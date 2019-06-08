Kaş'ta nerede ne yenir?

Sabah Kahvaltısı

Kaş’ta bu yıl en çok rekabet yaşanacak alan belki de sabah kahvaltısı... Yılların klasiği Bi Lokma, bu yıl deniz kenarına yakın şubesini boşalttığından yalnızca otogara yakın bahçeli yerinde hizmet veriyor. Geçen yılın kahvaltı alanındaki en iddialı mekanlarından Dudu Mutfak, bu yıl zeytin piyazı gibi ürünlerle vites artırmış vaziyette. Top halindeki pişileri halen pek lezzetli… Miskin kahvaltı saatinde yine önemli bir alternatif… Gypsy Kitchenette serpme kahvaltı formatından sıkılanların imdadına bu yıl yetişti. Ekmek üstü avokadolu yumurtalar, dilli kaşarlı tostlarla çok hızlı giriş yaptı. Bu yıl bir türlü uğrayamadığım ama oldukça övülen Taş Bahçe’ye de uğramak istiyorum. İnceboğaz’daki Kaş Belediye Tesisleri’ne hiç uğruyor musunuz? İki yıldır kendime saklıyorum ama serpme kahvaltısı hiç fena değil.

Gün Boyu

Derya Beach denilince akla pizza ve çay saati gelse de cevizli erişteyi yabana atmayın, kokoreçini sorun… Biiisstt sandviçleriyle, Frida da burgerleriyle beğeni topluyor. Bay Köfte, köfte alanında açılan bir iki yeni işletmeye rağmen bana göre halen rakipsiz. Pidede Öz Nazilli, kahvede Pika, vegan ve vejetaryen mutfağı ağırlıklı olsa da etoburların da haklı olarak takdir ettiği Oburus Momus yine önemli noktalar. Oburus Momus bu yıl Antik Tiyatro’da gün batımı izlemek isteyenlere özel bir paket de sunuyor. Bucak Denizi kıyısındaki Vira’da mangal yanarsa denize girerken küşleme ve böbrek yiyebilirsiniz.

Akşam Yemeği

Akşam yemeği alanında geçtiğimiz sezonun en çok memnun ayrıldığım işletmesi Muskat, adını “Mezetaryen” olarak değiştirdi. İşletmeciler, aşçılar herkes aynı. Coğrafi işaretli ürün ve yöresel tatların da içinde bulunduğu çok lezzetli çeşitler var. Gambilya fava, enginar, pancar muammara, sülünez ve aslan balığına özellikle dikkat… Levrek simit ve lavinyasıyla ünlü Nereid, bu yıl yepyeni meze çeşitlerini devreye sokmuş vaziyette. Sezon başında uğradığım Zaika yine bildiğimiz kalitede ama Kaş’ın bir diğer “et” mekanı Müptela çok ciddi atak yapmış vaziyette. Şaşlık, sucuk ve mezeler oldukça lezzetli. Yılların Smileys’i taze kalamar ve balık çeşitleriyle güç kaybetmiyor. Üzüm Kızı, Şako yine iddialı. Geçen yılı Loop’da geçiren Meksika yemekleri mekanı Viva bu yıl kendi yerine geçmiş. Tzatziki de yer değiştirdi ve devam ediyor, eski yerinde ise henüz uğrama fırsatı bulamadığım ama hep iyi şeyler duyduğum “Biuğra” bulunuyor. Myra ve Manos da bu yılın yeni katılımcılarından…

Eğlencelik

Canlı müzik, burger, kanat ve özel sosisiyle Dragoman Bahçe akşama başlama mekanı olarak oldukça iyi iş çıkarıyor. Hideaway bahçesiyle yine oldukça hoş bir alternatif. Gün batımı konserleriyle marinadaki Oxygen, sezon dışı edindiği cazibesini sezonda da sürdürmeye kararlı gözüküyor. Küçük ama etkili Manu, pek çok tanınmış grup ve sanatçının yaz boyu konserler verdiği Echo ve Alakarga’nın daimi canlı performansıyla Fırt akşamın ilerleyen saatlerinin önemli alternatifleri… Gece genellikle No:11, Deli Bakkal, Kaş klasiği Mavi ya da Aylin Aslım’ın mekanı Gagarin’de sonlanıyor; tabii Kuruköprü’de “gece menemeni” yemiyor ya da Arap Baba’nın arabasından sucuk ekmek götürmüyorsanız…

Gizli Saklı

Kaş merkeze takılı kalmayıp etrafta da bir şeyler yiyip içmeyi sevenlere birkaç önerim var. Ağullu Köyü’ndeki Talay Restoran’da pide, lahmacun; Yeniköy’de Muhtar’ın Yeri’nde kavurma, Kalkan Margaz tarafındaki Hamam’da sabah kahvaltısı, gözleme ve özellikle menemen, Demre Beymelek’te mavi yengeç ve nefis levrek için Kaya Restoran, Arifköy’de nehir kenarındaki Manzara Restoran vakti ve imkanı olanların uğrayabilecekleri birkaç adres…

Sezon boyu Kaş yeme içme mekanlarıyla ilgili görüş ve önerilerinizi lütfen bana yazmaktan çekinmeyin. Umarım bu rehber bu yıl da işinize yarar. Şimdiden afiyet olsun ve iyi bayramlar!