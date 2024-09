Sonbahar demek festival demek...

Haberin Devamı

Malum, sonbaharla birlikte film festivalleri de gün yüzüne çıkar... Bu yıl da aynı heyecanlı ve zevkli takvimin ilk startı bugün itibarıyla veriliyor.

Takvimin ilk basamağında Ayvalık var.

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali seyircisiyle buluşmaya hazır.

Bu akşam Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da düzenlenecek açılış gecesiyle başlayacak etkinlik 22 Eylül’e kadar sürecek...

Kadın hikâyelerinin ağırlıkta olduğu, zorunlu göçmenliğin, gönüllü göçmenliğin, yerinden edilmenin, geri dönmenin,

anne-baba ile bitmeyen ilişkinin dikkat çektiği bu yılki festivaldeki bölüm başlıkları şöyle:

‘Doğulmaz-Olunur’, ‘Farklı Gözle Bakanlar’, ‘Sinemanın Yazarları’, ‘Büyükler İçin Animasyon’, ‘Gidecek Yer Yok’, ‘Gitmesek de Görmesek de...’, ‘Doğa Diye Bir Şey Kalmadı’.



AÇILIŞTA COPPOLA’NIN ‘MEGALOPOLIS’İ GÖSTERİLİYOR



Festivalin bugün yapılacak açılış töreninde Francis Ford Coppola’nın, bu yıl ilk kez Cannes’da seyirci karşısına çıkan son çalışması ‘Megalopolis’ gösterilecek. Emektar yönetmenin 1970’lerin sonunda tasarlamaya başladığı ve kırk yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı bu yapımın kadrosunda Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight ve Dustin Hoffman gibi oyuncular yer alıyor.



ZENGİN BİR PROGRAM

Öte yandan bu sinema şenliği boyunca şu filmler gösterilecek: ‘Çırak’ / ‘The Apprentice’ (Yön: Ali Abbasi), ‘Geçiş’ / ‘Crossing’ (Yön: Levan Akın), ‘Herkes Seviyor’ / ‘Everybody Loves Touda’ (Yön: Nabil Ayouch), ‘Vay Canına’ / ‘Holy Cow’ (Yön: Louise Courvoisier), ‘Cevher’ / ‘The Substance’ (Yön: Coralie Fargeat), ‘İşte Benim Hayatım’ / ‘This Life of Mine’ (Yön: Sophie Fillières), ‘Tutuşan Bir Bedenin Anıları’ / ‘Memories of a Burning Body’ (Yön: Antonella Sudasassi Furniss), ‘Marcello Mio’ (Yön: Christophe Honoré), ‘Aydınlık Hayallerimiz’ / ‘All We Imagine as Light’ (Yön: Payal Kapadia), ‘En Sevdiğim Pastam’ / ‘My Favourite Cake’ (Yön: Maryam Moghaddam ve Behtash Sanaeeha), ‘Kutsal İncirin Tohumu’ / ‘The Seed of the Sacred Fig’ (Yön: Mohammad Rasoulof), ‘Gün Doğarken’ / ‘When the Light Breaks’ (Yön: Rúnar Rúnarsson), ‘Cadılar’ / ‘Witches’ (Yön: Elizabeth Sankey), ‘Traugott’

(Yön: Dirk Schäfer), ‘Kuş’ / ‘Bird’ (Yön: Andrea Arnold), ‘Bu Ben Değilim’ / ‘It’s Not Me’ (Yön: Leos Carax), ‘Büyük Tur’ / ‘Grand Tour’ (Yön: Miguel Gomes), ‘Merhamet Hikâyeleri’ / ‘Kinds of Kindness’ (Yön: Yorgos Lanthimos), ‘La chimera’ (Yön: Alice Rohrwacher), ‘Noksan’ (Yön: Cem Demirer), ‘İkinci Perde’ / ‘Second Act’ (Yön: Quentin Dupieux), ‘Evrensel Dil’ (Yön: Matthew Rankin), ‘Hiperboreanlar’ / ‘The Hyperboreans’ (Yön: Cristóbal León ve Joaquín Cociña), ‘Dahomey’ (Yön: Mati Diop), ‘Süleyman’ın Hikâyesi’ /

‘The Story of Souleymane’ (Yön: Boris Lojkine), ‘Bir Salyangozun Anıları’ / ‘Memoir of a Snail’ (Yön: Adam Elliot), ‘Şarap Rengi Deniz’ (Yön: Nefin Dinç), ‘Ben Greta’ / ‘I Am Greta’ (Yön: Nathan Grossman), ‘Beraber’ (Yön: Mete Gümürhan), ‘Büyük Kuşatma’ (Yön: Sinan Kesova), ‘Karganın Uykusu’ (Yön: Tunahan Kurt), ‘Tereddüt Çizgisi’ (Yön: Selman Nacar), ‘Bildiğin Gibi Değil’ (Yön: Vuslat Saraçoğlu), ‘Yurt’ (Yön: Tunahan Kurt), ‘Başlangıçlar’ (Yön: Ozan Yoleri), ‘Dargeçit’ (Yön: Berke Baş), ‘Eclipse’ (Yön: İpek Kent ve Efe Öztezdoğan), ‘Rodakis’i Ararken’ (Yön: Kerem Soyyılmaz), ‘Sevil’ (Yön: Belit Sağ), ‘Parthenope’ (Yön: Paolo Sorrentino), ‘Mükemmel Günler’ (Yön: Wim Wenders), ‘Bina’ / ‘The Building’ (Yön: Andréas Lang), ‘Viet ve Nam’ (Yön: Minh Quy Truong).

