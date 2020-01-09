Çocukluğumun aşkı puf hamurlu badem topları

Çocukken hepimiz eminim ki mutfakta dolanmayı çok severdik. Çocukluğumun geçtiği evimizin mutfağı da her zaman güzel kokularla dolu olurdu. Belki küçükken yemek yemeyi o kadar sevmesem de, annemlerin ayaklarının altında dolaşmak benim için hep çok keyifliydi. Ailenin tek kızı olduğum için ister istemez hep mutfakla haşır neşirdim. Şimdi ben de oğlumu yavaş yavaş mutfak kültürüne alıştırıyorum. Bu keyfe bir kere ulaştığında onun da mutfağın cazibesine kapılacağına inanıyorum.

Her zaman ağır yemeklerin, kocaman tencerelerde yapıldığı bir kültürün içinde büyüdüm. Doğudan batıya doğru geldikçe yemeklerin nasıl şekillendiğini ve lezzetlerin nasıl hafiflediğini görme fırsatını yakaladım. Her şehirde yemeklerin isimlerinin değiştiği gibi, temel malzemeler haricinde ufak püf noktalarının da ortama göre şekillendiğini görmüş oldum. Yemeklerin yanına güzel sohbetli arkadaşlarınız da varsa, tadına doyum olmuyor. :)

Mutfağa giren herkes gibi benim de denediğim ilk tarif tatlı tarifiydi. Badem topları adını koyduğumuz tatlı benim çocukluğumu şenlendirdiği gibi, her zaman yapmaktan oldukça keyif aldığım lezzetler arasına da girdi. Benim çocukluk aşkım olmayı başarmış “Badem Topları” tarifimi, şimdi sizi de mutlu etsin diye paylaşıyorum. Toz maya kullandığım bu tarifte, hamuru bezelere ayırdıktan sonra puf puf oluşu öyle hoşuma gidiyor ki yapım süresini biraz uzatıyorum. Ağır ağır içlerine malzemelerini koyarak, kapatıyorum. Tabii siz bu pratik tarifi denerken benim kadar ağırdan almayın. Çünkü tadına bir kez baktığınızda eminim sık sık yapma konusunda kendinizi durduramayacaksınız. :) Son olarak üzerine enfes buluşmanın ürünü badem ve balı da ilave ettiğinizde lezzetini ikiye katlayacaksınız. Şimdiden ellerinize sağlık!

Malzemeler:

Hamur için:

2.5 su bardağı un

Yarım çay bardağı yoğurt

Yarım çay bardağı ılık su

100 gram margarin

Yarım paket toz maya

1 çay kaşığı tuz

Yarım kesme şeker

İç harcı için:

1 su bardağı çiğ badem

Yarım çay bardağı susam

1 paket vanilya

2 tatlı kaşığı bal

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

Öncelikle mayayı şekerle beraber suda eritin ve 10 dakika kadar bekletin. Karıştırma kabına unu koyduktan sonra sırasıyla tuzu, yoğurdu, margarini ve en son mayayı ekleyip karıştırın. Hamura alabildiği kadar su ekleyip, kulak memesi kıvamına gelecek şekilde yoğurun. Daha sonra 30 dakika kadar oda sıcaklığında bekletin. Hamur kabardıktan sonra ceviz büyüklüğünde bezelere ayırın.

Bademleri haşlayarak soyun ve mutfak robotundan geçirin. İri parçalar halinde olması tarif için yeterli olacaktır. Bir kaba sıvı yağı alıp kızdırın ve bademleri çok az kavurun. Daha sonra susamları ekleyip, biraz daha kavurun. Vanilyayı ve balı ekledikten sonra malzemeleri bir kenara alıp soğutun.

Hamuru küçük bezeler şeklinde ayırın. Elinizi çok az yağa batırarak, küçük ve yuvarlak bir daire yapın. İçerisine hazırlamış olduğunuz bademli harçtan koyun ve kenarlarından içe doğru kapatın. Kızgın yağda pembeleşinceye kadar kızartın. Kızartma sonrasında hamurları bir peçetenin üzerine koyup, hem fazla yağını çekmesini hem de soğumasını bekleyin. Daha sonra üzerine bal ve susam ekleyerek servis edin. Afiyet olsun.

Haftanın püf noktası: Yemek yaparken kullandığınız salçalarınızın çabuk bozulmasını önlemek için bir kabın içerisine yerleştirebilirsiniz. Üzerini bir kaşık yardımıyla düzledikten sonra biraz yağ koyarak, salçalarınızı bozulmadan daha uzun süre kullanabilirsiniz.

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