlar ki ne kadar sabrettiniz. Şimdi sizler için önemli bir ay olduğunu söyleyebiliriz ama oldukça farkındalığınızı arttırmanız gerekecektir. 23 Eylül’de güneşin terazi burcuna geçmesiyle yaşantınızda bambaşka bir dönem başlayacaktır.

14 Eylül’de hem balık burcunda gerçekleşecek olan dolunay hem de Merkür ve Venüs’ün sizin burcunuza geçiyor olması sizlere derin bir nefes aldıracağa benziyor. Âmâ bu sürece kadar yönetmeniz gereken durum ve konularda vardır. Özellikle iş hayatınızda bazı konularda çeki düzen vermek isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde uzun zamandır raydan çıkmış her konu düzene girmeye başlıyor. Sizlerin bu noktada uzlaşmacı yaklaşımınıza bulacağınız karşılık size de kendinizi iyi hissettirecektir. Hayatınıza yeni biri girebilir ya da çevrenizdeki insanların ilgisi size bir an olsun daha fazla artabilir. Görüntünüz ve duruşunuz sizde büyük değişimlere ilerletecek. Finansal anlamda bu ay birilerine borç verirken daha dikkatli olmalısınız. İş yerinde çalıştığınız arkadaşlarınız ya da çalışanlarınızın ani yer değişimleri söz konusu olabilir. Bu noktada gereğinden fazla sorumluluklarınız artabilir.28 Eylül’de terazi burcundaki dolunay yılın en güzel ve en önemli dolunayı sizler için olacak. Bu noktaya kadar eylülü çok güzel bir aşamaya getirmelisiniz ve eylül sonunda bu dolunay ile her şeyi elde etmiş olmalısınız. Şimdiden bu eylül maratonunuzun harika geçmesi dileğiyle.

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