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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aslan Burcu - Aylık

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"Aslan Burcu - Aylık"

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, Eylül ayı sizleri eskiye dönük yaşanmışlıklarla ilgili telafileri yapabileceğiniz hatırlatmalarla karşılıyor. Bazı şanslar karşınıza öyle zamanlar da çıkar ki, bunu o an değerlendirmeniz gerekebilir. Doğru adımlar, doğru sonuçlara sizi götürecektir; bu ay bunu deneyimleyeceksiniz. Küllerinden doğmanızı sağlayan gücünüzü kendinizle yeniden buluşturacağınız günler sizleri bekliyor. Adalet ve barışı hissedebileceğiniz günlerin öncesinde, sizi olumsuz etkileyen durumlardan sıyrılmak için gereken koşullar birer birer hayatınıza dahil olabilir. Öncelikle istenmeyen bir ilişki ya da içinde rahat etmediğiniz bir kariyer hikayesi içindeyseniz bu ay bunları değiştirme cesareti içinde olabilirsiniz. Ancak özellikle ilk günlerde, bu durumlar karşısında tepki vermeden önce düşünmeniz ve hatta gerekirse susmayı tercih etmenizde fayda var. Ailenizin değer ve önemini anlayacağınız bir ay içindesiniz.

Yazışmalar, internet işleriniz, hukuki dosyalarınızla ilgili atacağınız adımları 14 Eylül’deki balık burcundaki dolunay sonrasında atmanızda fayda var. Duygusal hayatınızla ilgili ikilemler ya da içinden çıkmakta zorlandığınız gelişmeler önünüze gelebilir. Ancak destek göreceğiniz bazı kişiler tarafından istediğiniz değişim ve iyileşmeler işlerinizi daha iyi noktaya getirmeye yardımcı olabilir. Size cazip gelebilecek teklifler ve bu tekliflerin geldiği kaynaklar karşısında dikkatli olmalı, ince eleyip sık dokuyarak hareket etmelisiniz. Bu ay ki en önemli başarısınız sosyal çevrenizde insan kazanmak olacaktır. Sosyalleşmeli ve insan kazanma yönünde sevecen ve tahammülü olmalısınız.

Aile bireylerinden birinin sağlık problemi sizi üzmüş olabilir. Bunun için ise asla kendinizi üzmeyin. Ay’ın ortasından sonra alacağınız haber yüzünüzü güldürecektir. Sizler için parasal ve finansal konularda bu ay hesap kitap ayı olarakta söylenebilir. Yaşadığınız olumsuz durumlardan kendinize dersler ve iyi gelişmeler ortaya çıkarabilirsiniz. Gökyüzünün ve sakin, kararlı adımlarınızın desteğini görebilirsiniz. Hayran bıraktığınız ya da hayran kaldığınız sıra dışı arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Yağmurdan sonra doğan güneşle aydınlanacağınız bir güzel bir ay dileriz.

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