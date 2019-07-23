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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İkizler

İkizler Burcu - Aylık

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"İkizler Burcu - Aylık"

Sevgili İkizler ve yükselen burcu İkizler olanlar, bu ay mesleki başarılarınıza çok fazla odaklanmamalısınız. Bu alanda ısrarcı ve tutkulu yaklaşımlarınız size hayal kırıklıkları verebilir. Şu an ilgilenmeniz gereken şey gerçekten ruhsal anlamda neye ihtiyacınız olduğudur. Karşınızda hayatınızı etkileyen büyük ve şanslı değişimleri yaşayabileceğiniz bir eylül ayı var, bu doğru. Ama sadece bu değişimi çok doğru ve stratejik ilerlemeniz gerekmektedir. Bu ay daha fazla sonuç almak yerine ekim ayına bir hazırlık gibi geçirebilirsiniz. Şimdi içinizden anlaşıldı bize bu ay iyi bir şey yok diye geçiriyor olabilirsiniz. Böyle düşünüyorsanız bu doğru değil. Aksine ayağınızı yere sağlam basmanız gerektiğini söylüyoruz. İyiyi kötüyü ayıklamaya başlayacağınız günler kapınızda.

2015 Eylül ve 2017 Temmuz ayları sizler için mühim zamanlardı. Bu dönemlerden önemli dersler aldınız. Şimdi sıra aldığınız dersleri hayatınıza uygulamaya geçebilirsiniz. Sizin yoran bu duygusal yüklerden kurtulmak ruhunuzu da hafifletmeye yardımcı olacaktır. Geçtiğimiz başak yeniayı (30 Ağustos) zamanlarında bazı gerçekleri öğrenmiş olabilirsiniz. İlişkilerde yanılgılar ya da uzaklaşmalar yaşamış olabilirsiniz. Şimdi aksine bunlardan uzaklaşıp yeni adımlara doğru ilerliyorsunuz. Eğitim, kariyer, maddi konular ya da gayrimenkullerle ilgili seçimleriniz ve istekleriniz özellikle ayın ikinci yarısında hayatınıza olumlu şekilde dönebilir.

Evliliğe doğru giden bir yolda iseniz, uzun vadeli bir alım satım ya da projeniz varsa sözleşmeler ve imzalar için ayın ikinci yarısı ideal günler barındırıyor. Aşk hayatınızı daha emin adımlarla götürmeyi seçeceksiniz. Karşınıza bazı engellerin çıkması halinde isteklerinizi makul boyutlarda tutmanız hayal kırıklığı yaşamanızı engelleyebilir. Mevcut sorumluluklarınızın haricinde karşınıza başka fırsatlar çıkması durumunda, bunun sizi nasıl etkileyeceğini iyice düşünerek karar vermelisiniz. Evliliğinizde uzun zamandır çözemediğiniz problemleriniz varsa 14 Eylül sonrası her şeyin daha kolay ilerlediğini hissedebilirsiniz. Emek vererek beklediğiniz gelişmeleri yaşayacağınız güzel bir ay dileriz.

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