Terazi Burcu - Aylık
"Terazi Burcu - Aylık"
Sevgili Terazileri ve yükselen burcu terazi olanlar; sizler işler yolunda gittiğinde gelişebilen insanlarsınız. Çatışmaları sevmiyorsunuz ve bu yüzden birçok kişi tarafından barış yapıcı olarak anılıyorsunuz. Tabi ayarınızın kaçtığı ve dengenizin bozulduğu hal ve durumlarda insanlar dönüp “sen misin dengeli” diye soruyor olabilir. Âmâ hiç bilmiyorlar ki ne kadar sabrettiniz. Şimdi sizler için önemli bir ay olduğunu söyleyebiliriz ama oldukça farkındalığınızı arttırmanız gerekecektir. 23 Eylül’de güneşin terazi burcuna geçmesiyle yaşantınızda bambaşka bir dönem başlayacaktır.
14 Eylül’de hem balık burcunda gerçekleşecek olan dolunay hem de Merkür ve Venüs’ün sizin burcunuza geçiyor olması sizlere derin bir nefes aldıracağa benziyor. Âmâ bu sürece kadar yönetmeniz gereken durum ve konularda vardır. Özellikle iş hayatınızda bazı konularda çeki düzen vermek isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde uzun zamandır raydan çıkmış her konu düzene girmeye başlıyor. Sizlerin bu noktada uzlaşmacı yaklaşımınıza bulacağınız karşılık size de kendinizi iyi hissettirecektir. Hayatınıza yeni biri girebilir ya da çevrenizdeki insanların ilgisi size bir an olsun daha fazla artabilir. Görüntünüz ve duruşunuz sizde büyük değişimlere ilerletecek. Finansal anlamda bu ay birilerine borç verirken daha dikkatli olmalısınız. İş yerinde çalıştığınız arkadaşlarınız ya da çalışanlarınızın ani yer değişimleri söz konusu olabilir. Bu noktada gereğinden fazla sorumluluklarınız artabilir.28 Eylül’de terazi burcundaki dolunay yılın en güzel ve en önemli dolunayı sizler için olacak. Bu noktaya kadar eylülü çok güzel bir aşamaya getirmelisiniz ve eylül sonunda bu dolunay ile her şeyi elde etmiş olmalısınız. Şimdiden bu eylül maratonunuzun harika geçmesi dileğiyle.