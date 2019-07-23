Kova Burcu - Aylık
"Kova Burcu - Aylık"
Sevgili Kovalar ve yükselen burcu kova olanlar; Eylül ayı sizler için maddi problemlerinizi çözme ayı olarak ifade edilebilir. Bu ay en çok 14-15 Eylül sonrası kendinizi daha huzurlu ve girişken hissedebilirsiniz. Ağustos ayı sizler için zor ve yorucu geçmiş olabilir ama uzun zamandır çevrenizdeki her türlü hızlı değişime ayak uydurmaya çalışıyorsunuz.2018 yılının başından beri üzerinizde nedenini bilmediğiniz bir baskı hissi veya engellenmişlik duygusu sizin motivasyonunuzu azaltıyor olabilir. Bu sizi oldukça yoruyor ve yönünüzü belirlemeniz noktasında sizi duygusal anlamda düşürüyor olmaya açık. Artık buna bir son verme zamanı geldi diyebiliriz. Bu ay sizler için tekrardan ayaklanma ve düştüğünüz yerden bir avuç toprak alarak kalkma zamanı. Gökyüzü bu ay sizin emeklerinizin karşılığını vermek için fırsatları sunuyor. Âmâ sizlerin de hareket halinde olmanızı istiyor. Eski hayal kırıklıklarınızı unutmayı deneyin.
15 Eylül’de Venüs ve Merkür’ün terazi burcuna geçiş yapması ve 23 eylülde güneşin terazi burcuna geçmesiyle yaşamda geç kaldığınızı düşündüğünüz bazı konuların artık hızlandığını görüyor olacaksınız. Geçmişten aldığınız tecrübelerle yola çıkarak gideceğiniz bu yeni rota sizlere önemli kazanımlar sunacaktır. İlişkiler konusunda kazandığınız deneyimler sizlere önemli farkındalık katacaktır. 28 Eylül de terazi burcunda gerçekleşecek olan yeniay ile birlikte yeni bir proje ya da yeni bir iş imkânı önünüze gelebilir. Partnerinizden ya da yakın bir arkadaşınızdan bu konu da destek görebilirsiniz. Keyifli ve mutlu bir eylül ayı dileriz.