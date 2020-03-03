Teknik Direktör Güvenç Kurtar, Bursaspor’da görev yaptığı sırada basın toplantısında, o dönem belki de kadro kalitesine de gönderme yapma adına, “Fakirin tavuğu tek tek yumurtlar” demişti.
Bu açıklamayı yaptıktan 1-2 hafta sonra da istifa etmişti.
Kurtar’ın istifasının ardından göreve gelen Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor bir kaç takviye ile Süper Lig şampiyonu olmuştu.
Yani bir yıl sonra fakirin tavuğu altın yumurtlamıştı.
Tüm bunları neden mi anlattım...
Süper Lig’e çıkmayı hedefleyen Bursaspor, “hataya yer yok” denilen bu dönemde, puanları hovardaca harcıyor.
Düşünsenize son 3 maçta 2 beraberlik 1 de yenilgi aldı.
Şampiyonluk hesapları yapılırken son 3-4 haftada aşağı ibre aşağı yöneldi.
İşin kötüsü taraftarın ve camianın da umudu azaldı.
Savaş ancak inananlarla kazanılır.
Ancak son haftalarda sahaya çıkan kadro başarıya kent kadar inanmıyor.
O da doğal olarak sahaya yansıyor.
HAKEM KARARLARI
BURSASPORLU futbolcuları sergiledikleri oyun nedeniyle eleştirebiliriz.
Ancak hakem hatalarını da görmezden gelemeyiz.
Evet hakem hataları...
Haftalardır devam eden hata silsilesi...
Altay maçında 1 metrelik ofsayt, Ümraniye maçında da verilmeyen penaltı.
Kale alanı içinde yüze isabet eden tekmenin ardından penaltı yerine çift vuruş verilmesi...
Shehu’ya gösterilen kırmızı kart...
Bursaspor yönetimi hafta içinde çok sert bir açıklama yapmıştı.
Sanıyorum bu hafta da bir açıklama gelir.
Bursaspor sonuna kadar haklı siteminde.
Hakemler çok ciddi hatalar yapıyorlar.
Bursaspor cephesi de bunun hata değil operasyon olduğunu öne sürüyor.
TFF artık bu işe el atmalı.
Son haftalara girilirken söylentileri en aza indirecek önlemleri almalı.
TEK DEVRELİK BURSASPOR
Ümraniye deplasmanında Bursaspor ilk 45 dakika iyi oynadı.
Golü erken buldu, biraz daha dikkatli olsa devreye 2-0 öne geçebilirdi.
Evet hakem hataları var.
Evet zaman zaman bu hatalar skora tesir edebiliyor.
Ancak Bursaspor gibi hedefleri büyük bir takım, mazeretlerin ardına sığınmaz.
Çıkar, oynar, kazanır ve yoluna devam eder.
Fakirin tavuğu
Teknik Direktör Güvenç Kurtar, Bursaspor’da görev yaptığı sırada basın toplantısında, o dönem belki de kadro kalitesine de gönderme yapma adına, “Fakirin tavuğu tek tek yumurtlar” demişti.
Bu açıklamayı yaptıktan 1-2 hafta sonra da istifa etmişti.
Kurtar’ın istifasının ardından göreve gelen Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor bir kaç takviye ile Süper Lig şampiyonu olmuştu.
Yani bir yıl sonra fakirin tavuğu altın yumurtlamıştı.
Tüm bunları neden mi anlattım...
Süper Lig’e çıkmayı hedefleyen Bursaspor, “hataya yer yok” denilen bu dönemde, puanları hovardaca harcıyor.
Düşünsenize son 3 maçta 2 beraberlik 1 de yenilgi aldı.
Şampiyonluk hesapları yapılırken son 3-4 haftada aşağı ibre aşağı yöneldi.
İşin kötüsü taraftarın ve camianın da umudu azaldı.
Savaş ancak inananlarla kazanılır.
Ancak son haftalarda sahaya çıkan kadro başarıya kent kadar inanmıyor.
O da doğal olarak sahaya yansıyor.
HAKEM KARARLARI
BURSASPORLU futbolcuları sergiledikleri oyun nedeniyle eleştirebiliriz.
Ancak hakem hatalarını da görmezden gelemeyiz.
Evet hakem hataları...
Haftalardır devam eden hata silsilesi...
Altay maçında 1 metrelik ofsayt, Ümraniye maçında da verilmeyen penaltı.
Kale alanı içinde yüze isabet eden tekmenin ardından penaltı yerine çift vuruş verilmesi...
Shehu’ya gösterilen kırmızı kart...
Bursaspor yönetimi hafta içinde çok sert bir açıklama yapmıştı.
Sanıyorum bu hafta da bir açıklama gelir.
Bursaspor sonuna kadar haklı siteminde.
Hakemler çok ciddi hatalar yapıyorlar.
Bursaspor cephesi de bunun hata değil operasyon olduğunu öne sürüyor.
TFF artık bu işe el atmalı.
Son haftalara girilirken söylentileri en aza indirecek önlemleri almalı.
TEK DEVRELİK BURSASPOR
Ümraniye deplasmanında Bursaspor ilk 45 dakika iyi oynadı.
Golü erken buldu, biraz daha dikkatli olsa devreye 2-0 öne geçebilirdi.
Evet hakem hataları var.
Evet zaman zaman bu hatalar skora tesir edebiliyor.
Ancak Bursaspor gibi hedefleri büyük bir takım, mazeretlerin ardına sığınmaz.
Çıkar, oynar, kazanır ve yoluna devam eder.