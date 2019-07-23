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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Boğa Burcu - Aylık

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"Boğa Burcu - Aylık"

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, yakın geçmişte sıkıntı ve sorunların ödülünü alacağınız bir Eylül ayı sizleri bekliyor. Bu ay, maddi ve manevi kazanımlar elde edebileceğiniz günler saklıyor. Yönetici gezegeniniz Venüs, bu ay sizler için tüm fırsatları önünüze sunmayı hedefliyor. Uzun zamandır aradığınız güveni bulabilirsiniz. Hayatınızla ilgili vereceğiniz evlilik, yeni bir iş ya da ev değişimi gibi önemli kararlarda çevrenizden destek görebilirsiniz. Uzun zamandır bitiremediğiniz işler varsa artık sonuç alabilir ve ortaklaşa yürütülen işlerden büyük kârlar sağlayabilirsiniz. İhtimalleri ve karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmeniz halinde bu ay sizler için unutulmaz başarılar verebilir. Sonrasında yıldız gibi parlayabilir, girdiğiniz ortamlarda ilgi odağı olabilirsiniz. Başak burcunda bir araya gelen gezegenlerin etkisiyle, olumlu etkileri ve istekle atacağınız adımları hayatınızı değiştirebilir.

14 Eylül’de balık burcunda gerçekleşecek olan dolunay ile üzerinizde yük olarak hissettiğiniz bir konudan kurtulduğunuzu görebilirsiniz. Ama bu konudan kurtulmak isterken asla inatlaşma içine girmemeniz doğru olacaktır. Hiç kimsenin artık sizin duygularınızı incitmesine izin vermeyeceksiniz. İçinizde tarifsiz bir güç hissediyorsunuz. Aynı konular yine önünüze gelebilir ama farklı seçenekleri bulma becerisi bu ay sizin elinizde olacaktır. İnce eleyip sık dokumalısınız.

Yalnız bir Boğa burcuysanız, özellikle aynı çalışma ortamında bulunduğunuz bir arkadaşınızla aranızda “hem tanıdık hem yepyeni” diyebileceğiniz bir aşk doğabilir. Evliyseniz, beraberliğinizle ilgili aynı fikirde buluşabileceğiniz konular sevginizi taçlandırmaya yardımcı olacaktır. Ama evlilik içinde sizler çekişmeye gitmeyi seçerseniz bu noktada zorlanabilirsiniz. Ayın son günlerine doğru vereceğiniz kararlarla ilgili yakın çevrenizden destek görmek isteyebilirsiniz. Sanki biri size onay verse her şeyi baştan aşağıya değiştireceksiniz. Bu noktada seçiminiz tüm hayatınızı olumlu noktada etkileyecek olsa da hatalar konusunda da dikkatli olmalısınız. Hamilelik veya çocuk sahibi olma isteği gibi konularınız gündem yaratabilir. Güzel bir eylül ayı dileriz.

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