Biber dolması büyük küçük herkesin severek tükettiği lezzetlerden biri. Biber dolması için önce biberler ayıklanır. İç malzemesi karıştırılıp biberlerin içi doldurulur. Daha sonra üstünü domates vb. yiyeceklerle süslemek mümkündür ve kısık ateşte ocağa konulup pişirilir. Etlisi de yapılan biber dolmasının yazın zeytinyağlısı daha çok tercih ediliyor. Peki, biber dolması için gerekli malzemeler neler? İşte, renkli biber dolması tarifi
Kuşüzümlerini 10 dakika suda bekletip suyunu süzün.
Biberlerin saplarını ve çekirdeklerini temizleyin (saplarını zedelenmeyecek şekilde çıkarın).
Soğanların kabuğunu temizleyip kıyın.
2 yemek kaşığı zeytinyağını tavaya alıp ısıtın.
Dolmalık fıstıkları ekleyip 2-3 dakika kavurun.
Soğanı ekleyip kısık ateşte 5 dakika daha kavurun.
Kıymayı ekleyip ocağın ateşini artırın.
Karıştırarak kavurmaya devam edin.
Bulgur, nane, tuz ve karabiberi ekleyip 2-3 dakika kavurduktan sonra tavayı ocaktan alın.
Hazırladığınız iç harcı biberlerin içine paylaştırın.
Üzerine saplı kısımlarını kapatıp tencereye dizin.
Kalan zeytinyağını ve sıcak suyu biberlerin üzerine gezdirerek ekleyin.
Biberler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Sıcak servis yapın.