‘21. Yüzyılda Yeniden Cumhuriyet’ kitabı çıktı... Ümit Uysal: CHP’ye adayım

Ama siyasi tecrübesi 32 yıllık. 12 Eylül yasakları kalkıp CHP’nin yeniden açıldığı 9 Eylül 1992’de partiye katıldı. Kendi ifadesiyle ‘Kadın Kolları’ hariç partinin her kademesinde görev yaptı, çalıştı. Belediye başkanlığında ise 3’üncü dönemi. Uysal, partisinin eylülde gerçekleştirdiği tüzük kurultayında “Amasız fakatsız tam demokratik Türkiye tam demokratik CHP” mesajıyla bir çıkış yaptı. İstanbul ve Ankara siyasileri için ‘taşra’ görülen Antalya’da, bir ilçe belediye başkanının hazırladığı tüzük taslağı 123 imzayla gündeme alındı. Her ne kadar reddedilmiş olsa da önemli bir işaret fişeğiydi.

Uysal, bugünlerde hayalindeki Türkiye’yi ve CHP’yi anlattığı bir yolculuğa başladı. Bu yolculukta yanına bir de yeni kitabını ekledi. ‘21. Yüzyılda Yeniden Cumhuriyet’ isimli kitabı Cumhuriyet Yayınları’ndan geçen haftalarda çıktı.

Uysal, bir yandan tüzük kurultayında bulduğu desteği genişleterek sürdürürken ilçesinde de ülkenin sorunlarının masaya yatırıldığı forumlarla geleceğe söz bırakmak için çalışıyor. Forum Muratpaşa’da önce eğitim tartışıldı, ardından göç sorunu. Tüm tartışmaların sonunda birer sonuç bildirgesi açıklanıyor. Önemli tespitler var. Eğitimde, sürdürülebilir kalkınma ve inovasyon odaklı gelecek için okulların kuluçka merkezlerine dönüştürülmesi öneriliyor. Göç konusunda, tüm tartışmaların arasında yaşanacak iklim göçüne dikkat çekilip Afrika ile vize politikalarının yeniden düzenlenmesi öneriliyor.

Yoluna devam eden Uysal, partisinin olağan ya da olağanüstü yapılacak ilk kurultayında CHP genel başkanlığına aday olduğunu da ilan etti.

Uysal’ın bu çıkışını partinin üst yönetimi de dikkatle izliyor, sanırım. Zira, 26-27 Ekim’de Antalya Kitap Fuarı’nda Cumhuriyet Yayınları standında yapacağı imza günü Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e gelen bir telefonla engellenmiş. O da imza masasını 100 Yılın Cumhuriyet’i sergisinin düzenlendiği Antalya Atatürk Kültür Merkezi’ne alıp partililerle, kent sakinleriyle bir araya gelmiş.

ECEVİT VE AKGÜNLER BİLDİRİSİ

Takvimler 1973 yılı mayıs ayını gösteriyor; yer Alanya İncekum Motel’in merdivenleri, 18 yıl önce kaybettiğimiz Bülent Ecevit’in talimatıyla Akgünler Bildirgesi için toplanan grup, seçim çalışması yaparken ünlü fotoğrafçı Ozan Sağdıç tarihi o anı çekiyor. Sözü, CHP’nin uzun yıllar Genel Sekreterliği’ni yapan Önder Sav’a bırakıyoruz: “Oteli de daha önce eşimle balayına gittiğimiz için Ecevit’e iyi bir otel diyerek önermiştim. Bülent Ecevit’i çok seven bir fotoğraf sanatçısı olan Ozan Sağdıç da fotoğraflarımızı çekerdi. Fotoğraflarımızı çekerken bizleri şöyle duralım böyle daha iyi diyerek uyarırdı. Kimi zaman daha sanatkarca olsun diyerek merdivenlerden yukarı doğru dizer öyle fotoğraflardı. CHP olarak 14 Ekim 1973 yapılacak genel seçimlere hazırlanıyorduk. Akgünler Bildirgesi her yönüyle tartışılıyor ve yazılıyordu. Ecevit her toplantıda vardı. Tek tek her şeyi sorar burayı düzeltin ya da çok güzel olmuş derdi. Akgünler CHP’yi başarılı kıldı. Bülent Ecevit o bildirge ile birlikte hiç unutulmadı.”

Bize fotoğrafı gönderen Umut Özkan, isimleri bize Önder Sav’dan aldığını söyledi.

Rahşan-Bülent Ecevit, Av. Çiğdem Sav, Deniz Baykal, Doç. Dr. Ahmet Naki Yücekök, Cahit Kayra, Gülçin ve eşi Mete Akyol (gazeteci), Ozan Sağdıç ve Önder Sav.

Sav Çalışma, Deniz Baykal Maliye, Cahit Kayra Enerji Bakanı oldular. Fotoğraftakilerden bazıları da milletvekili oldu. Umut Özkan, değerli Genel Başkanım Sayın Ecevit’i ölüm yıl dönümünde saygı ve sevgiyle anıyorum diyor yazısında.

GÜNÜN SÖZÜ

“Tarımı ihmal eden ülke, intihar ediyor demektir. Gelişmiş bir ülkenin semalarında ne kadar çok uçağın uçtuğu değil, ne kadar çok arının uçtuğu önemlidir. Eğer arılar ölürse sonraki yıllarda insanlar da ölür.” Albert Einstein

353 BİN METREKARE İNŞAAT

Ankara Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, 29 Ekim’in hemen ertesi günü 30 Ekim’de söz konusu alanın plan değişikliği ile Yüksek Öğretim Kurumu (Lokman Hekim Üniversitesi Kampüsü) yapılması imar planını askıya çıkarttı. İmar planı kesinleşirse kamu arazisi özelleştirmeye kurban giderek emsali 2 ve 16 kat yüksekliğinde 353 bin 242 metrekare inşaat yapılacak.

ZEKÂ VE YETENEK İÇİN ODTÜ’DE BULUŞALIM

9 yıldır zekâ ve yeteneği en detaylı haliyle Türkiye’nin en kapsamlı kongresinde konuşuyor, düşünüyor, tartışıyoruz. Türkiye Zekâ Vakfı olarak 2013 yılından beri eğitim alanına yön veren, güncel ve yenilikçi konularda, alanının tüm aktörlerini yakından ilgilendiren ve bir araya getiren Zekâ ve Yetenek Kongrelerini düzenliyoruz. Bu kongrelerin dokuzuncusunu ODTÜ işbirliği ile 16-17 Kasım tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceğiz. Kongrede zekâ ve yetenek kavramı, insanın bütünlüğü içerisinde değerlendirilecektir. Sorunlar ve çözüm yolları gibi birçok başlık alanında uzman konuşmacılar tarafından ele alınmaktadır.

Kongrede üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin tespit edilmesi, eğitilmesi, desteklenmesi ve izlenmesine ilişkin sorun ve önlemlerin toplu olarak ele alınmasını amaçlamaktadır. Kongrede konuşmacılar, 20’şer dakikalık oturumlarla katılımcılarla buluşurken, farklı hedef kitlelerine yönelik farklı kazanımları amaçlayan kontenjanlı atölye çalışmaları da paralel oturumlarla yapılacaktır. Türkiye Zekâ Vakfı olarak sizleri ODTÜ’ye davet ediyoruz. Emrehan HALICI

BİLİYOR MUSUNUZ?

- 30. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Rahmi M. Koç Müzesi’nde; Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü ve Arçelik Back2Life Sürdürülebilir Sanat Atölyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen, atık malzemelerden hayat bulan heykellerden oluşan ‘Sanat ve Dönüşüm’ sergisinin 17 Kasım tarihine kadar izlenebileceğini...