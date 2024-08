Karşıyaka üzerine

Haberin Devamı

Pınar, bilindiği üzere bir Yaşar Holding kuruluşudur. Yaşar Holding’in KSK ile ilişkisinin çok derin ve uzun geçmişi vardır. Kulübün son 70 yılında, diğer deyişle “tarihsel kodlarında” Yaşar ismi yazılıdır. Herkes bilir ki, Selçuk Yaşar ve Ailesi geçmişten bugüne yüz milyon doların üstünde kulübe destek olmuştur. Şayet bahse konu ayrılık parasal bir meseleye dayanıyorsa, açık söyleyelim, kulüp yönetimi açısından büyük bir yanlış, hatta “had aşımı” söz konusudur. Yaşar Holding ile maddiyat üzerinden ilişkiyi askıya alma iması ile pazarlık yapmak bile ayıptır. Yaşar Ailesi her yönüyle KSK ile bütünleşmiş, bir anlamda camianın manevi sorumluluğunu da üstlenmiş ve bu sahiplenme duygusunu Karşıyakalılara geçirmiş bir özel KSK şansıdır. Bu ayrılık, onlara rağmen, onları üzerek olmuşsa çok yazık.

Selçuk Bey çok farklı bir iş insanıydı. Pek çoğu Türkiye için ilk olan sınai yatırımlarının yanında, İzmir’in kültür ve sanat hayatına her zaman kucaklayıcı ve cömert yaklaşmıştır. Bugün maalesef kulübümüz için, imkanları olsa da bu yaklaşımda olanlara pek rastlayamıyoruz. Selçuk Yaşar'ın KSK tutkusu yelken sporcusu olduğu çok genç yaşlarda başlamış ve bir an bile soluklanmamıştır. Aynı şekilde, ailesi de Selçuk Bey'in vasiyetini samimi olarak sahiplenmeye devam etmektedir. “Pınar” ismi, tabii ki bir ticari yarar üretirken, kulübün bu branşının her daim iddialı olmasına da imkân sağlamıştır. Holding ekonominin en daraldığı dönemlerde dahi, KSK'nin “mecburcusu” olarak görülmüş, işin enteresanı bu talepkâr tavrı da kendi vecibesi olarak addetmiştir. Holding’den yapılan açıklamada, bu ayrılık yılında bile basketbol takımına 1-1,5 milyon dolar destek olunacağı camiaya duyurulmuştur.

Diyeceğimiz, bu kulüpte yönetimler gelir geçer. Hiçbir yönetim, mevzu Yaşar ailesi ise hassas çizgiyi aşmaya yeltenmemesi gerekirdi. İhtimal, bu yaşananlar aile tarafından acı bir tebessümle karşılanıyordur. Ancak onların sahiplenme duygusunun güncel gelişmelerden etkilenmeyeceği bilinir. Holding olgun ve vakur tavrını korurken, gelen bilgilere göre muhtelif kuruluşlarla isim hakkı üzerinden sponsorluk görüşmeleri sürdürülüyormuş. Bahse konu firmalar keşke futbol branşına yaklaşım gösterse. Neyse.. böylesi bir anda ortaya çıkan sponsorlar ne ölçüde kalıcıdır, geçmiş tecrübelerden biliyoruz.

Son söz; anlık cazibeler tarihi kulüpler için tek başına ikna edici bir gerekçe olamaz. Zamanında Galatasaray Kulübü, şu anda yurt dışında kaçak olan bir iş insanının müthiş tekliflerinin yüzüne dahi bakmamıştı. 1912 yılından gelen KSK, tüm Türkiye'deki Karşıyaka’lıların gözbebeğidir. Küstüremeyeceklerini bilseler de, Yaşar ailesine ve Selçuk Bey'in vefasına haksızlık yapılmasına asla müsaade etmezler. Camianın akil insanlarından; başta Hasan Denizkurdu, Sait Gürsoy, Cenk Karace , Mehmet Ali Kasalı olmak üzere lütfen bu vahim hatayı düzeltmek üzere ağırlıklarınızı koyunuz.