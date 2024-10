Dolu dolu bir hafta

Haberin Devamı

RADAR

Spotify, Radar programının yeni beşlisini özel bir etkinlikle tanıttı. Spotify’ın destek verdiği yeni beş isim Baran Mengüç, Ceren Sagu, Lotusx, Rana Türkyılmaz ve TUANA oldu.

30’dan fazla ülkede yeni sanatçıları keşfetme ve parlatma aracı olan bu programa katılanların dinlenme oranları neredeyse ikiye katlanıyor, profesyonel olarak destekleniyor ve daha da görünür hale geliyorlar. Böyleyken Böyle, Ege Can Sal, Paptircem, Selin ve Sena Şahin geçen yıl programa dahil olmuştu. Bu beş isim hem yeni jenerasyonu hem de iç içe geçen müzik türlerinin başarılı yeni temsilcileri olarak belirlenmişti.

Baran Mengüç, Rana Türkyılmaz ve TUANA’nın müziğine hakimken bu programdan Lotusx ve Ceren Sagu gibi iki yeni isimle tanıştım. Geçtiğimiz yıl dilediği gibi parlayamayan isimler oldu. Bu yılki güçlü sesleri 2025’te neler bekliyor, bekleyip göreceğiz.

30 SECONDS TO MARS

30 Seconds to Mars, 2013’te Türkiye’de konser verecekti. Ama ne yazık ki iptal olmuştu. Oscar’lı oyuncu Jared Leto ve abisi Shannon Leto’nun kurduğu grup, geçtiğimiz pazar günü iki kişilik bir şovla Ülker Sports Arena’daydı. Merakla beklediğim konserin ise seyirci hedefinin yurtdışından dinleyiciler olduğunu mekana gidince anladık. Ülkelerinde grubu dinleyemeyen çeşitli milletlerden onlarca insan özellikle de Ruslar oradaydı. Konser demek doğru bir tabir mi bilemem ancak bütünlüklü bir şov gördük. Kah oturduk kah kalktık, kah eller havaya yaptık kah zıpladık... Yakışıklı Jared Leto’yu da yakından gördük.

PRODÜKTÖR

Genco Arı’nın üzerine titrediği 12 şarkılık albümü nihayet yayınlandı. “Prodüktör” adını taşıyan albümde Teoman, Cem Yılmaz, Günce, Melek Mosso, Evrencan Gündüz, Büşra Pekin, Burcu Arı, Tepki, Fikri Karayel ve Göksel hem sesleriyle hem de şarkılarıyla yer alıyor. Genco Arı’nın “Prodüktör” isimli bestesi ise tüm albüme bakışının bir göstergesi.

Çalışmada Hande Yener de “Simsiyah” ile yer alıyordu. Fakat Yener’in hasta haliyle söylediği şarkının demosu yanlışlıkla dijital müzik dinleme platformalarına yüklendi. Ardından da bu kayıt yayından kaldırıldı.

Albüme dair iyi şeylerden de bahsedeyim. Çalışmadaki bütün yorumlar muhteşem. Özellikle iki cover şarkı “Yeter” ve “Bir Günah Gibi” Günce ve Göksel’in sesiyle parlıyor. Cem Yılmaz’ın besteci olarak “Ayzek” ise beklentimi yükseltti. Genco Arı’nın prodüktör koltuğunu resmen yükselttiği bu proje başka isimleri de heveslendirirse şaşırmayın.

Dikkat çekenler

◊ The Ringo Jets, maxi single’ı “87”nin son single’ı “Give Me The Fire”ı bu cuma yayınlayarak 3 şarkılık çalışmayı tamamlıyor. “Yolun Sonunda”nın ardından “Bile Bile”yi sunan ekip, son şarkısını ise İngilizce seslendiriyor.

Pop-funk düzenlemelere sahip eserleri dinlerken hareketsiz kalmanız imkansız. 87 yılında ne olmuştu hatırlamıyorum çünkü 2 yaşındaydım. Fakat şarkıyı dinlerken o çocuksu hissi yaşadım.

◊ Ahmet Hatipoğlu, yeni şarkısı “Deli Gibi Seviyorum” ile döndü. Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkı, tam bir Türk dizisi fon parçası. Bir de dile dolanıyor ki sormayın gitsin.

◊ Nova Norda, yeni film müziğini yayınladı. “3391 Kilometre”nin devamı olan “0000 Kilometre” filmi için yazılan “Öpüşürken Aşıklar”, klasik Nova Norda şarkıları imzasına sahip. Film müziği konusunda da Nova Norda hızlı adımlarla ilerliyor gibi görünüyor.

◊ Eda Baba, bu cuma “Güneş Daha Güzel Doğacak”ı yayınlıyor. Yeni albümünün de habercisi niteliğindeki bu şarkı Baba imzalı. 70’li yıllara ışınlayan Eda Baba’nın motivasyon verici şarkısını bu hafta kesinlikle dinlemelisiniz.

◊ Makyaj, yeni EP’leri “Neredeyim, Kiminleyim?”in ilk teklisi “Konuşalım”ı dinleyicilerle buluşturuyor. Grubun synthwave ve darkwave tarzından ufaktan uzaklaştığını gördüğümüz bu yeni şarkıları belki de gelecek dönemdeki yeni yönlerini tayin ettiklerini gösteriyor.

NE DİNLEDİM

∆Selin Sümbültepe, Zeid Hamdan- “Rabih”

∆Leyan Senay, Can Temiz- “Ölümle Dans”

∆Emre Nalbantoğlu- “İyi Şeyler”

∆Burakbey- “Oğlan”

∆Gulchx- “There Is So Much to Unlearn”