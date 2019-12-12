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Yemek Kültürü
Fotoğraflar: Alamy / iStock
12 Aralık 2019 - 12:56,

Hepsi birbirinden güzel... İşte yurdumuzun enfes lezzetleri

“Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı” denince çoğumuzun aklına ilkokul dönemimizdeki o neşeli etkinlikler gelir. Hatta, sınıfça yenen börekler, meyveler,yemişler ve daha fazlası çoğumuzun unutamadığı ve tebessümle hatırladığı birer hatıra olarak kalmıştır.

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1. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan ekonomik sorunlar nedeniyle yerli ürünler ile toplumsal tutum bilincinin oluşması hedeflenmiştir. Bu amaçla Yerli Malı Haftası, resmi adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası, ilk olarak 1929'da gündeme gelmiş ve 1948 yılından itibaren de kutlanmaya başlanmıştır.

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Yerli malların tercih edilmesi ve tüketiminin artırılmasını amaçlayan, tutumlu olmayı gösteren ve beraberlik duygusunu pekiştiren Yerli Malı Haftası ile anılarınızı canlandırmaya geldik...

3

İlk olarak meyvelerimizle başlarsak: Yerli üretimimiz olan Ege inciri, yaz aylarının vazgeçilmezi. Görüntüsüyle de sofralarınıza renk katan incir, et yemeğinden tatlıya çeşitli yemeklere de çok yakışır.

İNCİR DOLMASI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
4

Malatya kayısısı... Diğer kayısılara hiç benzemez. Yerli malı yurdun malı Malatya’nın kayısısını herkes tatmalı…

KAYISI PESTİLİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
5

"En sulu limon nerede yetişir?" diye sorarsanız Mersin cevabını duyarsınız. Bu önemli haftada en çok adı geçenlerden biri de Mersin'in sapsarı limonlarıdır.

ZENCEFİLLİ LİMON MARMELATI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
6

Kış aylarının en sevilenlerinden biridir kestane. Tabii, Aydın'da yetişen kestane ise çok başkadır.

KESTANE ŞEKERİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
7

Anamur ve Bodur muzları, bu haftanın anlam ve önemini en güzel şekilde temsil eden meyvelerin başında gelir.

ÇİKOLATA KAPLI MUZ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
8

Çanakkale deyince akla ilk olarak kıpkırmızı ve nefis bol suyuyla domates gelir aklımıza. Yemekleriniz Çanakkale domatesi ile bir başka olacak.

SÜTLÜ DOMATES ÇORBASI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
9

Yaz aylarının ferahlatan meyvesi şeftalinin en sulu hali Bursa'dan gelir. Yerli üretim şeftalileri tadınca ithal şeftali tanımayacaksınız.

ŞEFTALİ SOSLU REVANİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
10

Elma deyince ilk olarak aklımıza Amasya gelir. Bol sulu ve tatlı Amasya elması gibi yoktur.

TARÇINLI ELMA TOPLARI TARİFİ İÇİN TILAYIN
11

Enfes yemeklerin en güzel ve önemli malzemelerinden biridir patlıcan. Fakat, Şanlıurfa'ya tescilli patlıcanlarımızın girdiği yemeğin veya kebabın tadı damağınızdan asla gitmeyecek.

PATLICAN MUSAKKA TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
12

Finike portakalı... Aralık, ocak ve şubat aylarında Antalya'da yetişir. Hazır Yerli Malı Haftası'da gelmişken sulu sulu Finike portakalını tüketmenin en güzel zamanı.

PORTAKAL MARMELATI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
13

Erzurum’un İspir ilçesinde yetiştirilen Türkiye’nin en ünlü ’kuru fasulye’si, diğer adıyla 'şeker fasulyesi'... Yanında tane tane pirinç pilavı olmadan olmaz. İspir fasulyesi enfes tadıyla herkesin kalbini fethedecek.

PASTIRMALI KURU FASULYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
14

İzmir'e tescillenen sakız enginarı... Hem tadıyla hem de sağlığa faydasıyla vazgeçilmezlerinizden biri olacak.

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
15

Manisa'nın ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümü ile ağzınız tatlansın, asma yaprağı da sofralarınızı lezzet şölenine dönüştürsün.

ÜZÜMLÜ KEK TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
16

Lezzeti sınırlarımızı aşmış Kastamonu pirinci ise bambaşkadır! Çorbadan dolmaya pek çok yemeğimiz Tosya pirinci ile lezzetini katlıyor.

PERDE PİLAVI TARİFİ
17

Yemişler olmadan Yerli Malı Haftası kutlamak olmaz. Bu yüzden Giresun'un fındığı, Tokat'ın cevizi, Osmaniye'nin yer fıstığı, Çorum'un leblebisi ve Gaziantep fıstığıyla renklenen bir yemiş tabağına kimse hayır demez.

FINDIKLI KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
18

Çorbadan kebaba yemeğin olmazsa olmazı topraklarımızda yetişen kuru soğan... Kırıkkale soğanı ile yemekleriniz sofraların aranılan tatlarından biri haline dönüşecek.

ZEYTİNYAĞLI SOĞAN DOLMASI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
19

Kuşburnu, özellikle kış aylarında şifa deposu olduğu için çay olarak tüketilir. Her ne kadar Karadeniz Bölgesi'nde yaygın olsa da en çok Gümüşhane'de yetişir. Tatlısından meyve suyuna her haliye ayrı bir güzeldir.

KUŞBURNU MARMELATI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
20

Çıtır bir böreğin yanına ya da akşam yemeğinin üzerine mis kokulu bir bardak çay gibisi yoktur. Özellikle Rize çayını bir defa tadanlar diğer siyah çayları denemek istemeyecekler.

ÇAYLI KURABİYE TARİFİ
21

Konya deyinde akla ilk gelenlerden biri de havuçtur. O halde bu önemli haftada salatalarımız Konya havucu ile renklensin.

HAVUÇ TARATOR TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
22

Afyonkarahisar deyince akla ilk olarak patatesi gelir. Çoğumuzun hayır diyemediği çıtır çıtır patatesleri tüketmek ayrı bir keyiftir.

FIRINDA PATATES TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
23

Lezzeti ve o güzel kokusuyla yaz aylarının en güzel meyvelerinden biri kavun. Hele bir de Manisa'nın Kırkağaç kavunuysa tadından yenmez.

KAVUN SALATASI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
24

Nohut en sevilen bakliyatların başında geliyor. İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nde yoğun olarak yetiştirilir. Besin değeri oldukça yüksek bir sebze olan nohut, pilav, turşu veya cacıkla sofralarınıza lezzet katacak.

NOHUT DÜRÜMÜ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
25

Söz konusu salçası, pul biberi ve toz biberi ise Denizli biberi farkını ortaya koyuyor. Aile sofralarınızın enfes yemekleri kale biberi ile daha da nefis olacak.

RENKLİ BİBER DOLMASI İÇİN TIKLAYIN
26
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