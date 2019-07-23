"Oğlak Burcu - Aylık"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriOğlak Oğlak Burcu - Aylık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Astroloji >Oğlak>Oğlak Burcu - Aylık
Oğlak

Oğlak Burcu - Aylık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

"Oğlak Burcu - Aylık"

Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar; bu ay Satürn gezegenin ileri harekete geçmesiyle birlikte ilişkilerinizde önemli bir farkındalık kazanacağınız ve uzun zamandır vermek istediğiniz kararları verebileceğiniz durumlar söz konusu olabilir. Bu ay en çok dış görünüşünüze ve kariyerinize odaklanacaksınız. Hem ilişkilerinizi hem de geleceğe yönelik yaşantınızı şekillendirecek bir eylül ayı sizinle olacak. Bu ay her konuda elinizi çabuk tutmak isteyecek ve beklentilerinizi gerçekleştirmek için daha hızlı hareket edeceksiniz. Evlilik veya duygusal dünyanızın bu ay öyle ya da böyle götürme fırsatınız var. Gerçek olan duyguları görmezden gelmek ve mantıklı olanı yapmak kısmı size iyi geliyor olabilir.

14 Eylül’de balık burcunda gerçekleşecek olan dolunay iş bitirici yönünüz ve karizmatik yapınızla önünüze gelen teklifleri değerlendirebilir ve yaşamınız için önemli atılımlar gerçekleştirebilirsiniz. Duygusal anlamda cesur olmak isteyeceğiniz bu dönem yakın çevrenizdeki kişiler sizlere çözemediğiniz sorunlarla ilgili güçlü destekler sağlayabilirler. Özellikle Eylül’ün ikinci yarısında önemli iş projeleri alabilir ve geçmişte onaylanmayan bazı fırsatları yeniden değerlendirebilirsiniz. 28 Eylül’de gerçekleşecek terazi burcundaki dolunay etkisi ise oldukça kuvvetli etkiler barındırıyor. Evliliğinizde ya da duygusal dünyanızda ciddi kararlar vermek zorunda kalabilirsiniz. Hukuksal konular biraz daha bu ay ön planda olabilir. Partnerinizle ortaklık anlamında yol ayrımlarına ilerleyebilirsiniz. Ya da ani bir takım ortaklık değişimlerine gidebilirsiniz. Yeni iş projeleri ve teklifler hayatınıza renk katabilir. Özellikle sosyal çevreniz vasıtasıyla güçlü ve otoriter kişilerden destekler alabilir ve bu kişilerden size önemli sorumluluklar verilebilir. Sadece otorite figürleri ile rekabet ve restleşme konularında dikkatli olmanız gerekir. Bu ay hiç istemediğiniz kadar belki de yurtdışı ve ticaret gibi konular önünüze gelebilir. Ani seyahatler sizi şaşırtabilir. Ay’ın ortasında kendinize bir mola vererek yurtdışına çıkmak ya da yurt içinde küçük tatiller yapmak bu ay sizleri inanılmaz keyifli yapacaktır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi