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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Başak Burcu - Aylık

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"Başak Burcu - Aylık"

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, bu ay duygusal gelişiminize ve ilişkilerinize her şeyden daha fazla önem vereceksiniz. Hayatınızda ne varsa mutlaka uyum ve barış içinde olmalısınız. Kendi içinizde bazı çözemediğiniz problemleri artık tamamen çözüyor olacaksınız. İletişim şeklinizin ve fikirlerinizin insanlar tarafından çok güzel geleceği bir ay içindesiniz. Bunu en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. Geleceğe yönelik adımlar ve hedeflerinizi belirleyerek hareket edeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Sizi yoran ya da uzun süredir uğraş verdiğiniz konularda artık nokta koyabilirsiniz. Alım satımla ilgili işleriniz ya da hedefleriniz varsa bu ay gökyüzünün de desteğiyle bu isteklerini gerçekleştirebilirsiniz. Var olan geliriniz ya da mal varlığınızla ilgili yatırım planlarınız için uygun günler görebilirsiniz. Bu ay sadece bunları yaparken korkutucu olan şey aşırı kendinizi gergin ve sinirli hissediyor olmanızdır. Bu duyguyu iyi yönetmelisiniz. Bazı önünüze gelebilecek önemli fırsatlar ya da teklifleri göremeyecek kadar gergin olmamalısınız.

Yaşamınızda size karşı ya da yaptığını fedakarlıklarınıza karşı ilgisiz duran kişileri ayırmanız gereken bir ay. Yani çok sevdiğiniz bir dostunuz ya da bir ilişkiniz ile yolları ayırmak isteyebilirsiniz. Bu yüzden insan kaybetme noktasında asla fevri olmanızı önermiyorum. Sonra pişmanlık fayda vermez. Gereğinden fazla üzerinize aldığınız sorumluluklarınızı ya da görev halinize gelen iyi niyetli davranışlarınızı bırakma zamanı. Kişisel alanlarınız ve dış görünüşünüzle ilgili değişimlere gidebilirsiniz. 14 Eylül’de gerçekleşecek olay balık burcundaki dolunay sizleri adeta şifalandırıcaktır. Eylül ayının değişim ve yenilik etkilerini, duygusal hayatınızda da görmek isteyebilir hikayenize göre istikrarlı ve uzun vadeli ilişkiler için adım atmak isteyebilirsiniz. Çalışma ve özel hayatınızla ilgili atacağınız bu yenilikçi adımlar, uzun ve güzel yolların habercisi olabilir. Yaşayacağınız süreçte stresli ve can sıkıcı durumlarla karşılaşmanız halinde moral bozukluğuna mahal vermemeniz, sağlığınız açısından oldukça önemlidir. İstemekten ve istekleriniz doğrultusunda gayret göstermekten vazgeçmeyeceğiniz güzel bir ay dileriz.

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