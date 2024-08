Placebo’nun ardından hissettirdikleri

Haberin Devamı

Asmalımescit’te konumlanan Blind, seyirci kitlesini geçen hafta sonu düzenlediği festival ile KüçükÇiftlik Park’a taşıdı. Bu tek günlük festivalin yıldız ismi ise Placebo’ydu. Blind’ın kitlesini oluşturan müzikseverler de alanda buluştu.

“Nereden biliyorsun” derseniz, buradaki konserleri kaçırmayan birçok arkadaşımla alanda rastlaşmamdan.

Festivali Onur Özdemir açtı. Hemen ardından İngiliz punk ikilisi Big Special ve Madrugada’nın solisti Sivert Hoyem solo projesiyle sahne aldı. Konserin analizini yapan çok oldu ancak benim dikkatimi iki nokta çekti. Öncelikle benim gibi Placebo’nun geçmişine hakim eski dinleyiciyi şaşırtmasıydı. Grup, eski şarkılarının yeni düzenlenmiş hallerini çaldı.

Şarkı başladığında “Tanıyorum bu melodiyi ama nereden” derken buluyordum kendimi.

Yeni düzenlemeler, bana şunu fark ettirdi, anılarımla özdeşleşen şarkıların yenilenmesini sevmiyorum.

Bir diğer ayrıntı ise izleyici ile ilgiliydi. Yaş ortalamasını birçok konsere oranla yüksek buldum. Z kuşağından ziyade Y kuşağı olarak adlandırılan Milenyumlar ve ondan önceki jenerasyona rastladım daha çok. Bu jenerasyonlar arası karma gözümün önünden gitmiyordu. Birlikte dans edip şarkılara eşlik etmelerini hatırladıkça da mutlu oluyordum.

Konserden geriye ise Placebo’nun vokalisti Brian Molko’nun asabiyetinden çok grubun verdiği hissiyat kaldı. Pazar günü gerçekleşen bu festivalin ardından ise aralıksız Placebo dinliyorum.

Çok da iyi geldi bu geçmişe dönüş hissi. Bazen müzik yazarı olarak değil de hayran olarak konser izlemem gerekirmiş.

Dikkat çekenler

∆ Zei, yeni şarkısı “Lucifer”ı yayınladı. Sözü ve bestesi Zei’ye ait olan şarkının düzenlemesinde Can Kiremitçi ve Corterus ikilisi yer alıyor. Zei’nin neşeli vokalini karakteristik buldum.

∆ Symindie, üçüncü single’ı “Why’d you let me love you?”yu yayınladı. Söz, müzik ve düzenlemesini tek başına üstlendiği bu elektronik pop şarkısını modern bir aşk hikayesi olarak dinleyin.

∆ Serra Arıtürk, yeni albümü “Kafası Karışık”ı tamamladı. “Dünya Alem” ile biten albüm 8 şarkıda yaz tatili yaşatıyor. Sadece oyuncu olarak değil müzisyen olarak da Arıtürk’ü takip etmek için bu şarkı bir neden.

∆ Seran Bilgi, canlı sahnesine de taşımaya hazırlandığı “Divalar” projesinin ilk şarkısı olarak İtalyan Mina’nın “Anche Un Uomo” eserini Sadettin Dayıoğlu’nun yazdığı sözlerle “Filmin Sonu” ismiyle yayınladı. Şarkının nostaljik ve aynı zamanda güncel bir havası var.

∆ Saksafon sanatçısı Anıl Şallıel, Türkiye’nin sevilen müzisyenleriyle bir araya gelerek yayımlamaya başladığı “Anıl Şallıel ve Arkadaşları” projesinin yeni şarkısını Gripin’in “Sen Gidiyorsun” eseriyle yaptı. Gripin ve Anıl Şallıel’in bir araya gelmesi şarkıya yeni bir boyut kazandırmış durumda.

∆ Köşemi tamamlarken Nazan Öncel’in X platformuna yazdığı bir tweetle karşılaştım. Sanatçı, “Yazıldıktan 32 sene sonra keşfedilmesi ne hoş” diyordu “Beni Hatırla” şarkısı için... Klip de çekilmiş esere. Şarkıyı, 96 yılında Ayşegül Aldinç okumuştu ve 2004’te Nazan Öncel’in “Yan Yana Fotoğraf Çektirelim” albümünde yer almıştı. Çok değil bir ay önce yolda şarkıyı açıp “Ne eserler yazdı insanlar” diye iç çekmiştim.

Viral olduğuna en az Nazan Öncel kadar sevindim!

Ne dinledim

∆ Başak Günak- “Foraging”

∆ Sezen Uysal, Analog Context- “Moments of Silence”

∆ Ayben- “Şans”

∆ Konuya Fransız- “N’olur N’olur”

∆ Mert Çodur- “Zalim”