Oğlak Burcu - Aylık
"Oğlak Burcu - Aylık"
Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar; bu ay Satürn gezegenin ileri harekete geçmesiyle birlikte ilişkilerinizde önemli bir farkındalık kazanacağınız ve uzun zamandır vermek istediğiniz kararları verebileceğiniz durumlar söz konusu olabilir. Bu ay en çok dış görünüşünüze ve kariyerinize odaklanacaksınız. Hem ilişkilerinizi hem de geleceğe yönelik yaşantınızı şekillendirecek bir eylül ayı sizinle olacak. Bu ay her konuda elinizi çabuk tutmak isteyecek ve beklentilerinizi gerçekleştirmek için daha hızlı hareket edeceksiniz. Evlilik veya duygusal dünyanızın bu ay öyle ya da böyle götürme fırsatınız var. Gerçek olan duyguları görmezden gelmek ve mantıklı olanı yapmak kısmı size iyi geliyor olabilir.
14 Eylül’de balık burcunda gerçekleşecek olan dolunay iş bitirici yönünüz ve karizmatik yapınızla önünüze gelen teklifleri değerlendirebilir ve yaşamınız için önemli atılımlar gerçekleştirebilirsiniz. Duygusal anlamda cesur olmak isteyeceğiniz bu dönem yakın çevrenizdeki kişiler sizlere çözemediğiniz sorunlarla ilgili güçlü destekler sağlayabilirler. Özellikle Eylül’ün ikinci yarısında önemli iş projeleri alabilir ve geçmişte onaylanmayan bazı fırsatları yeniden değerlendirebilirsiniz. 28 Eylül’de gerçekleşecek terazi burcundaki dolunay etkisi ise oldukça kuvvetli etkiler barındırıyor. Evliliğinizde ya da duygusal dünyanızda ciddi kararlar vermek zorunda kalabilirsiniz. Hukuksal konular biraz daha bu ay ön planda olabilir. Partnerinizle ortaklık anlamında yol ayrımlarına ilerleyebilirsiniz. Ya da ani bir takım ortaklık değişimlerine gidebilirsiniz. Yeni iş projeleri ve teklifler hayatınıza renk katabilir. Özellikle sosyal çevreniz vasıtasıyla güçlü ve otoriter kişilerden destekler alabilir ve bu kişilerden size önemli sorumluluklar verilebilir. Sadece otorite figürleri ile rekabet ve restleşme konularında dikkatli olmanız gerekir. Bu ay hiç istemediğiniz kadar belki de yurtdışı ve ticaret gibi konular önünüze gelebilir. Ani seyahatler sizi şaşırtabilir. Ay’ın ortasında kendinize bir mola vererek yurtdışına çıkmak ya da yurt içinde küçük tatiller yapmak bu ay sizleri inanılmaz keyifli yapacaktır.