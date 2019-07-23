"Akrep Burcu - Aylık"

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, hiç beklemediğiniz değişimlerin haberini alacağınız harika etkilere sahip bir Eylül ayına başlıyorsunuz. Korktuğunuz ya sıkıntı yaratan konularınızın tam tersi derecede güzellikleri hayatınıza sunduğunu görebilirsiniz. Yücelip büyüdüğünüz ve başarıdan başarıya koştuğunuz günlerin altında Venüs ve Merkür’ün imzası var. Özellikle devletle ilgili konularınız ve işlerinizle ilgili anlaşmalarınız istediğiniz şekilde sonuçlanabilir. Yatırımsal konular gündeminiz olabilir, iyi düşünerek ve sağlam yerlere adım atarak ilerlemelisiniz. Umudunuzu kestiğiniz bazı olumsuzluklar varsa, bu ay bunlarla ilgili “sınavı kazandınız” mesajı alabilirsiniz. İç sesiniz bu ay size yine doğru ve iyi olanları fısıldamaya devam edecektir. Aşk ve sevgi bağlamında kendinizi ilişkinizde daha güvenli hissedeceksiniz.

Ayın ilk 15 gününde bavullarınızı toplayarak başka şehirlerin veya ülkelerin yolunu tutacağınız teklifler karşınıza çıkabilir. Zaman kaybettiğinizi düşündüğünüz noktalarda aceleci olmak size iyi gelecektir. Aşk hayatınız ve sosyal iletişimlerinizin gündemde olacağını ve toparlayıcı etkileri hissedebilirsiniz. Bekar olan Akreplerin yolları enteresan aşk hikayeleri ile kesişebilir. İlişkisi olan Akrep burçları ise, bazı pürüzleri geride bırakarak yerini güzel ve romantik anlara bırakabilir.

14 Eylül’de gerçekleşecek olan balık burcundaki dolunay ile kendinizle ilgili dedikodular ya da yazılı haberlerle keyfiniz biraz kaçabilir. Sakladığınız bir bilgi ya da olay, ortaya çıkabilir; bu konuda sizin tavrınız bunun önüne geçebilir. Aldırmamalı ama derslerinizi de alarak yolunuza devam etmelisiniz. Gerektiği noktalarda kararlarınızı ve tutumlarınızı gözden geçirebilirsiniz. 28 Eylül’de gerçekleşecek olan terazi dolunayı ile aranızın açık olduğu bazı dostlarınızla barışabilirsiniz. Eş ya da partnerinizle ortak bir iş girişiminiz varsa burada bir yol ayrımına gitmek isteyebilirsiniz. Partnerinizle aranızda bir anlaşmazlık ya da suçlamalarla alakalı tatsızlıklar yaşanabilir. Doğru hamleleri yaptıysanız bu süreci ekonomik ve duygusal anlamda daha rahat atlatabilirsiniz. Keyifli bir eylül ayı geçirmenizi dileriz.