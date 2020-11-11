MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriÜmmügülsüm Soytürk Sistit hayatınızı kabusa çevirmesin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler>Yazarlar>Ümmügülsüm Soytürk>Sistit hayatınızı kabusa çevirmesin

Yazarlar
Fotoğraf: iStock
11.11.2020 - 14:46 |  Son Güncelleme:

Sistit hayatınızı kabusa çevirmesin

Ümmügülsüm Soytürk
Ümmügülsüm Soytürk
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ümmügülsüm Soytürk
Ümmügülsüm Soytürk
gulsum72@gmail.com
Sistit hayatınızı kabusa çevirmesin
Abone Olgoogle-news

Sistit, mesanede yaşanan iltihaplanma olayıdır. İltihaplanma le vücudunuzda tahriş, kızarıklık veya şişlik yaşanabilir.

Sistitin sebebi genellikle idrar yolu enfeksiyonu olarak tespit edilir. Bakterilerin mesaneye veya üretraya girmesi ve çoğalmasıyla idrar yolunda enfeksiyon oluşur. İdrar yolu enfeksiyonları, vücutta dengesiz hale gelip doğal olarak oluşan bakteriler nedeniyle de meydana gelir. Bu bakteriler enfeksiyonlara yol açıp iltihaplanmaya neden olur.

Sistit rahatsızlığının tek nedeni bir enfeksiyon değildir. Örnek verecek olursak, bazı kullanılan ilaçlar veya temizlik ürünleri de iltihaplanmaya neden olabilir.

Sistitin tedavisi rahatsızlığa neden olan durumun tedavisi ile uygundur. Sistit vakalarının birçoğu akuttur veya aniden ortaya çıkar. ‘İnterstisyel sistit’ vakaları kronik veya uzun sürelidir.

Sistit herkeste görülebilir ama kadınlarda görülme oranı daha yüksektir.

Sık idrar, mesane boşalsa bile idrara çıkma hissi, kokulu ve bulanık idrar, düşük ateş, kanlı idrar, cinsel ilişkide ağrı, mesane şişkinliği, karın ve sırtta kramp sistitin belirtisi olabilir.

Cinsel olarak aktif kişiler, hamileler, menopoz yaşayanlar, uygun olmayan hijyen ürünleri kullananlar sistit riski altındadır.

False
Ümmügülsüm Soytürk
Ümmügülsüm Soytürk
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Hamilelik sürecinde diş eti enfeksiyonuna dikkat!
Uzmanı uyardı: Nemlenen maskeyi değiştirin
Çocukların hangi vitamin ve minerallere ihtiyacı var?
Kalıcı öğrenme ve başarı için iyi uyku şart