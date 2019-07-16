"Yengeç Burcu - Aylık"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriYengeç Yengeç Burcu - Aylık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Astroloji >Yengeç>Yengeç Burcu - Aylık
Yengeç

Yengeç Burcu - Aylık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

"Yengeç Burcu - Aylık"

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, güzel haberleri ve gökyüzü desteğini fazlasıyla hissedeceğiniz bir eylül ayı sizleri bekliyor. Önünüzde sonsuz bir özgüven ve pozitif düşünceleri içinizde hissedip hayatınıza yansıtacağınız günler var. Hayatınızı doğru yönlendirmek için gerekli olan pratik ve kalıcı çözümleri bulabilir ve sevdiklerinizin desteğini görerek rahat bir şekilde hedefinize doğru ilerleyebilirsiniz. Sezgilerinizin yüksek olması, kişi ve olaylar karşısında ne yapacağınızı bilen tavrınızla bu ay, isminizi zirveye taşıyabilirsiniz. Ortaklıkla ilgili işleriniz varsa bu alanda beklemediğiniz yolların açıldığını görebilir ve parlayabilirsiniz. Bu anlamda ayın özellikle ilk yarısını çok iyi değerlendirmelisiniz.

14 Eylül’de balık burcunda gerçekleşecek olan balık burcundaki dolunay ile duygusal hayatınızda güçleniyorsunuz. Tanışacağınız yeni insanlar ve yeni çevreler size büyük destekler getirebilir. Duygusal hayatınız geçmişten gelen kişilerle alakalı ani karşılaşmalar, inişli çıkışlı gelişmelerle dolu geçebilir. Yakın çevreniz ve akrabalarla olan iletişiminiz konusunda bu ay biraz daha dikkatli olmalısınız. Hukuki yazışmalarınız, alım satım imzalarıyla alakalı işleriniz varsa imzalamadan önce detayları gözden geçirmenizde fayda var. Sosyal ve duygusal hayatınızda yanlış anlaşılmalar, ani çıkışlar karşısında düşünerek hareket etmelisiniz. Satürn gezegeninin bu ay ileri hareketine dönmesiyle kendinizle ilgili hazırlığını yaptığınız evlilik, iş, proje vb. durumlar karşısında artık harekete geçebilir, hayatınızın daha iyiye götürecek yolları yürümeye koyulabilirsiniz. 28 Eylül’de yaşayacağınız Terazi yeniayı ise sizlerin zor olan şeyleri nasıl başardığınızı sizlere gösterecektir. Hayallerinizin gerçekleştiğini seyredeceğiniz güzel bir ay dileriz. Harika bir ay dileriz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi