Yengeç Burcu - Aylık
"Yengeç Burcu - Aylık"
Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, güzel haberleri ve gökyüzü desteğini fazlasıyla hissedeceğiniz bir eylül ayı sizleri bekliyor. Önünüzde sonsuz bir özgüven ve pozitif düşünceleri içinizde hissedip hayatınıza yansıtacağınız günler var. Hayatınızı doğru yönlendirmek için gerekli olan pratik ve kalıcı çözümleri bulabilir ve sevdiklerinizin desteğini görerek rahat bir şekilde hedefinize doğru ilerleyebilirsiniz. Sezgilerinizin yüksek olması, kişi ve olaylar karşısında ne yapacağınızı bilen tavrınızla bu ay, isminizi zirveye taşıyabilirsiniz. Ortaklıkla ilgili işleriniz varsa bu alanda beklemediğiniz yolların açıldığını görebilir ve parlayabilirsiniz. Bu anlamda ayın özellikle ilk yarısını çok iyi değerlendirmelisiniz.
14 Eylül’de balık burcunda gerçekleşecek olan balık burcundaki dolunay ile duygusal hayatınızda güçleniyorsunuz. Tanışacağınız yeni insanlar ve yeni çevreler size büyük destekler getirebilir. Duygusal hayatınız geçmişten gelen kişilerle alakalı ani karşılaşmalar, inişli çıkışlı gelişmelerle dolu geçebilir. Yakın çevreniz ve akrabalarla olan iletişiminiz konusunda bu ay biraz daha dikkatli olmalısınız. Hukuki yazışmalarınız, alım satım imzalarıyla alakalı işleriniz varsa imzalamadan önce detayları gözden geçirmenizde fayda var. Sosyal ve duygusal hayatınızda yanlış anlaşılmalar, ani çıkışlar karşısında düşünerek hareket etmelisiniz. Satürn gezegeninin bu ay ileri hareketine dönmesiyle kendinizle ilgili hazırlığını yaptığınız evlilik, iş, proje vb. durumlar karşısında artık harekete geçebilir, hayatınızın daha iyiye götürecek yolları yürümeye koyulabilirsiniz. 28 Eylül’de yaşayacağınız Terazi yeniayı ise sizlerin zor olan şeyleri nasıl başardığınızı sizlere gösterecektir. Hayallerinizin gerçekleştiğini seyredeceğiniz güzel bir ay dileriz. Harika bir ay dileriz.