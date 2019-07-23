Boğa Burcu - Aylık
"Boğa Burcu - Aylık"
Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, yakın geçmişte sıkıntı ve sorunların ödülünü alacağınız bir Eylül ayı sizleri bekliyor. Bu ay, maddi ve manevi kazanımlar elde edebileceğiniz günler saklıyor. Yönetici gezegeniniz Venüs, bu ay sizler için tüm fırsatları önünüze sunmayı hedefliyor. Uzun zamandır aradığınız güveni bulabilirsiniz. Hayatınızla ilgili vereceğiniz evlilik, yeni bir iş ya da ev değişimi gibi önemli kararlarda çevrenizden destek görebilirsiniz. Uzun zamandır bitiremediğiniz işler varsa artık sonuç alabilir ve ortaklaşa yürütülen işlerden büyük kârlar sağlayabilirsiniz. İhtimalleri ve karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmeniz halinde bu ay sizler için unutulmaz başarılar verebilir. Sonrasında yıldız gibi parlayabilir, girdiğiniz ortamlarda ilgi odağı olabilirsiniz. Başak burcunda bir araya gelen gezegenlerin etkisiyle, olumlu etkileri ve istekle atacağınız adımları hayatınızı değiştirebilir.
14 Eylül’de balık burcunda gerçekleşecek olan dolunay ile üzerinizde yük olarak hissettiğiniz bir konudan kurtulduğunuzu görebilirsiniz. Ama bu konudan kurtulmak isterken asla inatlaşma içine girmemeniz doğru olacaktır. Hiç kimsenin artık sizin duygularınızı incitmesine izin vermeyeceksiniz. İçinizde tarifsiz bir güç hissediyorsunuz. Aynı konular yine önünüze gelebilir ama farklı seçenekleri bulma becerisi bu ay sizin elinizde olacaktır. İnce eleyip sık dokumalısınız.
Yalnız bir Boğa burcuysanız, özellikle aynı çalışma ortamında bulunduğunuz bir arkadaşınızla aranızda “hem tanıdık hem yepyeni” diyebileceğiniz bir aşk doğabilir. Evliyseniz, beraberliğinizle ilgili aynı fikirde buluşabileceğiniz konular sevginizi taçlandırmaya yardımcı olacaktır. Ama evlilik içinde sizler çekişmeye gitmeyi seçerseniz bu noktada zorlanabilirsiniz. Ayın son günlerine doğru vereceğiniz kararlarla ilgili yakın çevrenizden destek görmek isteyebilirsiniz. Sanki biri size onay verse her şeyi baştan aşağıya değiştireceksiniz. Bu noktada seçiminiz tüm hayatınızı olumlu noktada etkileyecek olsa da hatalar konusunda da dikkatli olmalısınız. Hamilelik veya çocuk sahibi olma isteği gibi konularınız gündem yaratabilir. Güzel bir eylül ayı dileriz.