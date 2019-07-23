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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Koç Burcu - Aylık

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"Koç Burcu - Aylık"

Sevgili Koçlar ve Yükselen burcu Koç olanlar, olumsuz ve sizi zorlayan her şeyi bu ay geride bırakıyorsunuz. Enerjiniz bu ay oldukça yükseliyor. Kariyerinize daha fazla odaklanacağınız ve yıldızların sizin için yüksek hizada olacağı bir zaman başlıyor. Hedeflerinize ulaşmak için diğer kişilerin yardım ve desteklerini de görebileceksiniz. Bunu doğru kullanmanız halinde işlerin yoluna girdiğini sizlerde hissedeceksiniz. Bu Ay’ın şifresi sizler için çok çalışmak ve çevrenize uyum sağlamak olacak. Ay’ın ikinci yarısından sonra (15 Eylül sonrası) Merkür ve Venüs’ün Terazi burcuna geçerek karşıt burcunuzda olması, ilişkilerdeki geçmiş hesaplarınızı ve sorgulamalarınızı yeniden karşınıza çıkarabilir. Hayatınızla ilgili bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Bu durumu kabullenerek gücünüzü iyiye yöneltmeniz süreci en iyi şekilde geçirmenizi sağlayacaktır. Kamu, devlet ya da hukuksal bir alanda çalışan bir Koç burcuysanız, çalışma ortamınızla ya da yakın çevrenizle ilgili yaşayabileceğiniz bazı değişimler sizi şaşırtabilir. Eleştiri ya da önerilerin size fayda sağlayacağını düşünerek bunu sükûnetle kabul etmelisiniz. Bazen beklemek, bedel ödemekten daha iyi bir fikir olabilir. Bazı yatırımsal işlemler, davalar, sözleşmeler gibi yazılı durumlarda aksamaların meydana gelmesi halinde çözüm için acele etmeyin. Aksine sizlere büyük başarılar verecek bir aydasınız. Yeni bir işe girebilir ya da yeni teklifler alabilirsiniz.

Bu Ay’ın 20’sine kadar kendinizi köle gibi hissedebilirsiniz. Âmâ maalesef öyle olmak zorundasınız. Ay’ın sonlarına doğru yurtdışı planlarınız ya da eğitim kararlarınız şekillenebilir. Oldukça sosyalleştiğiniz bir ay sizi bekliyor. Ayın ilk yarısında, hazırlıklarını yaptığınız işlerinizle ilgili ayın ikinci yarısında harekete geçebilirsiniz. Günler sonbahara doğru ilerlerken duygusal bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz. Enerjinizi iyiye kullanmak ve bu ruh halini toparlamanıza yardımcı olması adına yeni bir hobi edinebilirsiniz. Beklediğiniz ve emek verdiğiniz değişimler, başlangıçlar kapınızı biraz sert çalsa da sabrınızla bunun üstesinden gelebileceğinizi unutmayın. İstikrar ve sabırla sürecinizi izleyerek devam etmeniz başarıları size adım adım yaklaştıracaktır. Sosyal hayatınız bu ay daha belirgin olacağa benziyor. Bekarlar, romantik ve kararlı aşk ilişkilerine girebilecekler. Evli veya ilişki içinde kararsız kalanlar için oldukça romantik bir ay olduğunu söyleyebiliriz. Sürprizlere açık olun. Güzel bir eylül ayı dileriz.

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