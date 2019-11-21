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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.11.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Pers Prensesi’nin namından sofralara: Kış kabağı borani

Yıldız Öz Samaha
Yıldız Öz Samaha
yildizozsamaha@gmail.com
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Yıldız Öz Samaha
Yıldız Öz Samaha
yildizozsamaha@gmail.com

Medeniyetler beşiği Hatay, uzun yıllara tanıklık etmiş, tarihiyse serüvenlerle dolu bir şehir… Birbirinden şahane lezzetlerinin yanı sıra Hatay, tatlarının geçmişten günümüze uzanan hikayeleriyle de dillere destan bir şehir haline gelmiş durumda. Neredeyse Abbasiler dönemine dayanan efsane lezzeti “kabak borani” ise, koca bir tarihi aşıp günümüze ulaşmayı başarmış.

Borani, Hatay’da beyaz kabakla yapılırken, Anadolu’daki diğer bölgelerde ıspanak, pazı, patlıcan ve nohut gibi malzemelerle hazırlanıyor. Bir rivayete göre “Borani” aslında çok yetenekli bir Pers Prensesi’nin ismiymiş. Abbasi Halifesi Me’mun’un eşi Hatice’ye de yemeklerinin çok lezzetli olması nedeniyle Pers Prensesi Borani’ye ithafen “Borani” denmeye başlanmış. Bu durum öyle yaygınlaşmış ki, insanlar çok beğendikleri yemeklere dahi “borani” der olmuş. 

Ülkemizde her şehirde farklı malzemelerle hazırlanan borani, sunuş şekillerine ya da ismindeki ufak oynamalara göre değişiklik gösterebiliyor. Yani boraninin lezzetinin bütün ülkeyi sardığı ve vazgeçilmez hale geldiğini söylemek mümkün. Hatay yöresinde özellikle kış mevsiminde yetişen ve ana malzemesini beyaz kabağın oluşturduğu bu yemek, soğuk günlerde iç ısıtan ve en çok sevilen lezzetlerinden biri haline geliyor. Beyaz kabağın yanı sıra, tuzlu yoğurdun kullanılması da bu tarifin püf noktasını oluşturuyor.

Pers Prensesi’nin namından sofralara: Kış kabağı borani

Malzemeler:

500 gram Hatay beyaz kış kabağı
200 gram kuşbaşı et
Yarım su bardağı nohut
1 adet kuru soğan
1 diş sarımsak
150 gram tuzlu yoğurt
2 adet kurutulmuş biber
Yarım su bardağı kabuksuz fındık
Yarım çay kaşığı safran
Kuru nane

Yapılışı:

Kabağın kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Doğranan kabakları haşlanmak üzere kaynayan suya bırakın. Kabaklar haşlanırken, bir başka tencerede etleri iyice soteleyin. Sotelenen etlerin üzerine küp küp doğranan soğanları ve sarımsakları ekleyin. Soğanlar pembeleşinceye kadar tencerede kavurma işlemine devam edin. Daha sonra fındıkla nohutları tencereye alarak bir iki kere çevirin ve kabakları suyuyla birlikte tencereye ekleyin. Tüm malzemeleri bir arada kaynamaya bırakın.

Tuzlu yoğurdu bir kaseye aldıktan sonra, kaynayan tenceredeki sudan 1-2 kaşık alarak yoğurtla birleştirin. Yoğurdu iyice çırpın ve kaynayan tencereye azar azar fakat hızlıca karıştırarak ekleyin. Bir iki taşım daha kaynadıktan sonra, üzerine kurutulmuş biber ve naneyi serpin. Daha sonra tencerenin altını kapatarak servis için dinlendirmeye bırakın. Son olarak üzerine safran ekleyerek servise hazır hale getirin. Afiyet olsun…

Püf Noktası: Hatay yöresine ait kabak boraniyi yapmak için özellikle kış mevsiminde yetişen, içi de dışı gibi beyaz olan kabaklardan satın almanız gerekiyor.

Haftanın İpucu: Üzerinde ufak dikenlerin bulunduğu kuşkonmazın alt kısımlarını, 2-3 santimetre kadar kesmeniz, daha iyi pişmesini sağlayacaktır. Sebze soyacağıyla kolayca yapabileceğiniz bu işlem, kuşkonmazları daha lezzetli hale getirecek.

Yıldız Öz Samaha
Yıldız Öz Samaha
yildizozsamaha@gmail.com
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