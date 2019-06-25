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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Renkli biber dolması tarifi

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Renkli biber dolması tarifi

Biber dolması büyük küçük herkesin severek tükettiği lezzetlerden biri. Biber dolması için önce biberler ayıklanır. İç malzemesi karıştırılıp biberlerin içi doldurulur. Daha sonra üstünü domates vb. yiyeceklerle süslemek mümkündür ve kısık ateşte ocağa konulup pişirilir. Etlisi de yapılan biber dolmasının yazın zeytinyağlısı daha çok tercih ediliyor. Peki, biber dolması için gerekli malzemeler neler? İşte, renkli biber dolması tarifi

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 4 büyük boy dolmalık kırmızı biber
  • 2 yemek kaşığı kuş üzümü
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 3 yemek kaşığı çam fıstığı
  • 2 büyük boy soğan
  • 300 gram dana kıyma
  • 1 su bardağı bulgur
  • 1 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı nane
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı

Kuşüzümlerini 10 dakika suda bekletip suyunu süzün.

Biberlerin saplarını ve çekirdeklerini temizleyin (saplarını zedelenmeyecek şekilde çıkarın).

Soğanların kabuğunu temizleyip kıyın.

2 yemek kaşığı zeytinyağını tavaya alıp ısıtın.

Dolmalık fıstıkları ekleyip 2-3 dakika kavurun.

Soğanı ekleyip kısık ateşte 5 dakika daha kavurun.

Kıymayı ekleyip ocağın ateşini artırın.

Karıştırarak kavurmaya devam edin.

Bulgur, nane, tuz ve karabiberi ekleyip 2-3 dakika kavurduktan sonra tavayı ocaktan alın.

Hazırladığınız iç harcı biberlerin içine paylaştırın.

Üzerine saplı kısımlarını kapatıp tencereye dizin.

Kalan zeytinyağını ve sıcak suyu biberlerin üzerine gezdirerek ekleyin.

Biberler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Sıcak servis yapın.

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Renkli biber dolması tarifi Renkli biber dolması nasıl yapılır
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