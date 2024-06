Yazın favorisi kroşe örgüler

Haberin Devamı

Evet, 70’li yılların nostaljik stilini yansıtan kroşe (tığ işi) modası, eğlenceli ve renkli desenleriyle geri geldi. Güneşli günlere muhteşem bir uyum sağlayan kroşe etekler, elbiseler, bikiniler ve pareolar, her yerde bizlere eşlik edecek. Moda dünyasının geçmişin nostaljik stiline modern dokunuşlar yaparak birçok trendi günümüze taşımasına artık oldukça aşinayız. Bunlardan biri de aslında son birkaç sezondur popülerliğini yitirmeyen kroşe (tığ işi) modası. Özellikle yaz döneminin en sevilen trendlerinden biri olmayı başaran kroşe etekler, sokak stilinden gece davetlerine kadar her yerde karşımıza çıkacak olan parçalardan biri. Güneşli günlerin muhteşem atmosferine rengarenk ve eğlenceli desenleriyle eşlik eden bu etekler, aslına bakarsanız plaj modasını bile etkisi altına almış durumda. Kısacası bu sezon, cesur silüetlerden sade şıklığa kadar her yerde bol bol tığ işi parçalar göreceğiz.

BOHEM STİLİNİZİ YANSITIN

70’lerin stil ikonlarının vazgeçilmezleri arasında da yer alan kroşe giysilerin yaz sezonu için tasarlanan günümüz versiyonlarına kesinlikle siz de kayıtsız kalamayacaksınız. Özellikle yama işinin ve doğal kumaşların hakim olduğu tığ işi etekler, sıcak havaların da olmazsa olmazları arasında. Hippilerden ilham alan bu etekler, önce sezon defilelerini kasıp kavurdu, şimdi de hem sokak hem de plaj modasına yön veriyor diyebiliriz.

KROŞE ETEK NASIL KOMBİNLENİR?

Kroşe etekleri kombinlemekte zorlandığınızı düşünüyorsanız, küçük bir tüyo. Eğer kroşe eteğiniz yama işleri ve çok renkli desenlere sahipse, bluzunuzu daha sade ve tek renk olarak tercih etmelisiniz. Crop bir bluz kullanırsanız çok daha uyumlu bir kombin yapmış olursunuz. Ayrıca etekleriniz ister mini ister midi olsun, kombininize uyumlu renk tonlarına sahip kroşe bluzlar ile de kullanabilirsiniz. Çünkü alt-üst takım kroşe görünümler de bu sezon birçok ünlünün tercihleri arasında yer aldı. Sezona ses getiren dönüşleriyle ilgi çeken ve yaz ruhunu yansıtan bu eteklerden valizine koymayı unutmamanızı öneririm.

PLAJ STİLİNİN DE GÖZDESİ

Bu sezon sadece sokak stilinde değil, plaj modasında da kroşe parçalar, bunaltıcı sıcaklarda kurtarıcı rolü üstleniyor. Büyük delikli versiyonları plajlarda pareo olarak tercih edilirken, ince tığ işi tasarımlar, bikinilerle karşımıza çıkıyor. Bikini, mayo ve mayokinilerde yeniden hayat bulan kroşe örgüler, sahillerin en popüler parçaları olmaya hazır. Ayrıca kroşe bikini üstünüzü bir şortla kombinleyerek, öğle veya akşam yemeği kıyafetine de dönüştürebileceğinizi unutmayın. Pareolarda da bu sezon kroşe örgülere rastlayacağız. Tabii kroşe transparan elbiseleri de unutmamak gerek. Çünkü bu elbiseler, altındaki mayoları göstererek, şık bir plaj stili yaratmanıza yardımcı olabiliyor. Bu nedenle trend giyinmeyi seviyorsanız ve moda dünyasının sıra dışı tarzlarını denemekten hoşlanıyorsanız, tatil valizinize kroşe örgülerden oluşan birkaç parça koymayı ihmal etmeyin.

ZAHMETSİZ ŞIKLIK

Her ne kadar tamamı kroşe bir elbise giymek biraz cesaret gerektirse de bence vücudunuza uygun bir model eşliğinde bu riski almayı deneyebilirsiniz. Özellikle beyaz bir tığ işi elbise, gardırobunuzun vazgeçilmezlerinden biri olabilir. Çünkü her haliyle yaz ruhunu yansıtan bu elbise, tarz görünmenizin yanı sıra size zahmetsiz bir şıklıkta vadediyor. Eğer tam bir yaz stili yaratmak istiyorsanız da beyaz kroşe elbiselerinizi renkli takılarla hareketlendirip, düz terlikler veya sandaletlerle kombinleyebilirsiniz.