Sistit hayatınızı kabusa çevirmesin

Sistitin sebebi genellikle idrar yolu enfeksiyonu olarak tespit edilir. Bakterilerin mesaneye veya üretraya girmesi ve çoğalmasıyla idrar yolunda enfeksiyon oluşur. İdrar yolu enfeksiyonları, vücutta dengesiz hale gelip doğal olarak oluşan bakteriler nedeniyle de meydana gelir. Bu bakteriler enfeksiyonlara yol açıp iltihaplanmaya neden olur.

Sistit rahatsızlığının tek nedeni bir enfeksiyon değildir. Örnek verecek olursak, bazı kullanılan ilaçlar veya temizlik ürünleri de iltihaplanmaya neden olabilir.

Sistitin tedavisi rahatsızlığa neden olan durumun tedavisi ile uygundur. Sistit vakalarının birçoğu akuttur veya aniden ortaya çıkar. ‘İnterstisyel sistit’ vakaları kronik veya uzun sürelidir.

Sistit herkeste görülebilir ama kadınlarda görülme oranı daha yüksektir.

Sık idrar, mesane boşalsa bile idrara çıkma hissi, kokulu ve bulanık idrar, düşük ateş, kanlı idrar, cinsel ilişkide ağrı, mesane şişkinliği, karın ve sırtta kramp sistitin belirtisi olabilir.

Cinsel olarak aktif kişiler, hamileler, menopoz yaşayanlar, uygun olmayan hijyen ürünleri kullananlar sistit riski altındadır.