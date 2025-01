Rap ve Z kuşağı

Haberin Devamı

Dijital müzik dinleme platformlarının gelirleri, küresel ölçekte müzik sektörünün temel taşı haline geldi.

Luminate raporu, premium aboneliklerin ve fiyat artışlarının bu gelirlerdeki yükselişi desteklediğini gösteriyor.

Türkiye’de ise dinleyicilerin satın alma gücündeki sınırlamalar, dijital dinleme platformlarının daha temkinli bir fiyat politikası izlemesini gerektiriyor.

Yine de geçtiğimiz yıla oranla ücretli üyelikle müzik dinlemede büyüme oranı Türkiye özelinde yüzde 17.8’di.

Spotify Müzik ve Audiobook başkan yardımcısı David Kaefer, markanın endüstriye katkısını şöyle dile getirdi: “2024 yılında, Spotify tek başına müzik endüstrisine 10 milyar dolarlık rekor seviyede ödeme yaptı ki bu da kuruluşumuzdan bu yana yaklaşık 60 milyar dolarlık bir miktara denk geliyor.” Ülke bazlı olarak sanatçı telif ücretlerinin hâlâ yeterli olmadığını söylesek yanlış olmaz!

◊ Amerika’nın domine ettiği müzik sektöründe R&B ve hip-hop müzik tüketimi her 4 kişiden 1 olarak belirtiliyor. Onu ise rock müzik takip ediyor. R&B ve hip-hop’ın dünyada diğer domine ettiği yerler ise sırasıyla Brezilya, Polonya ve Türkiye.

◊ Plak satışlarındaki global artış, koleksiyon ruhunun hâlâ canlı olduğunu gösteriyor. Ancak bu trend Türkiye’de niş bir pazar olarak görülüyor.

◊ Pandemi sonrası canlı müzik sektörü toplandı. Luminate raporu Amerika odaklı araştırmasında canlı müzik etkinliklerinde özellikle konserlere bilet alan büyük kesiminin Z kuşağı olduğunu gösteriyor. Festivallerde ise Y kuşağının hemen ardında Z kuşağı var.

Rapor, küresel müzik trendlerini detaylı bir şekilde analiz ederken, Türkiye’nin bu dinamiklerden nasıl faydalanabileceğine dair ipuçları sunuyor.

Sürdürülebilir bir müzik sektörü için sanatçılar süper hayran modellerinin oluşturulması, fiziksel satışların yeniden hayat bulması ve dijital müzik dinleme platformlarını daha etkili kullanarak sanatçılar için yeni gelir kaynakları yaratması gerek.

Müziğin geleceği, globalle yerelin dansında şekilleniyor. Türkiye, bu ritme uyum sağlamak için doğru adımları atarsa, 2025’in yıldızı olabilir.

TEPKİ İLGİSİ

Lvbel C5’in son şarkısı “Havhavhav” sosyal medyada sanatçılar arasında tepkiye neden oldu. Öyle ki İrem Derici, esprili bir şekilde şarkı çıkarmaya tövbe ettiğini söyledi.

Şarkı Spotify’da “En İyi 50-Türkiye” listesinde hemen 1. sıraya yerleşti.

Lvbel C5, rap’ten ziyade trap tarzıyla araba bas ekipmanına hitap ediyor ve her bir işi tepki topluyor.

Bu da aslında tanıtımlarını besliyor. Şarkıyı bir eser olarak değil bir marketing çalışması gibi değerlendirdiğimizde her kötü yorum aslında esere çalışıyor. Ekibini kutlamak lazım, tepki çeken her şarkısı Lvbel C5’i daha da yükseklere tırmandırdığı kesin.

DİKKAT ÇEKENLER

∆ Melis Karaduman ilk albümü “Ütopya”yı yayınladı. 8 şarkılık albümde tüm söz ve müzikler Karaduman imzalı. Kafasındaki ütopyayı bize en iyi şekilde sunuyor. Hemen dinlenmeli.

∆ Çağrı Sinci’nin son albümü “Başkası” yayınlandı. 13 şarkılık albümde hiç mütevazi olmadığı sözleri, güncele dair yorumları ve kaliteyi yukarı çıkaran beat’leri yer alıyor. Albümde Senem, Orchi, K”st ve Özgün Semerci ile 4 feat var. Albüme dair tonu “Başkası” belirlese de “Sadekar” sözleriyle çalışmanın durduğu yeri oldukça iyi özetliyor.

∆ Derin Sarıyer, ikinci albümü “Derken”i yayınladı. 10 şarkılık albüme imza atan sanatçı, sakin bir evren vadediyor.

∆ Dilan Balkay, ikinci albümünden ikinci şarkısı “N’apsam Olmaz”ı paylaştı. R&B etkileşimli alternatif-pop şarkısının sözleri, müziği, vokalleri, trompetleri ve düzenlemesi Balkay’a ait. Sizi bulunduğunuz yerden alıp götüren bir ruhu var.

∆ Ceren Gündoğdu’nun bir rüyadan geliyormuş gibi hissettiren sesini seviyorum. Sözü ve müziği Gündoğdu’ya, prodüksiyonu Adi Rotem’e ait olan son şarkısı “Derbeder” dinlerken sizi üzecek yeterince vurguya sahip.

∆ Yiğit Seferoğlu bu kez Yasemin Rosa ile “Gel Diyemem” isimli şarkıda güçlerini birleştirdi. Söz ve müziği Seferoğlu’na ait bu romantik şarkı akustik tınılarıyla dikkat çekiyor.

∆ Metin Türkcan, Anadolu’nun derinliklerine dokunan yeni projesi “Anatolian Resonance”ın ilk şarkısı “Hayat”ı paylaştı. Bu enstrümantal çalışmada ney ustası Gökhan Özkök ve bendir performansıyla Ayşe Gökoğlu yer alıyor. Gerçekten zamansız bir işe imza atmış, albümü beklemek için fazlasıyla neden veriyor.

∆ Özge Ürer’in 5 yıl önce, Good Vibes adlı reggae grubuyla seslendirdiği “Özgür Ol” yeniden düzenlendi ve yarın “Özgür Ol (Reborn)” adıyla yayınlanacak. Şarkı zaten güzeldi ama böyle daha da güzel olmuş.

∆ Cem Yenel, “Giderken” isimli 5 şarkıdan oluşan ilk EP’sini yayınladı. “Giderken”, “Teselli”, “Ölümüne Güzel”, “Yıldız Döktü Gözlerim” isimli şarkılar ve Kamuran Akkor’un kültleşmiş “Bir Ateşe Attın Beni” şarkısının cover’ı yer alıyor. Prodüktörlüğünü Samed Nalbant’ın üstlendiği EP’nin en can alıcı şarkısı “Giderken”.

∆ Eda Baba üçüncü albümü “Koza”yı yarın sevenleriyle buluşturuyor. 9 şarkılık albümde daha önce duymadığımız 4 yeni eser yer alıyor. Ayakları yere basan edebi sözleriyle inci gibi bir albüm. Baba’nın özgün bestelerinin yanı sıra Sinan Kaynakçı (Pinhani), Şenceylik ve Üner Demir’in şarkıları da yer alıyor. Çıkış şarkısı “Kedilerle” seçilmiş ve oldukça güçlü bir çalışma.

NE DİNLEDİM

∆ 21Gr- “Miskin”

∆ Merve Çalkan- “Ya Darılırsam”

∆ Heroine- “Bin Defa”

∆ Xaler- “Yasar, Merih and I”

∆ Sren- “Düşerken”